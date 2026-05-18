El 'efecto de seguir al desconocido' en el metro: te hace más lento pero tu cerebro no lo evita

Seguro que más de una vez has bajado del metro y, sin querer, te has pegado a los talones de alguien que caminaba con determinación. No lo conoces de nada, pero le sigues. Y aunque ese camino te alargue la salida un minuto más, vas detrás. La ciencia acaba de ponerle nombre a esa escena tan cotidiana: el 'efecto de seguir al desconocido'.

La culpa no es tuya (al menos del todo). Un equipo de investigadores de Países Bajos ha analizado más de 30 millones de trayectorias en la Estación Central de Eindhoven durante tres años, usando cámaras y sensores 3D. Querían entender por qué la gente genera auténticas avalanchas humanas que repiten exactamente la misma ruta, una tras otra.

El experimento que grabó a 100.000 personas sin que lo supieran (y lo que descubrió)

Los investigadores, que publicaron su hallazgo en PNAS, se centraron en unos 100.000 pasajeros que acababan de bajarse del tren y debían elegir entre dos caminos: el más corto, directo a la salida, o uno más largo que rodeaba un quiosco. Aunque lo lógico sería tomar el atajo, la mayoría seguía al desconocido que tenía justo delante.

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El equipo probó varios modelos matemáticos para explicar ese comportamiento: desde el clásico 'efecto rebaño' –seguir a la mayoría– hasta el factor velocidad. Pero ninguno encajaba tan bien como el 'efecto de seguir al desconocido'. Es decir, un vínculo invisible entre dos personas que no se conocen de nada puede desencadenar una cadena que ralentiza a cientos de viajeros.

En la estación, los sensores mostraron cómo se formaban 'avalanchas' de elecciones: uno giraba a la izquierda y, en segundos, decenas de personas replicaban ese mismo movimiento sin comprobar si de verdad era la salida más rápida. El fenómeno fue tan robusto que los científicos lo bautizaron con nombre propio.

Por qué tu cerebro prefiere copiar antes que pensar

No es solo cuestión de vagancia. Nuestro cerebro está programado para ahorrar recursos cognitivos, y decidir la ruta más eficiente cada vez que nos bajamos del metro consume mucha energía. Fiarse del criterio ajeno es un atajo evolutivo: si alguien camina con seguridad, tendemos a asumir que sabe lo que hace.

Este mecanismo, explica el estudio, no depende de la confianza ni del conocimiento previo. Basta con que el desconocido de delante muestre una mínima señal de decisión para que nuestro piloto automático se active. Y el resultado puede ser paradójico: acabamos andando más, pero con menos ansiedad.

El dato más revelador es que los viajeros no solo se dejaban llevar por el primer desconocido, sino que el efecto se propagaba en cadena. Una sola persona podía condicionar el flujo de decenas durante minutos, algo que los arquitectos y planificadores urbanos no deberían pasar por alto.

Cómo usar este conocimiento para diseñar mejores estaciones (y no perder el tiempo)

Los investigadores creen que entender estos microcomportamientos puede ayudar a rediseñar estaciones, aeropuertos o centros comerciales para evitar aglomeraciones innecesarias. Por ejemplo, colocando señales visuales que rompan la cadena de seguimiento automático o separando los flujos de forma intuitiva.

Eso sí, tampoco te fustigues si eres de los que van a rebufo del primero que sale. El estudio demuestra que es una conducta profundamente humana y casi universal. De hecho, reconocerla puede ser el primer paso para esquivarla cuando tienes prisa de verdad: la próxima vez que bajes al andén, mira tú mismo el cartel de salida y decide en frío. Quizá te ahorres ese paseo extra.

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Los autores subrayan que esta investigación abre la puerta a futuros trabajos en entornos digitales, donde también seguimos a desconocidos –léase influencers– sin cuestionar el destino. Vamos, que lo de copiar al que va delante no es solo cosa de andenes.

🧠 Para soltarlo en la cena

Copias al de delante porque ahorra energía, aunque llegues tarde.