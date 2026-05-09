Subidas de precio de PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2: cuando la crisis la paga el consumidor

Durante décadas, la industria del videojuego se ha regido por la lógica de la vida comercial de los productos tecnológicos: las consolas salen caras y, a medida que avanzan los años, bajan de precio. El margen se recupera con los juegos, las suscripciones y los accesorios.

Pues bien, esa lógica se ha roto con la actual generación. PlayStation, Xbox y ahora Nintendo con Switch 2 han optado por elevar el precio de su hardware en plena vida comercial o incluso antes de consolidarse, algo que desconcierta a un consumidor. Más cuando, a menudo, lee noticias al mismo tiempo de informes con beneficios récord.

Sony ha aplicado varias subidas a PS5

Sony ha sido el caso más visible y reciente en Europa. A la subida general de 50 euros de 2022, justificada entonces por la inflación y el encarecimiento de componentes clave como chips y logística, sumó recientemente un incremento mucho más agresivo de 100 euros adicionales en el precio oficial de PlayStation 5 y sus variantes en Europa, elevando la PS5 estándar hasta 649,99 euros y la Digital Edition a 599,99 euros, mientras que PS5 Pro pasa a 899,99 euros en algunos mercados.

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La compañía ha enmarcado este movimiento en la persistencia de un entorno macroeconómico adverso y en la presión de costes de fabricación, con especial impacto de la memoria y otros semiconductores críticos, pero también en la necesidad de preservar la rentabilidad de la división en un contexto de ventas de consolas que empiezan a resentirse. En este caso, en su último informe financiero PlayStation sí evidencia un descenso notable en el ritmo de hardware vendido, signo de agotamiento de la demanda tras varios años de fuerte tracción inicial.

PS5 con y sin lector | Fuente: Agencias

Antes de ello, Sony seguía comunicando beneficios relevantes a nivel de grupo y una creciente dependencia de los ingresos recurrentes por servicios, DLC y juegos first party. Eso alimenta la percepción de contradicción: se encarece la consola cuando la estructura de negocio ya pivota hacia el software y las suscripciones, y cuando el ciclo natural de este tipo de dispositivos sugeriría precisamente lo contrario, un abaratamiento progresivo para ampliar la base instalada.

Xbox Series más cara un lustro después

Microsoft ha seguido una trayectoria similar, aunque de forma algo más escalonada. Primero, revisó al alza los precios de Xbox Series X y Series S y de sus mandos en buena parte del mundo, con subidas de hasta 50 euros en Europa, argumentando un incremento sostenido de los costes a lo largo de toda la cadena de suministro y cambios en el entorno macroeconómico global. Más tarde, Xbox Series X y S volvieron a encarecerse en Estados Unidos, con hasta 150 dólares adicionales respecto al PVP de lanzamiento en el caso de Series X tras varias revisiones acumuladas.

En sus comunicaciones, Microsoft ha hablado de cambios macroeconómicos sin entrar en excesivos detalles, pero fuentes del sector apuntan a factores similares a los de Sony: precio de los componentes clave, presión inflacionista, subida de salarios en la cadena de montaje y, de forma creciente, una competencia feroz por la producción de chips y memorias frente a gigantes de la inteligencia artificial y los centros de datos.

La familia Xbox Series | Fuente: Agencias

El mensaje oficial, en cualquier caso, es que el ajuste busca mantener la viabilidad del negocio de hardware en un contexto en el que la propia Microsoft impulsa alternativas como el juego en la nube y servicios de suscripción como Game Pass, el cual ha bajado de precio con la llegada de Asha Sharma. De nuevo, la compañía insiste en que el ecosistema Xbox va más allá del hardware, pero el usuario ve cómo un dispositivo de más de cinco años cuesta hoy más que el día de su lanzamiento.

Nintendo y el caso particular de Switch 2

Y llegamos a Nintendo, tradicionalmente más conservadora en todos los aspectos; también en precios y con una política muy estable durante los años de vida de Switch original. Sin embargo, se ha sumado a esta tendencia en el contexto de una consola de nueva generación que apenas lleva unos meses en el mercado.

La compañía ha anunciado una revisión al alza de los precios de Nintendo Switch 2 en Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa. El incremento será efectivo a partir del 25 de mayo de 2026 en Japón y del 1 de septiembre en los mercados occidentales, afectando tanto a los modelos estándar como a los distintos packs que se comercializan en cada región.

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En España, Switch 2 subirá de 449,99 euros a 499,99. En Estados Unidos sube 50 dóalres, y en países como Canadá el aumento sitúa a la consola muy por encima de los 600 dólares canadienses, rompiendo con la imagen de plataforma relativamente asequible asociada a Nintendo en otras generaciones.

La explicación oficial apunta a una revisión global de costes en toda la línea de hardware de la compañía y, en particular, a la evolución del precio de componentes muy sensibles, como la memoria RAM. Fuentes del sector explican que la crisis de la RAM, disparada por la enorme demanda de módulos para centros de datos e infraestructuras de IA, ha encarecido de forma notable algunos de los elementos que integran la consola, amenazando directamente los márgenes de beneficio de Nintendo y forzando una subida de precios para no vender hardware con rentabilidad mínima o incluso negativa.

Imagen promocional de Nintendo Switch 2 | Fuente: Nintendo

La compañía habría tratado inicialmente de absorber parte de estos costes, pero la escalada sostenida de la DRAM y la NAND habría hecho inviable mantener el precio original, con analistas e incluso inversores presionando a la dirección para que priorizara la salud financiera a medio plazo sobre el impacto reputacional de una subida tan temprana. La decisión llega después de meses en los que Nintendo ya había advertido que no descartaba un ajuste de precios si la situación de suministros y memoria empeoraba.

La crisis en la que siempre ganan los mismos

Pero, como decimos, más allá de los argumentos técnicos y económicos, el gran choque se produce a nivel de percepción pública. Sony, Microsoft y Nintendo han presentado en los últimos años resultados con beneficios robustos, grandes cifras de facturación en divisiones de videojuegos y una expansión clara de los ingresos recurrentes gracias a los ecosistemas digitales. Sí, en menor medida en el caso de Xbox, pero desde luego Sony y Nintendo tienen una posición muy favorable y dominante en la industria.

Todo acaba llevándonos a una sensación de fin de relación entre fabricantes y jugadores. Antes, la recompensa por esperar unos años a mitad de generación era encontrar la misma consola más barata, con rediseños "slim" y packs más atractivos. Ahora, los que han demorado la compra se enfrentan a PVP superiores, mientras los que apostaron pronto por la máquina ven encarecerse el ecosistema en torno a ella.

Si hoy una consola puede costar más cinco años después de su lanzamiento, ¿qué se puede esperar de la próxima generación, en un mundo en el que la IA y los centros de datos seguirán compitiendo por los mismos recursos que necesitan las consolas domésticas?