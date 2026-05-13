Paula Echevarría y David Bustamante derrochan complicidad en la graduación de su hija Daniella

Paula Echevarría y David Bustamante han vuelto a coincidir en público, y lo han hecho derrochando complicidad. La actriz (una de las más queridas del panorama español) y el cantante (el eterno galán de la música), separados desde hace ocho años, se reencontraron el pasado fin de semana para la graduación de su hija Daniella. Las imágenes, difundidas por la revista Diez Minutos, ya son un fenómeno en redes.

Un posado que vale más que mil palabras

El evento tuvo lugar en el colegio donde Daniella, de 18 años, ha cursado sus estudios. En las fotos vemos a Paula radiante con un vestido verde esmeralda y a Bustamante, orgulloso, abrazando a su hija. La joven acaparó todos los focos con una sonrisa de oreja a oreja, mientras sus padres la flanqueaban en un gesto de absoluta normalidad. No hubo tensión, falsos melindres ni postureo; solo una familia orgullosa.

La relación entre Paula Echevarría y David Bustamante siempre ha sido un tema de conversación. Tras su separación en 2018, ambos han sabido mantener una cordialidad ejemplar por el bien de Daniella. No es la primera vez que coinciden en actos escolares, pero esta graduación ha tenido un significado especial: supone el cierre de una etapa y el inicio de la vida adulta de su hija.

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La historia de una familia poco convencional

Paula y Bustamante se casaron en 2006 y formaron una de las parejas más estables del famoseo patrio hasta que, doce años después, anunciaron su divorcio. Desde entonces, han evitado los dimes y diretes públicos y se han centrado en la educación de Daniella. La actriz ha declarado en más de una ocasión que la comunicación con su ex es fluida y que ambos se esfuerzan por no faltar a ningún evento importante.

Ambos han coincidido en en el mismo evento, demostrando que el rencor no tiene cabida cuando hay un hijo en común. Las redes sociales han aplaudido la actitud de los dos, con comentarios que destacan la madurez de la expareja. "Ejemplo de co-parenting", "se nota el amor por Daniella" o "así se hacen las cosas" son algunos de los mensajes más repetidos.

Por qué nos emociona tanto este tipo de reencuentros

No es la primera vez que vemos a famosos divorciados unirse por sus hijos. Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo nos regalaron una escena similar en la comunión de su hija Tana, y hace apenas unos meses pudimos ver a otras exparejas del corazón compartiendo plano en cumpleaños o actuaciones escolares. La diferencia es que Paula y Bustamante lo han hecho con una naturalidad que ya quisieran muchos.

En un mundo del cotilleo muchas veces dominado por los beefs, los desplantes y los indirectazos en redes, la imagen de Paula y Bustamante es un soplo de aire fresco. No hay tiras y aflojas, solo cariño auténtico hacia una misma persona: su hija. Y eso, señores, es lo que convierte esta noticia en algo más que un simple posado. Es un recordatorio de que las familias reconstituidas pueden ser tan sólidas como las tradicionales, y que los hijos merecen padres que sepan dejar las diferencias a un lado.

Dejémoslo en un «así sí».

El chisme en 3 claves (TL;DR)