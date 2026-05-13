La temporada 3 de 'Los Anillos de Poder' llega a Prime Video con más Sauron

Amazon Prime Video ha soltado la fecha que medio internet llevaba pidiendo (y la otra mitad temiendo): la temporada 3 de Los Anillos de Poder llega el 11 de noviembre de 2026. Y trae más Sauron, más Gandalf y un salto temporal que o lo arregla todo o lo rompe definitivamente.

Lo que ya sabemos de la temporada 3 (y lo que promete Amazon)

Después de una segunda temporada con sentimientos encontrados, Amazon ha confirmado por redes sociales que la nueva entrega se estrenará en noviembre, con un salto temporal muy grande que cambiará por completo la Tierra Media que conocíamos en pantalla. La propia compañía lo presenta como un reinicio parcial: veremos evolucionar a los personajes clave y, sobre todo, a un Sauron ya desatado tras su revelación en la temporada anterior.

Además, Gandalf estará de vuelta, después de aquel giro que pilló a más de uno con el pie cambiado. La serie se convierte así en una partida de ajedrez donde el villano por fin ocupa el centro del tablero. Para los que solo piden más épica y menos paja élfica, la jugada pinta bien. Para los puristas, es otra oportunidad de poner el grito en el cielo.

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Según adelanta Vida Extra, los guionistas habrían tomado nota —al menos en parte— de las críticas recibidas. La promesa es clara: menos tramas paralelas confusas y más foco en el corazón del conflicto que llevará a la forja de los anillos. Pero ya hemos oído eso antes.

Del recelo al hype: la comunidad tolkien se divide otra vez

Si algo ha demostrado Los Anillos de Poder es que levanta pasiones como pocas producciones. Cada tráiler, cada filtración, reabre la misma grieta entre los que disfrutan de esta versión libre de la Segunda Edad y los que consideran que se está traicionando el legado de Tolkien. Ahora, con la fecha en el calendario, la discusión vuelve a estar servida.

El anuncio ha devuelto la ilusión a un sector de la audiencia que ya daba por perdida la serie. Ver a Sauron manipulando abiertamente y a un Gandalf que podría empezar a ser el mago que todos esperamos le da a la temporada un atractivo que las anteriores no tenían. El grupo de seguidores de Tolkien han mostrado su escepticismo habitual, pero hay un detalle no menor: la fecha elegida, en pleno noviembre, evita la competencia feroz del verano y deja a la serie sola en el calendario de grandes estrenos fantásticos.

Si quieres repasar cómo se ha llegado hasta aquí, la entrada de Wikipedia resume el recorrido de la producción con el detalle que merece. Y si prefieres ir directo al catálogo, tienes la página oficial en Prime Video con las temporadas anteriores listas para un maratón de dudas existenciales.

Guionistas contra lore: ¿quién ganará la batalla de la Tierra Media?

La gran incógnita no es si la serie va a tener espectadores —los tendrá—, sino si por fin va a contentar a ese núcleo duro de seguidores que nunca ha tragado con las licencias creativas. La serie se enfrenta al mismo dilema que cualquier adaptación de un universo tan denso: cuanto más te alejas del material original, más te la juegas. Y aquí los guionistas han tomado decisiones que hicieron sangrar los oídos a más de un experto tolkien.

Pero vayamos con perspectiva. La trilogía de Peter Jackson también se tomó libertades, y hoy la veneramos. La diferencia quizá esté en que aquello era cine, y esto es una serie pensada para durar cinco temporadas. Con un Sauron que ya no se esconde y un salto temporal que da manga ancha para reescribir ciertos arcos, la temporada 3 tiene la oportunidad de resetear el relato y acallar las críticas. O de enterrarlas para siempre bajo un alud de malas decisiones.

Lo sabremos el 11 de noviembre. Mientras tanto, prepárate para meses de teorías, filtraciones y debates encendidos. Esto, al menos, no nos lo quita nadie.

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El resumen para vagos (TL;DR)