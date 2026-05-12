Psicólogos de España alertan de los efectos de las apps de salud mental en el móvil

Si llevas semanas probando aplicaciones para calmar la ansiedad o seguir una rutina de autocuidado, revisa la política de privacidad de esa app que tienes en el móvil. Muchas no protegen tus datos como deberían y, lo que es peor, carecen de respaldo científico. Vamos al grano.

Un nuevo informe del Consejo General de la Psicología de España, difundido a través de Infocop, pone el foco en un sector que ha crecido sin control. Habla de herramientas que prometen aliviar el malestar emocional, pero que no han pasado por un solo estudio que demuestre su eficacia (evidencia científica en salud mental digital). Traduciendo: puedes estar invirtiendo tiempo, energía y hasta dinero en algo que no va a ayudarte y que, en algunos casos, puede empeorar la situación.

El principal riesgo está en las aplicaciones que se presentan como sustituto de una terapia psicológica. Sin una evaluación clínica detrás, los consejos genéricos o las técnicas de afrontamiento mal planteadas pueden reforzar pensamientos negativos. La mayoría de las apps de bienestar emocional no cumple con los criterios que se exigen a un tratamiento avalado. Y eso, en un momento vital tan delicado, es un lastre.

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Cómo se meten con tus datos (y por qué debería importarte)

Vamos con la segunda capa, igual de fundamental: tu intimidad digital. Muchas aplicaciones de psicología recopilan información muy sensible (estado de ánimo, patrones de sueño, autolesiones, nivel de estrés) y la comparten con terceros sin que tú te des cuenta. El informe recoge casos en los que los permisos de acceso se saltan las recomendaciones básicas de la Agencia Española de Protección de Datos (la AEPD ya ha sancionado a apps sanitarias por este motivo).

Aquí no hablamos solo de spam; hablamos de que un perfil psicológico puede usarse para segmentarte publicidad, denegarte un seguro o, directamente, para el tráfico masivo de datos de salud en el mercado negro digital. Es un riesgo real, y la letra pequeña que nunca leemos es su mejor escondite.

Lo que ya pasó con otras aplicaciones sanitarias (y por qué ahora te afecta)

Esto no es nuevo. En 2023, la Comisión Europea multó a varias empresas de salud digital por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos. El fiasco de las pulseras de actividad que compartían datos sin consentimiento fue un aviso; el terremoto de las apps de fertilidad, otro. Sin embargo, el ámbito de la salud mental sigue siendo un territorio casi sin regular: las plataformas de descarga no exigen certificaciones médicas para catalogar una herramienta como 'bienestar' o 'psicología'.

La posición aquí es clara: la utilidad de la tecnología en salud mental es indiscutible (facilita el acceso, reduce listas de espera), pero la falta de transparencia convierte la esperanza en un negocio oscuro. Mientras la Unión Europea avanza en el nuevo reglamento de Espacio Europeo de Datos de Salud, lo único que podemos hacer es blindar nuestro criterio. Y eso pasa por seguir unas pautas muy concretas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

🧠 ¿Qué dice el estudio? El informe del COP alerta de que muchas aplicaciones de salud mental carecen de evidencia científica y de políticas de privacidad sólidas.

El informe del COP alerta de que muchas aplicaciones de salud mental carecen de evidencia científica y de políticas de privacidad sólidas. 👥 ¿A quién afecta exactamente? A cualquier persona que utilice herramientas digitales para gestionar su bienestar emocional, especialmente jóvenes que recurren a ellas ante la falta de recursos públicos.

A cualquier persona que utilice herramientas digitales para gestionar su bienestar emocional, especialmente jóvenes que recurren a ellas ante la falta de recursos públicos. ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Revisa los permisos de privacidad, busca el sello de aprobación de una entidad sanitaria oficial y desconfía de las apps que se anuncian como terapia sin aval profesional.

Si estás en un proceso de malestar profundo, recuerda que el acompañamiento profesional es insustituible. Y si lo que necesitas es una herramienta complementaria, que sea segura.