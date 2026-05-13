Los Premios Digital Tourist 2026 reconocen a los proyectos que están redefiniendo la gestión turística en España

La primera jornada del congreso reúne en Benidorm a los principales actores del turismo inteligente en un momento clave para la consolidación del ecosistema digital turístico español

Los galardones, en su novena edición, premian iniciativas en seis categorías: gobernanza digital, sostenibilidad, flujos turísticos y gemelos digitales, accesibilidad, sistemas de inteligencia turística y tecnologías inmersivas.

José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, ha cifrado el peso del turismo en la región en el 19% del PIB y más de 380.000 empleos, y ha recibido un reconocimiento especial por su liderazgo al frente de la red de 140 destinos turísticos inteligentes de la Comunitat Valenciana.

La primera jornada del congreso Digital Tourist 2026, organizado por AMETIC, ha concluido con la entrega de los Premios Digital Tourist, que reconocen las iniciativas más innovadoras en transformación digital del turismo en España. Los galardones, en su novena edición, se han consolidado como referente para visibilizar proyectos con impacto real desarrollados desde administraciones, destinos y empresas del sector.

En la apertura del congreso, José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, ha contextualizado la importancia del encuentro recordando que el turismo representa en su comunidad alrededor del 19% del PIB y da empleo a más de 380.000 personas. Camarero ha abogado por un modelo de gobernanza colaborativa inteligente en el que la digitalización no es un complemento, sino una herramienta imprescindible para anticipar comportamientos, gestionar flujos, desestacionalizar y mejorar la convivencia entre visitantes y residentes. Ha anunciado además una inversión de 5,7 millones de euros en formación digital gratuita para profesionales del sector turístico. Al cierre de la jornada, AMETIC le ha otorgado un reconocimiento especial por su liderazgo al frente de la red de 140 destinos turísticos inteligentes de la Comunitat Valenciana, retándole a convertirla en el primer ecosistema regional conectado y monitorizable de España.

Un jurado compuesto por expertos del sector, representantes institucionales y miembros de AMETIC ha seleccionado a los seis proyectos más destacados del panorama nacional:

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Ganador del Premio a Gobernanza Digital en Destino: Turismo de Aragón, por el proyecto CITAR 2.0, el data lake semántico, desarrollado junto a MasOrange.

Ganador del Premio de Sostenibilidad Turística Ambiental: Ayuntamiento de Benidorm, por la Plataforma Físico-Digital Smart Cube, una estructura modular e inmersiva que integra IA y datos en tiempo real para mejorar la experiencia turística.

Ganador del Premio a la Innovación en Gestión de Flujos Turísticos y Gemelos Digitales: Nealis Tech, por la Plataforma Inteligente de Destino de Valencia, desarrollada junto al Ayuntamiento de Valencia, Vodafone y la oficina técnica de Deloitte, que aplica tecnología avanzada a la gestión inteligente de una de las principales ciudades turísticas de España.

Ganador del Premio Accesibilidad Turística y Sostenibilidad Social: DEUSENS, por el proyecto Dive Into Heritage, una plataforma digital para el patrimonio mundial gestionado por la UNESCO que acerca 16 localizaciones y 85 monumentos del mundo árabe a través de modelos tridimensionales.

Ganador del Premio Sistema Inteligente Turístico: Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, por la Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos, desarrollada con Telefónica. Una solución piloto que integra sensórica, datos de movilidad y tarjetas para generar más de 100 indicadores en 12 destinos de más de 20.000 habitantes.

Ganador del Premio al Uso de Tecnologías Inmersivas. Ayuntamiento de La Adrada, por el proyecto Las Huellas de Papel en La Adrada, una experiencia inmersiva que recrea los molinos de papel del siglo XVIII donde trabajaba la Orden de los Jerónimos.

La organización ha otorgado también un reconocimiento internacional a la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo, por un proyecto destacado de gestión digital del destino, abriendo así la puerta a la participación internacional en futuras ediciones del congreso.

El dato como palanca estratégica: Segittur y el ecosistema de innovación turística

Una de las intervenciones más relevantes de la jornada ha sido la actualización de la Plataforma de Innovación Abierta (PIA) de Segittur, que integra un espacio de datos turístico, un entorno sandbox para pruebas con datos reales y un marketplace de soluciones tecnológicas. El impulso del Kit de Espacios de Datos ha generado un interés sin precedentes en el tejido empresarial: 2.635 solicitudes registradas, más de 70 millones de euros solicitados, 95 espacios de datos de referencia activados y la participación de 15 sectores económicos. El espacio de datos turístico de Segittur se sitúa ya en séptima posición por volumen de productos publicados, con 276 productos de datos activos y 121 organizaciones participantes —108 privadas y 13 públicas—, incorporando además datasets de movilidad, energía y economía que amplían las posibilidades de innovación para el sector.

La IA redefine cómo los viajeros eligen destino

La programación vespertina ha incluido las sesiones del Industry Leaders Vertical Forum, con intervenciones de profesionales y empresas tecnológicas que han compartido casos de uso reales.

Enrique Serrano, José Manuel Camarero, Héctor Fernández y Vidal Martínez en una mesa de debate Fuente: AMETIC

Andrés Martínez, CEO de iUrban, ha planteado por qué los destinos deben desarrollar su propia inteligencia artificial para preservar su identidad. Carlos Gómez, CEO de AIKO CONTENT FACTORY, ha expuesto cómo la IA está transformando la forma en que los viajeros eligen destino: dos de cada tres personas ya utilizan herramientas como ChatGPT, Perplexity o Gemini antes de visitar un destino, una tendencia que creció 36 veces el último año en Estados Unidos y que afecta por igual a todas las generaciones. Juan Luis Ceada, Director General de Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, junto a Isaac Sánchez de ESRI, ha presentado el uso de gemelos digitales y sensórica en la app Sevilla para la gestión de la Semana Santa y la Feria de Abril, logrando más de 2 millones de visitas a los mapas digitales y articulando parte de la colaboración mediante un convenio público-privado sin intercambio económico. Yarek Pérez de Nealis Tech y Odin Fernández de Vodafone Business han abordado la gestión de flujos turísticos en tiempo real como palanca para una toma de decisiones más eficiente y sostenible en los destinos.

Digital Tourist 2026 continuará el viernes 8 de mayo con su segunda jornada, en la que se abordarán los retos regulatorios, el valor estratégico de los datos y el papel de los entes supramunicipales en la extensión de la digitalización turística por todo el territorio.