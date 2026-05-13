Zara, Mango, Massimo Dutti, Cortefiel, El Corte Inglés: Calendario oficial de las rebajas de verano 2026

Conocer cuándo inician las rebajas de verano 2026 te permitirá adelantarte a las aglomeraciones y asegurar las prendas más deseadas antes de que se agoten las existencias. Tras un periodo de frío que se ha sentido extenso, las tendencias actuales del mercado exigen una renovación del vestuario, y las promociones estivales aparecen como la solución ideal para actualizar el fondo de armario sin comprometer la economía personal.

En esta ocasión, la planificación será clave, ya que las firmas más relevantes del sector han comenzado a definir sus fechas estratégicas para el lanzamiento de sus campañas de descuentos.

El gigante Inditex y su estrategia para las rebajas de verano 2026

El gigante Inditex y su estrategia para las rebajas de verano 2026 | Fuente: Massimo Dutti

Como es habitual cada año, las miradas se centran en el grupo Inditex, cuyas marcas suelen marcar el pulso del consumo en España. La firma insignia, Zara, ya ha establecido sus fechas oficiales para este periodo de rebajas de verano 2026: el próximo 24 de junio darán inicio los descuentos a través de su página web y su aplicación móvil. Para aquellos clientes que prefieran la experiencia de compra presencial en los establecimientos físicos, la fecha señalada es el 25 de junio.

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Esta política de lanzamientos se extiende al resto de las enseñas del conglomerado gallego, manteniendo un calendario uniforme que facilita la organización del comprador. Marcas como Bershka, Massimo Dutti y Pull&Bear activarán sus promociones digitales la tarde del 24 de junio, dejando la apertura en tiendas físicas para el día 25. Por su parte, Lefties, conocida por ser la opción más asequible del grupo, también se suma a este calendario oficial, permitiendo acceder a sus precios reducidos en internet desde el 24 de junio.

Otra de las firmas con gran demanda durante las rebajas de verano 2026 es Oysho. La marca de lencería y moda deportiva suele ser el objetivo principal para quienes buscan equiparse con bikinis y bañadores antes de las vacaciones. Siguiendo la norma de sus marcas hermanas, Oysho permitirá las compras con descuento en su plataforma online el 24 de junio y en sus locales a partir del 25 de junio.

Adelantos estratégicos en Mango y el Grupo Tendam

Adelantos estratégicos en Mango y el Grupo Tendam | Fuente: Mango

Mango ha optado por una maniobra táctica este año al situar el inicio de sus rebajas de verano 2026 el 22 de junio, adelantándose dos días a Zara para asegurar su presencia en el mercado. El Grupo Tendam, por su parte, mantiene su política de anticipación agresiva que ya ha dado comienzo en varias de sus tiendas.

Marcas como Women'Secret ya presentan promociones del 50% en categorías específicas como ropa de baño, deporte y pijamas. Springfield ha ido incluso más lejos, pues desde el mes de mayo ya cuenta con rebajas de hasta el 70% en su portal digital, siendo la primera compañía en desplegar su artillería para estas rebajas de verano 2026.

En la misma línea, Cortefiel ya tiene operativas sus ofertas con un 40% de descuento inicial en sus establecimientos, con la previsión de que estos porcentajes aumenten progresivamente. Pedro del Hierro también ha inaugurado su sección de descuentos en la web, ofreciendo rebajas de hasta el 40%, lo que resulta ideal para quienes buscan vestidos de invitada para las celebraciones estivales. Otras firmas del grupo, como Hoss Intropia y SlowLove, la marca de Sara Carbonero, han iniciado sus campañas con descuentos que oscilan entre el 25% y el 40% en piezas seleccionadas.

El Corte Inglés y las plataformas multimarca

El Corte Inglés y las plataformas multimarca | Fuente: Europa Press

Los grandes almacenes de El Corte Inglés suelen gestionar sus tiempos de manera independiente, aunque siempre en el entorno de finales de junio. Para las rebajas de verano 2026, la fecha oficial de inicio es el 26 de junio, aunque ya es posible encontrar reducciones de precio previas en secciones de moda, electrónica y belleza. La marca Sfera, vinculada al mismo grupo, sincronizará su calendario con los almacenes principales, activando sus mejores ofertas también el 26 de junio.

En el ámbito del comercio digital y multimarca, la actividad no se detiene:

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Asos : Mantiene su dinámica de descuentos perpetuos a través de su sección outlet, sirviendo como preámbulo a su campaña especial de verano.

: Mantiene su dinámica de descuentos perpetuos a través de su sección outlet, sirviendo como preámbulo a su campaña especial de verano. MyTheresa : Si tu interés reside en el sector del lujo, este portal ya tiene activas sus promociones en marcas de prestigio como Celine, Chloé o Missoni.

: Si tu interés reside en el sector del lujo, este portal ya tiene activas sus promociones en marcas de prestigio como Celine, Chloé o Missoni. Amazon: El gigante tecnológico transformará su tradicional Prime Day en una semana completa de ofertas masivas, programada del 15 al 21 de julio.

Para las consumidoras que siguen marcas internacionales como H&M, aunque no hay una confirmación oficial, se estima que sus rebajas de verano 2026 comiencen entre el 20 y el 22 de junio, otorgando prioridad a los miembros de su club de fidelización. Parfois, siguiendo la tendencia de su sector, lanzará sus descuentos a finales de este mes.