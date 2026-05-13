Amaia Montero, devastada tras las críticas: podría cancelar su gira con La Oreja de Van Gogh

No ha sido el regreso soñado. Amaia Montero se subió al escenario con La Oreja de Van Gogh y lo que pasó ya está en todos los titulares. Desafinó, se perdió en las letras y las críticas no tardaron en devorarla. Ahora, según fuentes cercanas a la cantante, la gira entera pende de un hilo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una vuelta esperadísima, un primer concierto que se convierte en pesadilla y el fantasma de la cancelación sobrevolándolo todo. El fandom está dividido y las redes son un hervidero. Vamos a unos días muy movidos.

Qué pasó en ese concierto que ha disparado las alarmas

La espera se hizo eterna y el reencuentro con su público terminó siendo más incómodo que emotivo. Amaia, según recoge Diez Minutos, desafinó en varias canciones y se quedó en blanco con fragmentos de las letras. Imágenes que corrieron como la pólvora en X y TikTok, donde muchos fans no podían creer lo que veían.

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No era un concierto cualquiera: significaba volver a la formación que marcó a toda una generación. Y la presión, parece, le pasó factura de la forma más cruel. La artista llevaba años sin girar con el grupo y las dudas flotaban en el ambiente desde el anuncio de la vuelta.

Las críticas que la están devorando y el estado 'devastada'

Internet no tiene piedad. Los vídeos del desliz se compartieron con velocidad de drama en directo, y los comentarios iban desde la preocupación hasta la burla más ácida. Ella, que siempre ha sido muy transparente con sus problemas de salud mental y vocal, ha recibido un golpe durísimo.

Las mismas fuentes que hablaban de fallos en en el escenario ahora usan una palabra demoledora: "devastada". Y la rumorología ya se ha disparado: la gira, que apenas ha arrancado, podría no continuar. Cancelar todo después del primer bolo sería un terremoto para los seguidores y un mazazo para la industria.

El precedente que nadie quiere repetir: ¿vuelta a empezar?

Las reuniones nostálgicas siempre vienen con un peso extra. Recordemos otros regresos que se torcieron en los primeros compases: desde problemas técnicos hasta bajones anímicos que acabaron en cancelaciones fulminantes. En el caso de Amaia, hay un historial de pausas y retornos, pero también una vulnerabilidad que la hace especialmente sensible a la crítica feroz.

No sería la primera vez que la presión mediática descarrila un proyecto después de una mala noche. La diferencia aquí es que se trata de un icono del pop español y de un público que lleva años pidiendo este reencuentro. Si finalmente se cancela, la factura será enorme: para ella, para el grupo y para los miles de entradas vendidas. ¿Tirará la toalla o demostrará que esto fue solo un tropiezo? Las próximas fechas son la única respuesta posible. Ánimo, Amaia.

El chisme en 3 claves (TL;DR)