El Servicio Vasco de Salud refuerza la atención de trastornos de conducta alimentaria con nuevos recursos y centros

Si has notado que la comida se ha vuelto un campo de batalla —contigo o con alguien que quieres— esta noticia te toca de cerca. Osakidetza ha puesto en marcha un refuerzo importante en la atención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA, como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón) con más profesionales, centros de día y una coordinación más ágil entre tu médico de cabecera y los especialistas.

El Gobierno Vasco acaba de anunciar la ampliación de la red pública para tratar estos problemas, que afectan sobre todo a jóvenes y que se dispararon tras la pandemia. La medida, que ya está en funcionamiento, busca acortar unas listas de espera que en los últimos años llegaban a superar los cuatro meses en algunas zonas.

Qué trae de nuevo este plan

El refuerzo se nota en tres patas. Primero, se han incorporado perfiles profesionales clave: más psicólogos clínicos, psiquiatras especializados en infancia y adolescencia, y nutricionistas integrados en los equipos de salud mental. Segundo, se abren unidades de día en hospitales de Bilbao, San Sebastián y Vitoria para tratamiento intensivo sin necesidad de un ingreso completo, pensadas para adolescentes con seguimiento diario durante varias semanas. Y tercero, la derivación desde atención primaria se acelera: tu médico de familia cuenta con un protocolo más preciso para detectar señales tempranas y activar la consulta especializada sin dar vueltas.

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Además, la red se refuerza en los centros de salud mental comarcales, para que no solo las capitales concentren los recursos. En total, Osakidetza incorpora cerca de 40 profesionales nuevos y habilita plazas de centro de día con capacidad para atender a más de 200 personas al año en toda Euskadi.

Cómo se accede a estos recursos (y sin pagar nada)

El acceso es directo y gratuito, como cualquier prestación de Osakidetza. No necesitas un seguro ni cumplir un umbral de renta. Basta con pedir cita con tu médico de cabecera, quien valorará si hay indicios de un TCA y activará la derivación al equipo de salud mental correspondiente. Si la situación es urgente, algunos hospitales disponen de atención en crisis a través de urgencias psiquiátricas.

También puedes consultar la web oficial del Departamento de Salud vasco o llamar al teléfono de atención sanitaria de Osakidetza para resolver dudas sobre qué centro te corresponde. La idea es que nadie se quede sin ayuda por no saber a dónde ir.

Un sistema que da pasos, pero con la demanda disparada

El refuerzo no es un capricho: los trastornos alimentarios no han dejado de crecer. Según datos de la propia consejería, las consultas por TCA en la red de salud mental aumentaron un 34% entre 2019 y 2025 en Euskadi, una tendencia similar a la del resto del Estado. La pandemia lo empeoró, y ahora los equipos estaban desbordados. Osakidetza ya contaba con una docena de unidades específicas, pero la presión asistencial las dejaba con demoras de entre tres y cinco meses para una primera sesión de psicoterapia.

Con este plan, el objetivo es que en 2027 la espera baje de los dos meses. Es ambicioso, pero necesario. Eso sí, aún quedan flecos: la atención en las comarcas más rurales sigue dependiendo de profesionales que se desplazan una vez por semana, y la franja de mayores de 30 años no siempre encuentra un circuito tan ágil como el pediátrico. Para muchos adultos jóvenes que llevan años arrastrando un TCA sin tratar, el refuerzo no acaba de resolver el embudo.

Lo que sí está claro es que, por primera vez en años, se mueve algo más que declaraciones. Y en salud mental pública, eso se celebra con cautela.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)