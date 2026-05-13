La jugada de Dorit Kemsley con su hijo para sacarle dinero a PK en el divorcio: los mensajes filtrados

Dorit Kemsley ha metido a su hijo en la batalla del divorcio con PK, y los mensajes que se han filtrado esta semana son de traca. La ex estrella de 'Real Housewives of Beverly Hills' está en el ojo del huracán después de que su exmarido la acusara oficialmente de usar a uno de los niños para sacarle dinero. Sí, como suena: un divorcio millonario, un viaje de primavera en el horizonte y un niño ejerciendo de intermediario financiero.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Cuando las rencillas matrimoniales escalan hasta poner a los hijos en el centro del ring, el culebrón está servido. Los documentos judiciales y los SMS del pasado lunes 11 de mayo dejan entrever una guerra sucia que los fans de Bravo ya devoran en redes. Agárrate, que vienen curvas.

El origen del drama: quién es quién en esta guerra de divorcio

Para los que no viven pegados al universo Real Housewives, Dorit Kemsley es una de las caras fijas de la edición de Beverly Hills. Llevaba casada con el empresario Paul “PK” Kemsley desde 2015 y comparten dos hijos: Jagger, de 12 años, y Phoenix, de 10. La cosa saltó por los aires cuando Dorit la pidió el divorcio a principios de año después de pillar a PK besándose con otra mujer. Vale, clásico dentro del canon RHOBH. Pero la respuesta de PK no se ha quedado corta.

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Ahora, el británico ha presentado documentos legales en los que acusa a Dorit de “enlistar” a uno de los niños para pedirle dinero mediante mensajes de texto. La maniobra, según él, pretendía costearle a Dorit un viaje de vacaciones de primavera. Y para demostrarlo, ha adjuntado capturas de los mensajes. El niño, de quien no se ha revelado el nombre exacto, se convirtió en el emisario involuntario de una petición que deja bastante claro que el divorcio va a ser todo menos civilizado.

Los mensajes filtrados: “Papá, ¿quieres que tengamos unas vacaciones divertidas?”

La conversación, que según los papeles tuvo lugar el mes pasado, arranca con el menor preguntando: “Papá, ¿quieres que tengamos unas vacaciones divertidas de primavera?”. PK, sabiéndose el terreno, responde con un tono entre cariñoso y sarcástico: “Sí, cachorro, claro. Pero como sé que eres muy inteligente, antes de que intentes ser más listo que papá, recuerda que el creador siempre es más listo que la creación”. Una parrafada que deja claro que el padre pilló la indirecta al vuelo.

El niño insiste y, cuando PK le pregunta por qué le ha lanzado esa propuesta, suelta un “Olvídalo” con un punto de resignación. PK no se rinde y contraataca con un “No quiero olvidarlo… cuéntame”. A partir de ahí, el tono cambia: el pequeño pregunta “¿Por qué no puedes simplemente reservarnos unas vacaciones? Mamá paga por todo”. PK contraataca de nuevo: “¿Cómo sabes tú quién paga todo, mi amor?”. Y la conversación se cierra con el niño pidiendo directamente que pague el vuelo y PK cortando la charla porque, total, son las 10:30 de la noche y es hora de dormir.

El intercambio es tan incómodo como revelador. PK está usando estos mensajes como prueba de que Dorit estaría gastando sin control mientras se salta obligaciones como la hipoteca de la casa familiar, que según él está en proceso de ejecución. Ha pedido al tribunal permiso para vender la propiedad. La guerra económica ya es total.

Por qué este divorcio ya es la trama más adictiva de la temporada (y no sale en la serie)

Los seguidores de la franquicia Real Housewives llevan años acostumbrados a las rupturas más explosivas, desde el adiós de Lisa Vanderpump hasta los líos legales de Erika Jayne. Pero meter a los hijos como mensajeros de peticiones económicas establece un nuevo mínimo que ha encendido las redes sociales. Los foros y cuentas de fans en X ya han bautizado el episodio como #KemsleyGate y hay bandos: unos apoyan a Dorit, otros defienden a PK y muchos se horrorizan de que un menor esté en medio de semejante lío.

Personalmente, en esta redacción pensamos que usar a un niño como emisario financiero es una jugada de manual de reality, pero desprende un tufillo amargo que resta glamour a todo el espectáculo. El divorcio ya estaba servido con cuernos, mansiones y acusaciones cruzadas. Los textos del peque solo añaden una capa de tristeza que ni el mejor guión de Bravo habría escrito. Los fans ya están divididos, las redes arden y la pregunta obvia es: ¿responderá Dorit con otro capítulo o se bajará del ring para proteger a sus hijos? Mientras, la página oficial del programa en la página oficial de RHOBH sigue acumulando visitas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)