Cristiano Ronaldo, al borde del llanto: el fallo del portero que decide la liga saudí

Las imágenes del minuto 98 del Al Nassr - Al Hilal ya están en todos los móviles del planeta. No por el fútbol, sino por un Cristiano Ronaldo desencajado en el banquillo, con los ojos vidriosos y al borde de un llanto que casi nadie esperaba ver en directo. El motivo: un fallo de portero que ha dejado la liga saudí en el aire y su primer título de la temporada, en pausa.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. No es solo un error de manual. Es el momento en el que un guardameta deja caer un balón inofensivo en el añadido y te roba el campeonato. Y encima, con Cristiano Ronaldo en primer plano, a un paso de las lágrimas. Esto va a ser memes, debates y twitts infinitos hasta el sábado. La liga saudí, de repente, es el centro de la galaxia deportiva.

Un minuto 98 de pesadilla para Al Nassr

Quedaban segundos para que el árbitro pitase el final. El Al Nassr ganaba por 1-0 y se convertía en campeón virtual de la liga saudí (la Saudi Pro League está que arde este año). Entonces ocurrió lo impensable: un saque de banda del Al Hilal, un balón alto sin peligro, y Bento, el portero del Al Nassr, que se le escapó de las manos de forma infantil y el cuero entró mansamente en la portería. Gol en propia meta. 1-1. Fin del sueño.

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Cristiano Ronaldo ya no estaba en el campo. Había sido sustituido en el minuto 83, sin goles y con una tarde gris. Desde el banquillo tuvo que verlo todo. Las cámaras se giraron hacia él al instante: el portugués, con la mirada fija en el césped, la mandíbula apretada y los ojos brillando. Una imagen que ya se ha hecho viral y que resume la impotencia de todo un equipo en un solo gesto.

La cara de Cristiano Ronaldo que ya es meme mundial

El '7' no necesitó decir nada. Su lenguaje corporal lo decía todo: incredulidad, rabia y una tristeza tan profunda que rozó el llanto. En las redes se empezó a comparar rápido con otros momentos de su carrera: aquel penalti fallado en la Eurocopa de 2016, la lesión en la final de la Euro de 2016 que le sacó del campo entre lágrimas... Pero aquella noche en Portugal acabó con final feliz. Aquí, en Riad, el guion fue una puñalada sin anestesia.

Los memes no tardaron. La foto del 'bicho' con el puño en la boca y la cara de no poder creerlo es tendencia mundial. Un 'plot twist' de los que ni Netflix se atrevería a escribir. Y eso que Al Nassr aún puede ser campeón, pero con dos jornadas por delante y el Al Hilal pisándole los talones, la presión se ha multiplicado.

Un título aún en juego... y una final que sabe a oportunidad de redención

La historia no ha acabado. Matemáticamente, Al Nassr sigue líder y depende de sí mismo para ganar la liga. Pero la psicología, en el fútbol, a veces pesa más que los puntos. Cristiano Ronaldo tiene 41 años y un palmarés de leyenda, pero ningún título de liga saudí todavía. Lo celebró mil veces en Inglaterra, en España y en Italia, pero en Arabia le está costando. El sábado, sin embargo, tiene una revancha en casa: la final de la AFC Champions League 2 frente al G-Osaka japonés. Es el segundo torneo continental más importante de Asia, y quizá la alfombra roja perfecta para sacarse la espina.

La mayoría de los grandes campeones se ha rehecho de golpes así. Recordemos aquel penalti que falló en la final de la Champions de 2008 y cómo luego se redimió marcando el decisivo. La suerte está echada. Lo que pase en los próximos días va a marcar el relato de su aventura saudí: ¿leyenda que suma otro trofeo o la temporada del 'casi'? Lo veremos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)