El zasca de Julia Louis-Dreyfus a Colbert: 'Eres la Stormy Daniels del late night'

Julia Louis-Dreyfus se despidió anoche a lo grande de The Late Show. Resucitó a Selina Meyer, su personaje de Veep, y le soltó a Stephen Colbert el zasca más viral del año. Agárrate, porque el golpe ha dolido hasta en la redacción.

Qué dijo exactamente Selina Meyer (y por qué duele tanto)

Con el traje de chaqueta perfecto y su mejor cara de póker, la actriz apareció en el último programa de Colbert antes del adiós definitivo del The Late Show el próximo 21 de mayo. Julia no iba a promocionar su nueva película sin más. A los dos minutos de silla, se quitó la máscara y fue directa al cuello.

«Stephen, eres la Stormy Daniels del late night», le espetó sin pestañear. La referencia, demoledora. Stormy Daniels es la actriz de cine para adultos que cobró 130.000 dólares por silenciar una supuesta relación con Donald Trump. Comparar a Colbert con la mujer del pago por silencio era un gancho de izquierdas que nadie vio venir.

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Colbert, que no se corta un pelo, se quedó blanco. Balbuceó algo, intentó cambiar de tema, pero el golpe ya estaba dado. La audiencia en el estudio rompió en carcajadas y en X empezaba la fiebre. Vamos, lo que se dice un momentazo.

Por qué el momento está petando todas las redes

La escena es oro puro para el internet del salseo. La combinación de despedida histórica, personaje queridísmo y pulla política ha sido la tormenta perfecta. En menos de doce horas, el clip acumula millones de reproducciones y la respuesta de los fans no se ha hecho esperar.

Un usuario resumía la jugada: «Ha necesitado once años Julia para demostrar que Selina Meyer habría destrozado todos los late night en una semana». Otra cuenta añadía: «Colbert acaba de recibir un Emmy honorífico al mejor blanco fácil». La mayoría de los espectadores opinó que la actriz se ha coronado como la reina de las despedidas.

La ironía fina de la frase esconde además un ajuste de cuentas con una década de entrevistas incómodas. Colbert siempre presume de rincón afilado, pero anoche se llevó el sopapo más elegante de su carrera. Y todo con una sonrisa.

El precedente: cuando el late night se convierte en ring de boxeo y el golpe es de verdad

No es la primera vez que un invitado usa el show para devolver mandobles. Ahí está el careo de Joaquin Phoenix con David Letterman o el zasca silencioso de Robert De Niro a Trump, pero lo de Julia tiene una pátina distinta. Aquí no hubo enfado ni gritos: fue un asesinato con guante de seda.

La elección de Selina Meyer como vehículo es magistral. El personaje de Veep ya bordeaba la incorrección política con frases que en boca de Louis-Dreyfus sonaban a tiro. Recuperarla para ajustar cuentas justo cuando el programa va a cerrar le da al momento un aire de cierre perfecto.

Yo creo que este zasca pasará a los libros de estilo del late night. Porque no fue un ataque personal gratuito: fue cultura televisiva, fue humor y fue una venganza servida en frío tras años de chistes de Colbert a costa de Hollywood. La actriz, que ha estado once veces en ese sofá, sabía exactamente dónde apretar.

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Lo que viene ahora es previsible: miles de memes, el clip en bucle y una semana final de The Late Show donde todo el mundo esperará un contraataque que ya no puede llegar. Colbert tendrá que digerirlo sin derecho a réplica. Así se jubila un gigante.

El chisme en 3 claves (TL;DR)