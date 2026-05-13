Chambo revela la cara oculta del jurado de 'MasterChef'

Entre los participantes más carismáticos y dinámicos de esta edición de 'MasterChef' destaca Chambo. Desde sus primeros pasos en las cocinas del reality culinario demostró que la repostería era su verdadero fuerte y el terreno donde se movía con mayor comodidad.

A pesar de su destreza con los dulces, no quiso estancarse y decidió explorar su creatividad en múltiples preparaciones saladas. Esta actitud le permitió superar pruebas muy complejas y sorprender gratamente a los exigentes jueces, quienes incluso estuvieron a punto de expulsarle en varias ocasiones.

La aventura transformadora de Chambo en las cocinas de 'MasterChef'

La aventura transformadora de Chambo en las cocinas de 'MasterChef' | Fuente: RTVE

Chambo dejó atrás su trabajo diario como encargado de tienda para sumergirse en una vorágine de emociones y aprendizaje continuo. Adaptarse a las cámaras y a la presión del reloj de 'MasterChef' no resulta una tarea sencilla para nadie. El aspirante confiesa que el principio resultó un tanto desconcertante, aunque poco a poco logró encontrar su sitio entre sartenes y focos.

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Al recordar sus primeros días en el plató, el cocinero amateur detalla cómo vivió esos instantes iniciales para la revista Lecturas. "Mi paso por 'MasterChef' ha sido probablemente una de las experiencias más intensas de mi vida. Entré con muchísima ilusión y ganas de pasarlo bien. Al principio fue un poco raro, porque tenía la sensación de no saber cocinar. Hasta que ya te acostumbras a las cámaras y vas cogiendo soltura y confianza con todos los imprevistos que surgen en cada prueba. Fue un reto muy divertido descubrir hasta dónde podía llegar. Tenía claro que quería disfrutar del programa siendo yo mismo. Y creo que lo logré sin necesidad de meterme en polémicas, riéndome de mis errores e intentando a la vez aprender de ellos. Soy competitivo, pero siempre con deportividad."

Más allá de las recetas y las técnicas culinarias, según su entrevista a Lecturas, el aspirante destaca el inmenso valor de las relaciones humanas forjadas entre grabación y grabación de 'MasterChef'. "Me llevo momentos increíbles, amistades de verdad y la sensación de haber vivido algo que no todos tienen la suerte de vivir. También me llevo muchísimo cariño del jurado, de mis compañeros y de la gente que nos ve desde casa, y eso sinceramente no me lo esperaba. Y luego está toda la parte emocional. Ha habido momentos muy duros, ya que nunca había estado tanto tiempo sin contacto con mis familiares y amigos. Es algo que notabas día a día. Lo bueno, es que siempre supe que ganara o me fuese el primero, mi familia y amigos iban a estar orgullosos de mí."

Lecciones de vida y el impacto emocional del encierro en 'MasterChef'

Lecciones de vida y el impacto emocional del encierro en 'MasterChef' | Fuente: RTVE

El aislamiento y la falta de contacto con el exterior suelen pasar factura a los concursantes de 'MasterChef' edición tras edición en RTVE. Para Chambo, este encierro supuso un viaje de autodescubrimiento muy profundo. El exencargado de tienda reflexiona sobre el crecimiento personal que experimentó durante el concurso. "'MasterChef' me ha enseñado muchísimo. No sólo he aprendido cocina, sino que también me llevo una lección humana muy grande. Como te comentaba, allí dentro estás completamente fuera de tu zona de confort, sin tu gente, sin tus rutinas y con muchísima presión, sobre todo cuando ibas a eliminación y eso te hace valorar mucho más lo que tienes fuera, especialmente a la familia y amigos."

Su pasado vinculado al mundo del deporte jugó un papel fundamental en su actitud frente a los obstáculos. Las competiciones de atletismo le otorgaron una base sólida para gestionar la frustración y mantener la constancia. Sobre este bagaje previo afirma unas palabras muy motivadoras. "Y bueno, más que aprender, he confirmado todo lo que traía aprendido por haber competido toda la vida en atletismo. He comprobado que a veces eres mucho más fuerte de lo que crees, que la actitud es muy importante y puede llevarte muy lejos. Que lo importante no es el resultado sino disfrutar el camino, ya que de nada vale ganar si no lo has disfrutado. Y que no hace falta intentar apagar a otros para intentar brillar."

La compleja convivencia entre aspirantes y los verdaderos retos de 'MasterChef'

La compleja convivencia entre aspirantes y los verdaderos retos de 'MasterChef' | Fuente: RTVE

El aspirante describe la atmósfera de la casa y sus amistades más cercanas con total transparencia. "Ufff, la verdad que no es fácil convivir con 16 personas tan diferentes. Hay gente que te llevas para siempre y gente con la que sabes que no vas a volver a hablar nunca. Yo tuve la suerte de coincidir en la misma habitación con Germán, que puede que sea el más parecido a mí y a mi grupo de amigos y eso me ayudó mucho, ya que nos apoyábamos el uno al otro. Por mi manera de ser, tiendo a enfocarme en lo positivo, por lo que ponía el foco en la gente con la que me llevaba bien. Como suele decirse, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Hay gente que se fue muy pronto y me hubiese gustado que duraran más, como Nacho Pistacho o Vicente. Y bueno, también hay gente que duró algo más pero también me hubiese gustado que aguantasen más en el programa como Paloma, Mimi u Omar."

Además de la convivencia, las dinámicas del propio formato suponen un desafío mental constante. El control del tiempo y las visitas al temido supermercado generaron bastantes dolores de cabeza al repostero aficionado. "Allí todo se vive muy intenso, las alegrías, las frustraciones, el cansancio…. Y hay algo que no me esperaba en cuanto al tiempo. El tiempo pasaba súper rápido y a la vez súper lento. Tener que adaptarte a todo eso y aún así tener la capacidad y agilidad mental de pensar rápido cada vez que asignan un plato, creo que ese era el mayor reto. Y el entrar al supermercado, eso era algo que me preocupaba mucho. Soy muy despistado y no dejarme nada de lo que necesitase para cocinar era otro reto grande para mí (risas)."

La cara oculta del jurado de 'MasterChef' y los planes televisivos

La cara oculta del jurado de 'MasterChef' y los planes televisivos | Fuente: RTVE

Chambo admite en Lecturas que sentía bastante aprensión antes de conocerlos personalmente. "El jurado era algo que me imponía mucho antes de entrar al programa, sobre todo Jordi. ¿Quién no ha visto alguno de esos vídeos virales de Jordi repartiendo cera? Pero la realidad fue muy distinta. Siempre tenía una sonrisa en la boca y aunque en la prueba cocinase mal, era amable y simpático conmigo. Era el que más gracia me hacía. Son muchas horas de grabación y es verdad que después de la edición, parecen más duros de lo que realmente son."

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La incorporación de nuevos rostros al equipo de evaluación también aportó frescura a la edición. La figura de Marta fue fundamental para el desarrollo emocional del concursante a lo largo de las semanas de grabaciones. "La verdad es que hacia Marta sólo tengo palabras buenas. Puede que no sea Chef, pero es una gran profesional y nos trataba genial. Sin duda la más cercana de todos. Era mi jueza favorita. Además, hace hyrox que eso le da puntos (risas)."

El impulso de su entorno fue clave para dar el primer paso y la experiencia ha dejado un excelente sabor de boca en el concursante. "La verdad que nunca me imaginé en un programa de cocina. Y mírame, me contactaron desde el equipo de casting y mi mujer me animó a presentarme, ya que siempre me gustó cocinar. Pensé que podría ser una experiencia muy chula que contar en el futuro y me apunté. El resto de la historia ya la sabéis. Así que sí, ¿por qué no? Pero los programas que siempre me han llamado mucho la atención son programas de pruebas del estilo 'El Desafío' o 'El Conquistador del Fin del Mundo'." Queda claro que este talento culinario todavía tiene mucha energía para afrontar nuevos retos y seguir sorprendiéndonos.