Nintendo Switch 2 sube de precio desde septiembre

La reunión de accionistas de Nintendo ha hecho lo que ya olíamos en el ambiente desde hace semanas. Se acabó. La presión de los inversores ha obligado a la Gran N a mover ficha y, por primera vez para una consola en activo, el precio se va hacia arriba. La Nintendo Switch 2 sube de precio en todos los mercados del mundo. En Europa pasará de 469,99 a 499,99 euros a partir del 1 de septiembre. Un movimiento que duele y que ya está generando una sacudida en la comunidad.

Se veía venir y nadie hizo nada

Según reportes de Vida Extra y Areajugones, los inversores llevaban tiempo apretando las tuercas. Tras los resultados del último trimestre (2,49 millones de Switch 2 vendidas entre enero y marzo), la junta ha decidido armonizar precios ante el aumento de costes de componentes. El golpe no es exclusivo de Europa: en Estados Unidos la consola pasa a 499,99 dólares (424 euros al cambio) y en Canadá a 679,99 dólares canadienses. El caso de Japón es incluso más sangrante y llega antes. El 25 de mayo, su modelo local (que solo incluye japonés como idioma) saltará de 49.980 a 59.980 yenes.

Vamos, que la estrategia es clara. Quien no se haya comprado la Switch 2 ya, va a tener que rascarse el bolsillo. Y no hablamos solo de hardware: en el archipiélago nipón también sube el servicio Nintendo Switch Online y los modelos de la primera Switch. La OLED se va a 47.980 yenes. Un ajuste en toda regla que deja una sensación agridulce.

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Un movimiento arriesgado en la generación del hype

Yo creo que aquí Nintendo ha pisado una mina. Subir el precio de una consola a mitad de su ciclo de vida es de todo menos habitual. Históricamente, los precios bajan. Esta vez, con una inflación galopante y una cadena de suministro todavía renqueante, la compañía de Kioto ha elegido blindar su margen a costa del consumidor. La maniobra puede empujar las ventas en agosto, sí, pero también puede frenar en seco la adopción cuando llegue septiembre y la Switch 2 asome a 500 euros por primera vez.

Es un órdago: Nintendo sabe que su consola es un éxito (ya roza los 20 millones de unidades) y que tiene un catálogo envidiable, pero ponerle 30 euros más a la caja en plena batalla contra los precios de PC y las ofertas de Game Pass es, como poco, valiente. O inconsciente, según se mire.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Aquí no hay hype que valer, esto es un sablazo. Entendemos los costes, pero la sensación de 'pronto pago' es inevitable. El verdadero drama llegará en otoño, cuando los indecisos tengan que soltar 500 pavos.

El resumen para vagos (TL;DR)