Subnautica 2 confirma los horarios de su lanzamiento global y la predescarga en Steam y consolas

Menos de 24 horas. Eso es lo que nos separa de volver a tenerle pánico al agua. Subnautica 2 confirma los horarios de lanzamiento global y la precarga ya corre por Steam y consolas. Mañana, 14 de mayo, nos toca ponernos el traje de neopreno, revisar el oxígeno y rezar para que ningún leviatán nos detecte. Yo ya tengo la sudadera puesta.

Horas claras, aguas más turbias que nunca

Según adelantó IGN España, los tiempos de desbloqueo ya están cantados. La descarga previa se activó hace unas horas en todas las plataformas —así que ve dejando el juego listo para que mañana no te coma el ansia—. El lanzamiento será escalonado por zonas, pero en la práctica: esta medianoche en tu región, el océano se abrirá de par en par. Subnautica 2 ya está llamando a la puerta de tu biblioteca y no va a tocar el timbre, va a entrar sin permiso.

La noticia no es solo la fecha. Es que la precarga funciona incluso en Switch 2 y Xbox, algo que en lanzamientos de este calibre nunca está garantizado del todo. Un detalle que se agradece: los servidores no van a petar por descargar todos a la vez. Aunque, siendo realistas, algo petará. Siempre algo peta.

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El verdadero desafío no es el pez dragón, sino el día uno

Subnautica 2 se sumerge en en aguas conocidas, pero con un giro: ahora el terror se comparte. El modo cooperativo está confirmado —y esa es la gran carta de Unknown Worlds—. De repente, el pánico de sentir una mandíbula a tu espalda ya no lo sufres solo; puedes mandarle un grito a tu colega por Discord mientras intentáis escapar. La pregunta del millón es si ese cooperativo no le robará la esencia opresiva que hizo grande al original.

Yo confieso que el primer Subnautica me dejó secuelas. Recuerdo una noche, a las tres de la mañana, con el sonido del radar pitando y la oscuridad del mar profundo tragándose el sumergible. Si la secuela logra reproducir esa inquietud mientras construyes bases con un amigo, estamos ante un GOTY silencioso. Pero los lanzamientos de supervivencia suelen traer bugs de los que hacen llorar: objetos que desaparecen, sincronización entre jugadores que se va de vacaciones... Así que mantengamos la respiración.

¿Por qué esta vez sí lo van a clavar (y por qué podrían patinar)?

La saga Subnautica es uno de esos raros fenómenos indie que se convirtieron en referente por derecho propio. El primer juego vendió más de 5 millones de copias sin necesidad de pistolas ni multijugador, a base de pura inmersión y narrativa ambiental. Below Zero, aunque más corto, demostró que el estudio Unknown Worlds sabe iterar sin traicionar la fórmula. Ahora, con Subnautica 2 en Steam, el salto al cooperativo es el movimiento más arriesgado. Si funciona, tendremos un Minecraft de las profundidades con narrativa. Si falla, la comunidad tardará cero coma en montar un drama en Reddit.

A nivel técnico, los tráilers muestran biomas aún más alienígenas, criaturas que parecen sacadas de una pesadilla de H.R. Giger y una gestión del sonido que ya nos tiene con los pelos de punta. Queda la gran incógnita: ¿cómo gestionarán la progresión en cooperativo? ¿Tendremos que picar piedra el doble? ¿Doblaremos el terror o lo diluiremos? Solo quedan unas horas para descubrirlo. Y si algo sabemos, es que aquí en la redacción nos tiramos de cabeza en cuanto el contador llegue a cero.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. La base es sólida, el cooperativo puede marcar un antes y un después si no rompe la soledad opresiva, y el estudio ha cocinado a fuego lento tras Below Zero. Casi todo pinta bien, pero un tropiezo técnico en las primeras 48 horas podría aguar la fiesta. Id preparando el arsenal de memes, por si acaso.

El resumen para vagos (TL;DR)