Más de 436.000 trabajadores jóvenes no pueden independizarse

Más de 436.000 jóvenes con empleo en España no pueden irse de casa de sus padres porque el precio del alquiler y la compra se lo impide, según los últimos datos.

Los datos revelan que 436.088 trabajadores menores de 35 años no logran emanciparse a pesar de tener ingresos propios. No hablamos de parados ni de estudiantes. Son personas que cada mañana fichan en su curro y que, al volver, no tienen un sitio propio. Un atasco que dura años y que va más allá de las quejas de barra de bar.

El dato exacto: 436.088 jóvenes con trabajo que no se independizan

El número, que surge de cruzar datos de empleo y precios medios de vivienda, refleja un bloqueo estructural. La tasa de esfuerzo para alquilar (el porcentaje del sueldo que se va en el alquiler) supera el 35 % en 20 capitales de provincia. El umbral que los expertos consideran sostenible está en el 30 %. En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, esa tasa roza o supera el 50 % para un salario medio joven. Una cifra que pone en evidencia el atasco que sufren cientos de miles de jóvenes en en España.

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Para entenderlo, un ejemplo: un mileurista en Madrid destinaría casi 700 euros al alquiler de una vivienda modesta, sin contar suministros. Un sueldo que, después de pagar el techo, apenas da para vivir. La compra no pinta mejor: los precios por metro cuadrado han escalado un 8 % interanual, y los bancos, con el Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) al 3,5 %, piden hasta un 30 % de ahorro previo. Quien no tiene una herencia o un colchón familiar, está fuera del mercado.

Por qué el precio de la vivienda les deja atrapados

La subida de tipos del Banco Central Europeo ha encarecido las hipotecas variables, afectando de lleno a los que podían plantearse comprar. El Euríbor cerró abril en el 3,48 %, según el Banco de España. Esto significa que una hipoteca de 150.000 euros a 30 años paga hoy unos 180 euros más al mes que hace dos años.

Pero el alquiler no da tregua. La oferta de pisos en alquiler se ha reducido un 27 % en el último año, según portales del sector, disparando los precios. Los alquileres suben más del doble que los salarios, recuerda el estudio. En la práctica, la mayoría de de los jóvenes que comparten piso pagan más de 400 euros por una habitación. Sin contrato, sin derechos, sin ahorro. El pez que se muerde la cola.

El dato de los 436.000 trabajadores atrapados lo que hace es ponerle un número a lo que ya intuíamos. No es una cuota de fracaso personal, sino de un sistema que expulsa a los jóvenes de la vivienda.

Lo que la cifra deja fuera (y por qué importa)

El análisis de Infobae se centra en ocupados. Pero si añadimos a quienes están en paro, en precariedad o estudiando con trabajos esporádicos, el agujero es mucho mayor. Según los últimos datos del INE, la tasa de emancipación residencial de los menores de 30 años apenas alcanzó el 14,9 % en 2024, un retroceso de casi cuatro puntos respecto a 2019. Una señal de que la solución no va a llegar sola.

Aquí es donde entra la política (la de verdad, no la del Congreso). Las ayudas públicas, como el Bono Alquiler Joven, ofrecen hasta 250 euros mensuales por dos años, pero los requisitos de renta dejan fuera a muchos mileuristas que superan por poco el umbral. Además, los plazos de solicitud son cortos y en algunas comunidades ni siquiera se han convocado para 2026. Mientras, el parque de vivienda social en España es del 2,5 %, frente al 9 % de media europea. Construir más llevará años, y los fondos europeos avanzan lentos.

La buena noticia es que hay movimientos. Varios ayuntamientos han empezado a regular las zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, y el Gobierno central ha anunciado una línea de avales para hipotecas jóvenes que cubrirá hasta el 20 % de la entrada. Pero, a día de hoy, son parches sobre una herida que sangra. Mientras no se aborde de raíz la diferencia entre sueldos y precios, la cifra de los 436.000 seguirá creciendo.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)