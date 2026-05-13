Magic Pointer: el cursor con IA de Google que entiende lo que señalas y actúa por ti

Medio siglo ha tardado Google en darse cuenta de que el puntero del ratón llevaba demasiado tiempo siendo el mismo. Si te paras a pensarlo, no ha cambiado nada desde los tiempos de Engelbart: una flecha que señala y poco mas. Ahora DeepMind ha metido mano y ha creado Magic Pointer, un cursor con Gemini que entiende lo que estás mirando y actua sin que escribas ni una coma.

Lo que hace este cursor y por qué es más listo que tu asistente de voz

La idea es sencilla y por eso mismo da un poco de vértigo. El sistema captura el contexto visual y semántico alrededor del puntero. Señalas una fecha en un correo y Gemini te sugiere crear un evento. Seleccionas dos imágenes, un sofá y tu salón, y te las compone. Pasas el cursor por una tabla y puedes pedir un gráfico sin abrir otra aplicación. Los demos están ya disponibles en Google AI Studio para quien quiera trastear.

DeepMind lo llama ‘taquigrafía natural’: en lugar de soltar un prompt de tres líneas, mueves el cursor, dices lo que quieres y el modelo rellena los huecos. Si funciona como promete el cuadro de texto deja de ser la puerta de entrada a la IA y el cursor se convierte en el único intermediario. La fricción de tener que explicarle el mundo a cada rato desaparece.

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La guerra de las metáforas: cursor, panel lateral o app integrada

Estamos asistiendo a una pelea por definir cómo va a meterse la IA en nuestros ordenadores. Apple la incrusta en cada app con Apple Intelligence, metida hasta la cocina. Microsoft pone Copilot en un panel lateral, siempre a mano pero sin molestar. Y Google ha decidido que la IA vaya donde va tu mirada: el cursor. No es una herramienta en segundo plano, es el propio puntero, el widget entre tú y la máquina.

Esa apuesta tiene implicaciones filosóficas gordas. Si el cursor actúa como agente contextual, la ventana de chat pierde su monopolio como puerta de entrada. Llevamos dos años con la interfaz del chatbot como modelo dominante, y Magic Pointer propone exactamente lo contrario: la IA se mueve contigo por la pantalla, lee lo que tienes delante y actúa sin que le expliques nada. La mayoría de los usuarios tardará un rato en acostumbrarse, pero cuando lo haga, volver a escribir prompts se va a sentir como mandar un fax.

Eso sí, el plan tiene un punto débil. Googlebook, el nuevo portátil de Google fabricado por Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo, llegará en otoño como producto premium. Sin precio anunciado. Y el ecosistema Android en escritorio sigue en pañales: si los desarrolladores no crean apps nativas para pantalla grande, el Magic Pointer apunta a un mundo que todavía no existe. Por no hablar de los mercados donde Gemini está restringido por normativa: ahí la propuesta se vacía por completo.

Un puntero que apunta al futuro, pero que necesita un ecosistema

El Magic Pointer me recuerda al salto que supuso el touchscreen en los móviles: una metáfora de interacción tan natural que, una vez que funciona, ya no quieres volver atrás. Pero igual que el iPhone necesitaba una App Store llena de aplicaciones para brillar, este cursor necesita un escritorio de Android maduro que hoy no tenemos. Las demos son prometedoras y el concepto es sólido, pero el hype se queda a medio gas hasta que veamos cómo responde el mundo real.

Hay otro detalle que no se está comentando demasiado. Google está posicionando a Gemini como el sistema operativo de facto, y el Magic Pointer es la punta del iceberg de esa estrategia. Si el cursor se vuelve inteligente, todo lo demás —el teclado, la pantalla táctil, el asistente— pasa a segundo plano. Es una jugada de largo alcance que puede redefinir lo que entendemos por ‘usar un ordenador’.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La idea es brillante y los demos funcionan en condiciones de laboratorio. El problema es que sin aplicaciones ni un mercado abierto, el Magic Pointer es como un Ferrari sin gasolina — impresionante, pero quieto. A ver con qué nos sorprenden en otoño.

El resumen para vagos (TL;DR)