Hipoteca fija barata en 2026: comparativa de las 10 mejores ofertas de mayo

Si estás pensando en hipotecarte este año, hay buenas noticias: las hipotecas fijas están en su nivel más bajo de 2026, con TAEs (Tasa Anual Equivalente, el coste real de la hipoteca que incluye intereses y comisiones) que ya rondan el 3% e incluso menos en algunas entidades. Según la comparativa que publica El Mundo este mes de mayo, la oferta más barata tiene un TAE del 2,90% si cumples con las condiciones vinculadas.

Lo que está pasando con las hipotecas fijas en mayo de 2026

El Euríbor, el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables, sigue contenido y los bancos están ajustando sus precios para captar clientes. Eso se traduce en que las fijas, que dan tranquilidad porque sabes cuánto pagarás siempre, están hoy más cerca del 3% que de los picos del 4% que vimos en 2024. Es un momento raro: las variables han dejado de ser el chollo de antes y las fijas compiten con fuerza. El resultado: nunca fue tan barato atarte a un interés fijo como ahora, al menos desde que el BCE empezó a subir tipos.

La comparativa de El Mundo analiza diez préstamos a tipo fijo con plazos de 30 años. La mayoría requiere domiciliar la nómina, contratar un seguro de hogar o de vida, o ambas cosas. Pero ojo: eso no es malo de por sí, siempre que lo sumes al coste total. Ahí está el truco.

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Las tres ofertas que más brillan en la comparativa de mayo

No vamos a enumerar las diez, pero sí las que destacan por precio y por lo que piden a cambio. La oferta más ajustada es una hipoteca online que marca un 2,90% TAE si domicilias tu nómina, tu seguro de hogar y además traes al banco los recibos de luz y gas. A cambio, te olvidas de comisiones de apertura. Le sigue otra entidad tradicional con un 3,05% TAE, que solo te exige la nómina y un seguro de vida; sin los gastos extra que a veces se cuelan. En tercer lugar, una cooperativa de crédito ofrece un 3,15% TAE sin más vinculaciones que la domiciliación de la nómina y un seguro de protección de pagos básico.

Los importes de los préstamos varían, pero todas rondan los 150.000 euros a 30 años. Con estos números, la cuota mensual se mueve entre 590 y 630 euros, según el caso. No está nada mal si vienes de un alquiler que en Madrid o Barcelona ya supera los 1.000 euros.

Lo que la comparativa no te dice (y cómo elegir sin pillarte los dedos)

La TAE es tu brújula, pero no toda. A veces los bancos inflan el precio de los seguros que te obligan a contratar, y eso sube el coste real aunque el TIN (Tipo de Interés Nominal, sin comisiones) parezca bajo. El Banco de España recomienda pedir siempre la oferta vinculante antes de firmar: un documento oficial que te detalla todos los gastos durante la vida del préstamo. Si lo lees con calma, ves si los seguros son realmente más caros que los que conseguirías por tu cuenta.

Otra trampa: las vinculaciones. Un 2,90% TAE es tentador, pero si el seguro de hogar sale el doble de lo que pagarías con otra compañía, igual la cuenta no sale. La mayoría de los bancos ofrece también bonificaciones por traer recibos o por domiciliar la nómina; eso es fácil de cumplir y no te descuadra el presupuesto. La clave está en sumar el coste total de los productos vinculados al ahorro que consigues en el tipo. Si te ahorras 15 euros al mes en la cuota pero pagas 20 más por un seguro, estás perdiendo.

Por último, recuerda que los tipos podrían seguir bajando si el BCE afloja más. Pero esperar eternamente tiene un riesgo: los pisos no esperan, y el mejor momento para comprar es cuando encuentras algo que te encaja. Si firmas ahora con un fijo bajo, te blindas frente a futuras subidas, aunque quizá renuncies a un posible recorte extra. Es tu decisión.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)