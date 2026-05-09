Ocho misterios de la Tierra que la ciencia aún no explica

El 18 de septiembre de 1977, la sonda Voyager 1 de la NASA tomó una imagen que ningún ojo humano había contemplado hasta entonces: la Tierra y la Luna en un solo fotograma, dos esferas suspendidas en la inmensidad negra a más de once millones de kilómetros de distancia. Aquella postal cósmica, grabada cuando la nave apenas iniciaba su viaje hacia los confines del sistema solar, mostraba un planeta azul y blanco que, pese a su aparente fragilidad, encerraba secretos geológicos, químicos y biológicos que la ciencia aún no ha logrado descifrar. Más de cuatro décadas después, los mismos científicos que han cartografiado el genoma humano, detectado ondas gravitacionales y enviado robots a Marte siguen sin poder responder preguntas elementales sobre el lugar que habitamos. ¿De dónde vino el agua que llena los océanos? ¿Qué hay exactamente en el centro del planeta? ¿Cómo surgió la vida?

Estas incógnitas no son simples curiosidades de salón. Cada una de ellas representa una frontera del conocimiento, un punto donde las teorías más sólidas se topan con evidencias que no encajan del todo. Este reportaje recorre ocho de los mayores misterios de la Tierra que, a día de hoy, permanecen sin una respuesta definitiva. No se trata de una lista de rarezas inexplicables, sino de un mapa de las preguntas que mantienen despiertos a geólogos, biólogos y astrónomos en laboratorios de todo el mundo.

El origen del agua terrestre

Cuando la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, lo hizo a partir de la acreción de polvo y roca en una región del disco protoplanetario donde las temperaturas eran demasiado altas para que existiera agua líquida. El planeta recién nacido, según los modelos actuales, debió de ser una esfera seca y fundida. La paradoja es evidente: el 71% de la superficie terrestre está cubierta por océanos, y el manto alberga una cantidad de agua equivalente a varios océanos más. ¿Cómo llegó toda esa agua hasta aquí?

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La hipótesis más extendida apunta a un sistema de reparto interestelar: hace unos 4.000 millones de años, durante un período conocido como el Gran Bombardeo Tardío, la Tierra habría sido acribillada por asteroides y cometas cargados de hielo. Aquellos impactos, que dejaron cicatrices aún visibles en la superficie de la Luna, podrían haber suministrado el agua que hoy llena los mares. Sin embargo, el análisis de isótopos de hidrógeno en cometas como 67P/Churyumov-Gerasimenko, estudiado por la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, reveló que la proporción de deuterio —un isótopo pesado del hidrógeno— no coincide con la del agua terrestre. Los cometas del tipo de Júpiter, que la sonda visitó, quedan prácticamente descartados como fuente principal.

«El enigma del agua terrestre es uno de los más persistentes en ciencias planetarias», explicó la investigadora Karen Meech, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, en un simposio sobre formación planetaria. «Los asteroides carbonáceos del cinturón principal son los candidatos con mejor ajuste isotópico, pero el mecanismo de reparto es complejo y aún debatido». Otra posibilidad es que una fracción significativa del agua estuviera ya presente desde las etapas más tempranas, absorbida en los granos de polvo que formaron el planeta y liberada gradualmente por desgasificación del manto. Las rocas más antiguas que conservan pistas de aquel período son los circones de Jack Hills, en Australia Occidental, diminutos cristales de hace 4.400 millones de años. En su composición se han detectado indicios de que ya existía agua en estado líquido apenas 100 millones de años después de la formación del planeta, lo que sugiere que el origen del agua es más antiguo y complejo de lo que se pensaba.

El corazón inalcanzable del planeta

Nadie ha visto el núcleo terrestre. La perforación más profunda jamás realizada, el pozo de Kola en Rusia, alcanzó poco más de 12 kilómetros bajo la superficie, una nimiedad comparada con los 2.900 kilómetros que separan la corteza del límite con el núcleo. Lo que sabemos del centro del planeta procede de las ondas sísmicas que lo atraviesan y de experimentos de laboratorio que replican las presiones y temperaturas extremas del interior terrestre. Pero las cuentas no cuadran del todo.

En la década de 1940, los geólogos utilizaron meteoritos como referencia para deducir la composición del planeta y calibraron qué minerales faltaban en la corteza. Dedujeron que el hierro y el níquel ausentes debían estar en el núcleo. La idea era elegante y funcionaba sobre el papel. Dos décadas después, las mediciones gravitacionales revelaron que el núcleo era demasiado ligero para estar compuesto solo por esos dos metales. Faltaba algo: elementos más ligeros que redujeran la densidad pero que no afloraran en la superficie. Hoy, los investigadores barajan candidatos como el silicio, el oxígeno, el azufre, el carbono o el hidrógeno, cada uno de ellos capaz de alterar las propiedades del núcleo de formas distintas.

A esta incógnita se suma el comportamiento del campo magnético terrestre, generado por el flujo de hierro líquido en el núcleo externo. Ese campo, que nos protege de la radiación cósmica y del viento solar, se invierte periódicamente en intervalos geológicos de cientos de miles de años. Los polos norte y sur magnéticos intercambian sus posiciones, un proceso que deja su huella en las rocas volcánicas del fondo oceánico. Los científicos han documentado al menos 183 inversiones en los últimos 83 millones de años, pero no saben con certeza qué las desencadena ni qué sucede durante el período de transición, cuando el campo se debilita drásticamente. «Las simulaciones numéricas han avanzado mucho, pero el sistema es tan complejo que aún no podemos predecir el próximo cambio con precisión», señaló Peter Olson, geofísico de la Universidad Johns Hopkins, en un estudio sobre dinámica del núcleo publicado en Nature.

Cómo llegó la Luna al cielo

La teoría más aceptada sobre el origen de la Luna es tan espectacular que parece sacada de un guion cinematográfico: hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte —bautizado como Theia por la mitología griega— colisionó contra la Tierra primitiva. El choque fue tan violento que arrancó una enorme cantidad de material de ambos cuerpos y lo lanzó a la órbita, donde acabó fusionándose para formar nuestro satélite. La hipótesis del gran impacto, formulada en los años setenta del siglo XX, explica muchas cosas: el momento angular del sistema Tierra-Luna, la inclinación del eje terrestre y la ausencia de un núcleo metálico grande en la Luna.

Pero los detalles no acaban de encajar. Las rocas lunares traídas por las misiones Apolo revelaron que la composición isotópica de la Luna es casi idéntica a la del manto terrestre. Si Theia hubiera sido un objeto independiente, cabría esperar una mezcla de materiales, con proporciones distintas de isótopos de oxígeno, silicio o titanio. Sin embargo, las muestras lunares y terrestres son prácticamente indistinguibles en esos parámetros, lo que llevó a algunos científicos a plantear alternativas radicales: ¿y si la Luna se formó a partir de material expulsado por una Tierra joven que giraba mucho más deprisa? ¿O si Theia chocó con una geometría tan precisa que se mezcló por completo con el manto terrestre antes de que parte se desprendiera para formar la Luna?

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Un modelo publicado en la entrada de Wikipedia sobre la hipótesis del gran impacto resume las múltiples variantes teóricas que hoy compiten por explicar el nacimiento de la Luna. «La hipótesis del gran impacto sigue siendo el mejor marco, pero los detalles del choque, la composición del impactador y la velocidad de rotación de la Tierra primitiva están lejos de estar resueltos», resumió Sarah Stewart, de la Universidad de California en Davis, especialista en impactos planetarios.

El laboratorio de la primera vida

La vida surgió en la Tierra hace al menos 3.500 millones de años, quizás antes. Pero nadie ha logrado explicar cómo un conjunto de moléculas inorgánicas —agua, dióxido de carbono, amoníaco, metano— se organizó en los primeros sistemas capaces de autorreplicarse y evolucionar. ¿Ocurrió aquí, en una charca cálida, en una fumarola hidrotermal del fondo oceánico o en una superficie mineral arcillosa? ¿O llegaron los ingredientes básicos desde el espacio exterior, empaquetados en meteoritos?

Las dos grandes hipótesis no son excluyentes. Se han encontrado aminoácidos —los ladrillos de las proteínas— y bases nitrogenadas —componentes del ADN— en meteoritos como el de Murchison, que cayó en Australia en 1969, y más recientemente en las muestras del asteroide Ryugu traídas por la misión Hayabusa2 de la agencia espacial japonesa JAXA. El espacio interestelar está lleno de moléculas orgánicas complejas. Al mismo tiempo, los experimentos de química prebiótica han demostrado que las condiciones de la Tierra primitiva podían generar esos mismos compuestos sin ayuda externa. El famoso experimento de Stanley Miller en 1953, que produjo aminoácidos a partir de una mezcla de gases y descargas eléctricas, fue solo el primer paso de un campo que hoy explora rutas mucho más sofisticadas.

Uno de los escenarios más prometedores es el de las fuentes hidrotermales alcalinas, como las que forman el yacimiento de la Ciudad Perdida, en el fondo del Atlántico. Allí, chimeneas de carbonato de calcio expulsan fluidos calientes y alcalinos que reaccionan con el agua de mar ácida, creando gradientes químicos que pudieron servir como motores moleculares para las primeras reacciones metabólicas. «Estos sistemas generan compartimentos minerales que concentran moléculas, algo esencial para que la química dé el salto a la biología», explicó William Martin, biólogo evolutivo de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, en estudios sobre el origen de la vida en ambientes hidrotermales.

Dónde se forjó el oxígeno que respiramos

La atmósfera terrestre primitiva carecía de oxígeno libre. Durante los primeros 2.000 millones de años de historia del planeta, el aire era una mezcla irrespirable de nitrógeno, dióxido de carbono, metano y otros gases. Todo cambió con la aparición de las cianobacterias, unos microorganismos microscópicos capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica: tomar agua y dióxido de carbono y liberar oxígeno como residuo. Fue una revolución silenciosa que transformó la química del planeta y permitió la evolución de la vida compleja.

El llamado Gran Evento de Oxidación, hace unos 2.400 millones de años, marcó el primer gran pico de oxígeno atmosférico. Pero los registros geológicos muestran que los niveles de este gas fluctuaron como una montaña rusa durante los 3.000 millones de años siguientes, con subidas y bajadas drásticas que no se corresponden con la actividad de las cianobacterias por sí sola. Solo a partir del período Cámbrico, hace unos 541 millones de años, los niveles de oxígeno se estabilizaron en concentraciones cercanas a las actuales. ¿Qué otros factores intervinieron? ¿Cambios en la tectónica de placas, que alteró la tasa de enterramiento de carbono orgánico? ¿Grandes episodios de vulcanismo que consumieron oxígeno? ¿La evolución de nuevas formas de vida que aceleraron el ciclo del carbono?

«Comprender la historia del oxígeno en la Tierra es descifrar las condiciones que hicieron posible nuestra propia existencia», escribió Timothy Lyons, biogeoquímico de la Universidad de California en Riverside, en una revisión sobre la evolución de la atmósfera terrestre. Las rocas más antiguas con evidencias de comunidades microbianas fotosintéticas, halladas en Australia y Sudáfrica, demuestran que las cianobacterias ya estaban activas hace 3.500 millones de años. Pero el camino hasta un planeta respirable fue mucho más largo y tortuoso de lo que se creía.

La explosión de vida del Cámbrico

Durante más de 3.000 millones de años, la vida en la Tierra fue mayoritariamente microscópica y simple. Luego, en un intervalo geológico asombrosamente breve —quizás 20 o 25 millones de años—, aparecieron casi todos los grandes grupos de animales que conocemos hoy. Fue la explosión del Cámbrico, un estallido de innovación evolutiva que dio origen a criaturas con ojos compuestos, corazones, caparazones, apéndices articulados y sistemas nerviosos complejos. Los fósiles del esquisto de Burgess, en las Montañas Rocosas canadienses, preservan un desfile de formas que parecen sacadas de un bestiario fantástico: el Opabinia con sus cinco ojos y su probóscide flexible, el Anomalocaris —un depredador de casi un metro de longitud— o el Hallucigenia, un gusano cubierto de espinas.

La causa de esta aceleración evolutiva es uno de los debates más vivos de la paleobiología. El aumento de los niveles de oxígeno justo antes del Cámbrico es el sospechoso principal, porque los animales grandes y activos necesitan una atmósfera rica en oxígeno para sostener su metabolismo. Pero no es el único factor en liza. La aparición de la depredación pudo haber desencadenado una carrera armamentista evolutiva entre cazadores y presas, acelerando la invención de defensas —conchas, espinas, camuflaje— y de armas —mandíbulas, garras, velocidad— en un bucle darwiniano vertiginoso. También se ha propuesto que cambios en la química de los océanos, como un aumento del calcio disuelto, facilitaron la construcción de esqueletos mineralizados. «La explosión del Cámbrico fue casi con seguridad el resultado de múltiples factores que confluyeron en el momento adecuado», afirmó Douglas Erwin, paleobiólogo del Instituto Smithsoniano y uno de los mayores expertos mundiales en la extinción y la evolución de la vida en el Paleozoico.

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El motor de la tectónica de placas

La superficie de la Tierra es un mosaico de placas rígidas que flotan sobre el manto y se desplazan a la velocidad a la que crecen las uñas. Ese movimiento pausado pero implacable construye cordilleras, abre océanos, desencadena terremotos y volcanes, y recicla la corteza terrestre en el interior del planeta. Sin tectónica de placas, la Tierra sería un mundo geológicamente muerto como Marte o la Luna. Pero los geólogos no saben cuándo se puso en marcha este motor.

La mayor parte de las pruebas geológicas de las primeras etapas de la tectónica de placas ha sido destruida por el propio proceso que se investiga, que recicla sin cesar la corteza antigua hacia el manto. Solo sobreviven unos pocos testigos: los circones, cristales de silicato de circonio extremadamente resistentes que pueden superar intactos miles de millones de años de erosión, enterramiento y fusión parcial. Los circones de Jack Hills, datados en 4.400 millones de años, contienen inclusiones minerales que sugieren la existencia de rocas de tipo continental en una época en la que, teóricamente, la Tierra debería haber estado cubierta por un océano de magma. Pero interpretar esas inclusiones como prueba de tectónica de placas temprana es controvertido: podrían haberse formado en procesos de fusión localizados que no implican el movimiento horizontal de grandes placas.

Algunos modelos proponen que la tectónica de placas comenzó hace unos 3.000 millones de años, coincidiendo con la formación de los primeros cratones —los núcleos estables de los continentes—; otros retrasan el inicio hasta hace 1.000 millones de años, y unos pocos defienden que no fue hasta el Neoproterozoico, hace unos 800 millones de años, cuando el estilo tectónico moderno se generalizó. «La pregunta no es solo cuándo empezó, sino cómo se formaron los primeros continentes», apuntó John Valley, geoquímico de la Universidad de Wisconsin, responsable de buena parte de los análisis isotópicos de los circones más antiguos.

Terremotos: la predicción imposible

El 28 de septiembre de 2004, un terremoto de magnitud 6,0 sacudió Parkfield, una pequeña localidad de California situada sobre la falla de San Andrés. El temblor no pilló por sorpresa a los geólogos: lo llevaban esperando casi dos décadas. En 1985, el Servicio Geológico de Estados Unidos había anunciado que Parkfield experimentaría un terremoto de magnitud 6 antes de 1993, basándose en la aparente regularidad con la que la zona había temblado durante el siglo anterior. Gastaron millones de dólares en sembrar la región con sismómetros, inclinómetros, medidores de deformación y sensores electromagnéticos, convencidos de que captarían las señales precursoras del gran evento. El terremoto llegó, sí, pero con doce años de retraso y sin que los instrumentos detectaran ninguna anomalía previa.

El experimento de Parkfield es quizá el ejemplo más sonoro de la incapacidad de la ciencia para predecir terremotos con la fiabilidad suficiente como para emitir alertas que salven vidas. «Hoy podemos pronosticar la probabilidad de que ocurra un sismo en una región y un período de décadas, como quien avisa de que lloverá esta semana, pero no el día y la hora», explicó un responsable del Observatorio Vulcanológico de California, vinculado al USGS. Los modelos estadísticos han mejorado mucho para los terremotos inducidos por la actividad humana, como los ligados a la inyección de aguas residuales en la fracturación hidráulica —el fracking—, y para las réplicas que siguen a un gran seísmo. Pero el mecanismo que determina cuándo se inicia y se detiene una ruptura sísmica sigue siendo uno de los problemas más esquivos de la geofísica.

El desafío es tan formidable que algunos científicos dudan de que la predicción determinista —esto es, anticipar con suficiente antelación el momento, el lugar y la magnitud exactos— sea siquiera posible. La corteza terrestre es un sistema heterogéneo, caótico y sometido a fuerzas que operan en escalas de tiempo y espacio difíciles de conciliar en un solo modelo. Aun así, los avances en inteligencia artificial aplicada a señales sísmicas están empezando a detectar patrones que los humanos no veían, y redes de monitoreo como la de ShakeAlert en la costa oeste de Estados Unidos permiten emitir alertas segundos después de iniciado un gran terremoto, lo que puede bastar para frenar trenes, cerrar válvulas de gas y apartar a la gente de las ventanas. No es predicción, pero es supervivencia.

Las ocho preguntas que recorren este reportaje comparten un denominador común: todas ellas apuntan a procesos que ocurrieron hace miles de millones de años o que suceden a profundidades inaccesibles, en escalas de tiempo que empequeñecen la vida humana. Cada generación de científicos añade una pieza al rompecabezas —un circón fechado, un isótopo medido, una simulación numérica más precisa—, y al hacerlo revela que las respuestas son más complejas de lo que se imaginaba. Quizá lo más asombroso no sea que la Tierra guarde tantos secretos, sino que, pese a todo, estemos empezando a entenderlos.