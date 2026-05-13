Carlos Alcaraz se sincera sobre su salud mental: 'Intento no pensar en el futuro porque me agobio'

Carlos Alcaraz se ha plantado frente a la cámara de Vanity Fair y ha soltado verdades que no se escuchan todos los días en una pista de tenis. El murciano ha hablado de agobio, de lesiones y de un futuro que prefiere no mirar porque le quema. Y en Twitter ya lo han elevado a gurú de la salud mental.

Lo que ha dicho Alcaraz sobre su futuro

En la primera entrega global de deportes de la revista, junto a nombres como Kylian Mbappé y Carlos Sainz Jr., la estrella del tenis español, número dos del mundo según la clasificación oficial de la ATP, ha abierto el melón. "Intento no pensar en que me quedan 12 o 15 años de carrera porque me agobio... no quiero convertirme en un auténtico esclavo del tenis", confiesa. Es un contundente 'stop' a la proyección infinita que persigue a cualquier deportista de élite.

El murciano, lejos de la calculadora de Grand Slams, se centra en el día a día. No quiere ser un esclavo de las expectativas. Y la sinceridad con la que lo dice le ha convertido en tendencia: sus palabras han resonado en un circuito donde la presión mental ya es una conversación urgente.

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La lesión y la obsesión por la estética corporal

Alcaraz también ha actualizado su estado físico. La lesión de muñeca que lo mantendrá alejado de Roland Garros "no ha acabado bien". Él mismo apunta a la falta de desconexión como detonante. "Ha habido momentos en los que no he parado, no he desconectado... eso provocó que no jugara bien al tenis o una lesión". Una confesión que pone sobre la mesa la trampa del 'modo máquina' constante.

Y por si fuera poco, ha lanzado una reflexión que desmonta la obsesión por la estética corporal en el deporte. Para mí es igual de importante cuidar tu cabeza", explicó, y añadió que mucha gente está obsesionada con el cuerpo, pero la salud mental tiene el mismo peso. Un mensaje que rompe con el estereotipo del deportista que lo aguanta todo sin rechistar.

Por qué sus palabras son un soplo de aire fresco en el deporte

No es la primera vez que una figura del deporte mundial saca el tema. Naomi Osaka o Simone Biles ya abrieron camino, y ahora Alcaraz, con 23 años y un futuro brillante, lo normaliza desde la cima del tenis. Lo llamativo es que lo haga en plena escalada de su carrera, sin sentirse cuestionado. Hace una década, un top-2 confesando agobio habría parecido una debilidad; hoy es un acto de inteligencia competitiva.

Quizá lo más relevante es que sus palabras no se quedan en el desahogo personal. Señalan directamente al calendario infernal del circuito y a la cultura del rendimiento sin fisuras. Si Alcaraz, con todo a favor, siente que mirar el largo plazo le quema, algo chirría en la estructura del tenis moderno. La conversación sobre el bienestar mental de los jugadores ya no la lideran psicólogos anónimos: la lidera el propio Carlos.

El propio jugador reconoce que su rivalidad con Sinner es un motor, no un lastre. "Le estamos mostrando al mundo que podemos saltar a la pista y dar lo mejor... Nos ayudamos mutuamente", explicó. Dos cracks que, de momento, se llevan mejor que Nadal y Federer en sus inicios (y seguro que despiertan menos suspicacias en el vestuario).

El chisme en 3 claves (TL;DR)