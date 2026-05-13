Unitree GD01: el mecha robot tripulado de 500 kg que puedes comprar por 538.000 euros

Si tienes medio millón de euros en el bolsillo y un sueño de infancia incumplido, Unitree acaba de ponértelo a huevo: un mecha tripulado que camina, golpea y se transforma. El GD01 pesa 500 kilos con piloto a bordo, cuesta 538.000 euros y sí, se puede comprar. Bienvenidos al futuro.

Un Transformers de verdad (con cabina para ti solo)

El vídeo de presentación es una locura. El robot empieza caminando erguido sobre dos piernas, derriba una pared de ladrillos con una mano y después reconfigura su chasis para moverse a cuatro patas. Literalmente un Transformers, pero con una cabina donde te metes y lo controlas. Basta con colocarse en en la cabina que incorpora el torso. La compañía lo define como el primer mecha transformable de producción en serie del mundo. Y, seamos sinceros, la palabra “producción en serie” aplicada a algo que parece sacado de ‘Pacific Rim’ da un pelín de vértigo.

538.000 euros: ¿es caro un mecha o nos están tomando el pelo?

El precio de salida son 3,9 millones de yuanes, unos 538.000 euros al cambio. Depende del cristal con que se mire: para un capricho de millonario friki es una ganga; para competir en entornos industriales, habrá que ver qué ofrece. Por contexto, el robot humanoide de entrada de Unitree, el R1, cuesta 5.500 euros; su rival chino AgiBot tiene un modelo simplificado por 12.800 euros. Elon Musk sueña con que Optimus baje a 20.000-30.000 dólares. El GD01 es otro rollo: un escaparate de poderío tecnológico, no un producto de consumo. Aún así, la empresa ya vende sus humanoides R1 y G1 y el perro robot Go2 en AliExpress, así que no descartes ver un mecha en los próximos Premios Xataka.

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China ya domina los robots humanoides y esto es un mensaje

El GD01 no llega de la nada. Las compañías chinas acapararon casi el 90% de las ventas mundiales de robots humanoides en 2025, según Omdia. Unitree envió 5.500 unidades el año pasado; cada gran firma estadounidense (Tesla, Figure AI, Agility Robotics) movió unas 150. La brecha de precios y velocidad de fabricación es brutal. La empresa acaba de pedir salir a bolsa en China con un plan de financiación de 4.200 millones de yuanes, el 85% para I+D. El mecha es, por ahora, una demostración de fuerza y un imán de titulares. Si además funciona de verdad en una acería o en una mina, será un golpe doble. Por ahora, lo que mola, mola.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Es el sueño húmedo de cualquier niño que vio Robotech o Evangelion —y los adultos con cuenta corriente abultada también aplauden. La utilidad industrial está por demostrar, pero como golpe de efecto es imbatible.

El resumen para vagos (TL;DR)