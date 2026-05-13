Un incendio arrasa el primer restaurante que visitó Chicote en 'Servicio Secreto': el chef reacciona

Lo que empezó como un estreno ilusionante en La Sexta ha terminado con el primer restaurante de Servicio Secreto by Chicote pasto de las llamas. El ZM Isla del Ciervo, en La Manga del Mar Menor, ha sufrido un incendio de madrugada sin que nadie haya resultado herido. Pero la imagen de la densa columna de humo visible desde 70 kilómetros ha corrido como la pólvora en redes, y el propio Alberto Chicote no ha tardado en reaccionar.

El restaurante que abrió el programa

El ZM Isla del Ciervo fue el primer local que pisó Chicote en la recién estrenada temporada de 'Servicio Secreto'. Un chiringuito con vistas al mar, situado entre las playas de La Sosica y Cavanna, que ahora acapara todos los titulares por una emergencia que lo ha dejado irreconocible. El teléfono único 1-1-2 recibió 25 llamadas a las 8:28 de la mañana alertando del fuego: los testigos hablaban de llamas de gran altura y una humareda que llegó a detectarse en la garita forestal de la Sierra de la Pila, a más de 70 kilómetros en línea recta.

Bomberos del CEIS y del Ayuntamiento de Cartagena controlaron el incendio en apenas una hora, hacia las 09:30, y poco después se dio por extinguido tras las labores de enfriamiento. Ni los servicios de emergencia ni el propio restaurante han reportado heridos, pero los daños materiales son cuantiosos.

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La reacción de Chicote en redes

Alberto Chicote se ha pronunciado a través de su cuenta oficial de X con un mensaje corto pero contundente: “No hay daños personales, el equipo está bien. Mucho ánimo a todo el personal del ZM Isla del Ciervo”. El tuit, compartido en minutos por decenas de seguidores del programa, ha servido de alivio en medio del susto y ha convertido al cocinero en el portavoz no oficial de la noticia.

El chef ya había mostrado su cercanía con el local en el capítulo de estreno, donde ayudó al propietario a reformular la carta y a enderezar la gestión del día a día. Por eso, no extraña que su reflejo haya sido salir a dar la cara antes que cualquier comunicado institucional.

Un revés televisivo con final feliz (al menos, sin víctimas)

Resulta irónico que justo el restaurante que iba a vivir su gran momento de popularidad gracias a la tele acabe protagonizando un suceso que nada tiene que ver con la gastronomía. Las imágenes del incendio han amplificado la repercusión de 'Servicio Secreto' mucho más allá del target habitual: el vídeo del humo se ha viralizado en TikTok y, entre los comentarios, se mezclan el asombro y las inevitables bromas sobre la "maldición Chicote".

Pero por encima de los memes, lo cierto es que el ZM Isla del Ciervo se enfrenta ahora a una reconstrucción que, como poco, retrasará su temporada de verano. Y el chef televisivo, fiel a su estilo, ya ha dejado caer que volverá a poner un pie allí cuando todo esté listo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)