Puma rebaja las zapatillas R78 Lightwind a 48 euros: el diseño negro más versátil del año

Reconócelo, a mí también me ha pasado: compras zapatillas pensando que las vas a usar para todo y acaban cogiendo polvo en el fondo del armario. Pero esta vez la cosa pinta diferente. Puma acaba de rebajar las R78 Lightwind, unas zapatillas negras con un diseño retro que encaja igual de bien con un traje que con unos vaqueros. Y lo mejor: el precio.

La silueta vintage que vuelve para quedarse

Las R78 Lightwind beben directamente del jogging de los años ochenta. Su silueta de aires retro mezcla materiales sintéticos y piel reconstituida, lo que crea un contraste de texturas muy elegante sin necesidad de estridencias. La suela de goma tiene el grosor justo para amortiguar sin parecer una zapatilla de gimnasio, y la plantilla interior se adapta al pie con una comodidad que se agradece a las ocho de la tarde, cuando ya llevas todo el día de aquí para allá.

No es una zapatilla que grite, pero tiene ese punto de sofisticación discreta que te hace destacar sin querer. La puntera redondeada y los paneles superpuestos le dan un aire clásico que no caduca. Además, el negro es tan profundo que combina con absolutamente todo. Ya me contarás cuántas veces has encontrado un modelo tan todoterreno.

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Del despacho a la terraza sin cambiar de calzado

La gran baza de este modelo es su versatilidad. Según han compartido desde Trendencias, basta con combinarlas con unos chinos negros y un polo a juego para un look formal de oficina. Si añades una americana entallada, pasas por el compañero más estiloso de la reunión. Y cuando llegue el plan de terraza o de cañas con los amigos, solo necesitas cambiar el polo por una camiseta de algodón y una chaqueta ligera para adoptar un rollo deportivo pero cuidado.

Funcionan igual de bien con vaqueros rotos que con pantalón de pinza. Incluso con un short en verano quedan de lujo, porque el diseño no recarga el pie. Al ser unisex, le sientan bien a cualquiera, así que no descartes hacerte con un par aunque el armario no sea el tuyo. Yo he visto combinaciones en Instagram que me han hecho replantearme mis propias elecciones.

No digo más. La comodidad y la clase están servidas.

¿Merece la pena el desembolso? Vamos a cuentas

El precio original de 60 euros no estaba nada mal, pero con la rebaja a 48 euros se convierten en un chollo. Por menos de 50 euros te llevas un diseño que puede ser tu comodín diario durante meses, con una calidad de materiales que aguanta el trote. No es una imitación ni un clon de marca blanca: hablamos de la propia Puma, con su garantía y el ajuste que solo da una firma deportiva de toda la vida.

Comparado con otras zapatillas negras de corte similar, como las New Balance 574 o las Adidas Campus, el precio de las R78 Lightwind en oferta es imbatible. Y el diseño retro con piel reconstituida les da un plus de sofisticación que las aleja del aspecto puramente deportivo. Si tuviera que ponerle una pega, diría que las tallas pueden volar rápido a este precio. Así que si te encajan, no duermas.

🛒 Directo al grano

Precio: 48 € (antes 60 €). Disponible en la web oficial de Puma y en tiendas seleccionadas. Tallas: consultar disponibilidad, pero date prisa porque a este precio no duran.