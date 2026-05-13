Iker Jiménez y La 1 sacan tajada del hantavirus

El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius trae muchas preocupaciones a nivel social, pero a su vez mucha agitación en las televisiones. La ganadora de todo esto es la cobertura en clave de actualidad y, dentro de ese terreno, están saliendo reforzados tanto Iker Jiménez en Cuatro como el bloque de información y magazines de La 1 de RTVE.

Los datos de audiencia dejan claro que, en momentos de incertidumbre sanitaria, una parte mayoritaria de la audiencia se refugia en figuras y formatos que percibe como solventes y constantes, aunque cada "bando" sea percibido por "el otro" como partidista. Sea como fuere, eso explica tanto el caso de 'Horizonte' como el salto cuantitativo de los programas matinales y los especiales informativos de la cadena pública.

El efecto arrastre de Iker Jiménez: del Covid al hantavirus

La semana arrancó con un dato robusto para la franja de access de Cuatro: 'Horizonte', el formato de Iker Jiménez, firmó su mejor lunes desde que ocupa esa franja, con un 7,9 % de cuota de pantalla, 995.000 espectadores de media y 3,1 millones de contactos únicos, en un contexto de máxima atención al hantavirus y al crucero MV Hondius. El programa igualó en share a 'El Intermedio', que también anotó un estupendo 7,9 %, y se consolidó como la oferta más competitiva de su cadena en esa noche dominada globalmente por 'El Hormiguero' en Antena 3.

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El lunes del hantavirus coronaba una tendencia ya muy evidente el jueves anterior. Ese día, 'Horizonte' se disparó hasta un 10,2 % de cuota y 747.000 espectadores, superando al nuevo episodio de '¿A qué estás esperando?' en Antena 3, que se quedó en un 9,1 % y 734.000 seguidores, pese a emitirse en una cadena con mucha más tracción diaria. El dato de Cuatro resulta aún más significativo si se compara con el rendimiento del especial informativo de laSexta sobre la alerta por el hantavirus, que se hundió en un 3,7 % de share y 230.000 espectadores, muy lejos de sus habituales registros en noches de actualidad caliente.

Aunque 'Horizonte' claramente demuestre una inclinación ideológica en los invitados que lleva para tratar la actualidad política, parte de la audiencia ha premiado con claridad la combinación de divulgación, análisis y relato que propone Iker Jiménez frente a los formatos más estrictamente noticiosos.

Uno de los invitados como experto en 'Horizonte' por el hantavirus | Fuente: Cuatro

Todo viene arrastrado de la época de la pandemia del Covid-19, cuando 'Cuarto Milenio' fue uno de los primeros programas en alertar de la gravedad del coronavirus y de la posibilidad de un escenario pandémico, lo que dejó en parte de la audiencia la percepción de que el formato era voz autorizada y no alineada con la narrativa oficial.

El resultado en mayo de 2026 es un crecimiento sostenido que sitúa a Cuatro como segunda opción de la noche por delante de Antena 3 en esa franja, algo infrecuente en la foto de audiencias diarias. En contraste, la apuesta de laSexta (su máximo rival) por un especial, 'Alerta Hantavirus: crisis global', no ha encontrado hueco.

La 1, refugio informativo con el desembarco del MV Hondius

Mientras 'Horizonte' crece en la franja nocturna, La 1 aprovecha su dimensión de servicio público para convertirse en la referencia informativa principal. Lo es ahora y lo ha sido desde el inicio del desembarco del MV Hondius en Granadilla de Abona (Tenerife). Y es que RTVE decidió alterar su parrilla dominical desde las 6:45 hasta las 13:15 con un especial en simulcast con el Canal 24 Horas, conducido por Igor Gómez y Olga Lambea, que retransmitió en directo el fondeo del buque y el desembarco de los 14 españoles.

El dispositivo se tradujo en un liderazgo con un 15,7 % de cuota y 423.000 espectadores de media, con picos del 20 % y casi 4,3 millones de espectadores únicos. La 1 aventajó en 12,7 puntos a su competidor más cercano y convirtió ese tramo de la mañana en uno de los mejores datos en contactos para la cadena pública desde 2024. Los especiales de Telecinco y laSexta sobre el mismo acontecimiento quedaron muy por detrás: 'Informativos Telecinco' marcó un 7,7 % y 260.000 espectadores, y el especial de 'laSexta Noticias' se quedó en un 6,2 % y 336.000 seguidores.

También en la tarde de ese domingo, un breve avance informativo de apenas cinco minutos sobre la crisis del hantavirus (17:56–18:01) fue líder en La 1 con un 12,4 % de cuota, 1.131.000 espectadores de media y más de 1,2 millones de contactos únicos.

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Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de La 1' | Fuente: RTVE

La confirmación del buen hacer de RTVE con la actualidad se ha confirmado ya en una nueva semana. La franja matinal, ya sin programación especial pero con los formatos habituales pivotando su escaleta sobre la alerta sanitaria, está siendo un éxito.

'La Hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo al frente, logró el lunes uno de sus mejores resultados del año con un 21,7 % de share y más de 420.000 telespectadores de media solo en La 1. Sumando el simulcast en el Canal 24 Horas, el programa alcanzó un 24,6 % de cuota en una jornada marcada por el hantavirus, y se distanció con comodidad de 'La mirada crítica' (9,2 % en Telecinco), 'Antena 3 Noticias' de la mañana (16,3 %) y 'Espejo Público' (12,6 %).

A continuación, 'Mañaneros 360', con Javier Ruiz y Adela González, recogió el testigo y rozó el 18 % de cuota (17,9 %) y los 600.000 espectadores de media, firmando su mejor dato de lo que va de mayo y uno de los mejores de la temporada. Frente a estos resultados, 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' se quedaron en el 13 % y el 10,9 % en Telecinco, mientras que 'Espejo Público' repitió un 12,6 % en Antena 3.

En conjunto, la franja matinal de La 1 abrió la semana con un 19 % de share, por delante del 13,9 % de Antena 3 y muy por encima del 11,2 % de Telecinco, el 9,9 % de laSexta o el 6,2 % de Cuatro.

La crisis del crucero MV Hondius | Fuente: Agencias

En este sentido, la cobertura del hantavirus ha supuesto un refuerzo de la posición que La 1 venía construyendo en los últimos meses... porque es la de cadena informativa de referencia en situaciones de crisis. Los datos de 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360' y los telediarios se suman al éxito de los especiales y al buen rendimiento de otros espacios de actualidad, como 'Malas Lenguas', que ya el jueves alcanzó su segunda mejor cuota histórica impulsado por el foco en la crisis sanitaria, solo superada por su programa del "no a la guerra" de Pedro Sánchez a Donald Trump.

En la pugna que mantiene con Antena 3 por el liderazgo diario, La 1 no ha logrado desbancar a la cadena de Atresmedia en el cómputo global, pero sí ha conseguido consolidar distintos espacios de fortaleza muy marcadas en los magazines de mañana, la información en situaciones de excepcionalidad y algunos formatos de tarde que crecen cuando hay noticias de alto impacto social.