"Es algo que me costó mucho": Alejandra Rubio reaparece tras dejar la televisión y cuenta cómo es su nueva realidad

Ha pasado exactamente un mes y medio desde que la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, tomó la determinación de dar un paso a un lado y alejarse de las cámaras. Su última intervención tuvo lugar en el conocido programa "¡De Viernes!", espacio donde comunicó la feliz noticia de la llegada de su segundo hijo.

Ahora, Alejandra Rubio ha reaparecido ante los medios mostrando una actitud sumamente relajada y una amplia sonrisa. El escenario elegido para este reencuentro con la prensa ha sido la celebración del aniversario de su agencia de representación. Durante este ambiente festivo, la joven se sinceró sobre su estado anímico, afirmando encontrarse "súper bien" y aclarando los motivos que la impulsaron a frenar su agenda televisiva.

Tratando de explicar su situación actual con la mayor naturalidad, la excolaboradora aseguró que este distanciamiento era: "Un cambio que necesitaba por el momento". Aunque reconoció ante los micrófonos que extraña la cotidianidad laboral al admitir que echa en falta: "tener una rutina", valoró su decisión como un acierto absoluto para su bienestar mental: "Pero ya está, yo creo que estaba en un momento de... retirada... Una retirada a tiempo es una victoria".

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Alejandra Rubio detalla cómo avanza su segundo embarazo

Alejandra Rubio detalla cómo avanza su segundo embarazo | Fuente: Telecinco

En la actualidad, el foco principal y absoluto de su vida está puesto en la maternidad. Alejandra Rubio espera la llegada de su segundo bebé junto a su pareja, Carlo Costanzia. Según sus propias palabras, este nuevo proceso de gestación está resultando ser diametralmente opuesto a su primera experiencia.

Atendiendo a las preguntas de los reporteros, la joven detalló su estado de salud indicando que se encuentra "muy bien, ya estoy mejor. Y desde luego que este embarazo mucho más tranquilo que el otro, por ahora sí". Incluso, la influencer admitió su propia sorpresa ante los notables cambios de un embarazo a otro, confesando de forma distendida: "Yo pensaba que iba a ser igual y es totalmente distinto".

Sobre los detalles del futuro integrante de la familia, la pareja ya sabe que será una niña. Sin embargo, todavía mantienen la incógnita sobre la elección del nombre. En una reciente charla con la revista Hola, la futura mamá aclaró este asunto familiar: "Si es niña, no creo que sigamos la tradición de llamarla Teresa. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes".

Alejandra Rubio desvela todos los detalles de su inminente debut literario

Alejandra Rubio desvela todos los detalles de su inminente debut literario | Fuente: Telecinco

Este 13 de mayo supone una fecha trascendental y marcada en rojo para Alejandra Rubio, ya que simboliza el lanzamiento oficial de su primera novela en todas las librerías de España. El evento organizado por la agencia de Marketing especializada en influencers, conocida en el sector como "Me agency" o ‘ME Agency - Talent Management’, sirvió como la perfecta antesala para este gran hito profesional.

En sus plataformas sociales documentó la velada: “He ido al evento de mi agencia”. A esta cita acudió sin la compañía de Carlo y compartió espacio con otros rostros de la agencia como Anita Williams, Borja González, Marta Peñate o Claudia Martínez. Mostrando su total enfoque en la inminente publicación, la joven añadió poco después un mensaje que evidenciaba su ajetreo: “Ya de vuelta a casa que hay que preparar muchas cositas para el miércoles”.

Días atrás, Alejandra Rubio vivió el momento indescriptible de recibir los primeros ejemplares físicos en su domicilio: "La lectura siempre ha sido una pasión, desde que soy pequeña. No sabéis la emoción y el trabajazo que hay detrás de esto. Esto es increíble, os lo juro". Analizando minuciosamente el ejemplar que ha redactado "con todo su amor", subrayó los detalles estéticos de su obra: "Estoy enamorada de la portada, los colores... todo tiene un significado. Las letras del título son brillantes".

Además, explicó un dilema muy curioso que enfrentó durante la edición. Elegir cómo firmar el manuscrito no fue tarea fácil. Así lo relató en sus redes: "Esto es algo que me costó mucho decidir y sobre lo que me dieron total libertad". Finalmente, apostó por la cercanía de su apodo habitual frente a su nombre completo: "Decidí Ale Rubio porque todo mi entorno, mi gente, mis amigos y también la gente de Instagram, me conoce así. Para mí era muy importante que pusiera Ale Rubio".

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La obra literaria, que lleva por título 'Si decido arriesgarme', invita al lector a sumergirse en una trama donde las decisiones impulsivas, la lealtad y los sentimientos cruzados se entrelazan constantemente. La trama principal sigue los pasos de Karla, una chica que decide mudarse desde la tranquilidad de Cantabria hasta el bullicio de Madrid cargada de ilusiones por su nueva etapa universitaria.

En la capital, comienza a convivir con Mika, una compañera de piso descrita como explosiva y caótica. Mientras tanto, la protagonista intenta mantener a flote su relación sentimental de años con Marcos, un joven serio y muy estructurado que, poco a poco, se muestra cada vez más frío y distante con ella.