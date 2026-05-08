‘La Promesa’ expone a la verdadera asesina de Jana

El personaje de Pía tomará las riendas de este intrincado misterio de 'La Promesa' y logrará atar unos cabos sueltos que llevaban muchísimo tiempo siendo ignorados por el resto de los habitantes del palacio. Todo el entramado comenzará a desmoronarse cuando la doncella le confiese a Teresa un detalle del pasado que no logra sacar de su cabeza bajo ningún concepto. En una charla de total confidencialidad, le revelará que vio una misiva dirigida a Cristóbal que venía firmada bajo el misterioso seudónimo de “Mercedes del Amor”.

Ese nombre concreto resonará en la memoria de Pía, impulsándola a indagar más a fondo entre las pertenencias y documentos de la casa. Su inquebrantable tenacidad dará unos frutos formidables cuando logre vincular esa identidad oculta directamente con los registros del cuaderno de la joyería.

Pía llegará a una conclusión que dejará a toda la audiencia de ‘La Promesa’ completamente helada. Gracias a sus averiguaciones, quedará demostrado que no fue Cruz quien perpetró el terrible crimen, sino que doña Leocadia fue la persona que compró el veneno y asesinó a Jana a sangre fría.

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Tragedia médica y un pomposo enlace matrimonial en ‘La Promesa’

Tragedia médica y un pomposo enlace matrimonial en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Martina comprobará con auténtico horror que Adriano no ve absolutamente nada al despertar. Completamente desesperada y desbordada ante esta terrorífica situación clínica, pedirá auxilio de inmediato a los miembros de la familia.

Alonso tomará el control de la emergencia y llamará al médico de confianza para evaluar a Adriano cuanto antes. Lamentablemente, el diagnóstico que recibirán en la habitación será demoledor para todos los presentes. El facultativo determinará tras la exploración que el joven podría quedarse ciego de forma irreversible.

En paralelo a esta inmensa desgracia que apaga los ánimos, los preparativos nupciales seguirán su curso imparable en los ostentosos salones principales de ‘La Promesa’. Leocadia claudicará ante la presión de su entorno familiar, o al menos eso será lo que aparentará hacer frente a todos, y dará su bendición formal para que la boda de su hija con Curro siga adelante.

Por su parte, la reacción de Alonso mostrará un entusiasmo desbordante y sincero. El marqués le comunicará a Curro que tirará la casa por la ventana para garantizar que su boda con Ángela sea un evento memorable e inigualable.

Fraudes contables y un oscuro chantaje acorralan a ‘La Promesa’

Fraudes contables y un oscuro chantaje acorralan a ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

La vertiente financiera también aportará su dosis de máxima tensión durante la tarde del viernes. Los negocios turbios del duque de Carril quedarán al descubierto de manera oficial y documentada. Manuel, Curro y Julieta decidirán unir sus fuerzas para llegar al fondo del asunto y, finalmente, confirmarán sus peores sospechas. Mediante la rigurosa intervención de un experto contable externo, el trío verificará que todos los libros de la empresa del aristócrata son completamente fraudulentos.

Si bajamos a la zona del servicio, el ambiente también será insostenible para sus trabajadores. Estefanía continuará demostrando su alarmante capacidad para la manipulación y el engaño. La nueva empleada fingirá estar ayudando de manera amable a María Fernández con sus labores, mientras que en la sombra ejecutará un despiadado y calculado chantaje contra Carlo.

Le exigirá que le consiga dinero de manera urgente bajo una amenaza muy grave para su reputación. Estefanía le dejará claro que, si no le entrega la cantidad solicitada, confesará ante todos los empleados de ‘La Promesa’ que está embarazada de él.

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Sospechas incontrolables y un registro clandestino en ‘La Promesa’

Sospechas incontrolables y un registro clandestino en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Las intrigas amorosas e infidelidades también jugaron un papel crucial en los cimientos de los episodios de esta semana. María Fernández demostró que no piensa bajar la guardia frente a las nuevas incorporaciones del personal.

La veterana doncella no dejó de observar detenidamente a Estefanía, pillándola primero coqueteando descaradamente con Samuel y decidiendo interrumpir la escena sin disimulo. Horas más tarde, la volvió a sorprender en una situación sumamente sospechosa con Carlo, evidenciando que la recién llegada trama algo oscuro en las entrañas de ‘La Promesa’.

Para poner el broche final a los antecedentes que nos llevan al explosivo capítulo de este viernes, no puedes olvidar el grave error cometido por Teresa. Dejándose dominar por unos celos enfermizos y unas fuertes sospechas, la empleada tomó una decisión límite que podría costarle muy caro.

En su obsesión por buscar pruebas concretas sobre la posible existencia de una amante, decidió infiltrarse y registrar a fondo el despacho de Cristóbal, sin llegar a imaginar la cascada de consecuencias que este acto de espionaje traerá.