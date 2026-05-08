Ana Boyer destapa el nombre de su cuarta hija junto a sus hermanos

Ana Boyer ha compartido por fin el nombre de su cuarta hija y la foto familiar es lo más tierno que vas a ver hoy. La hija de Isabel Preysler y el extenista Fernando Verdasco han recibido a la pequeña hace apenas unas semanas, pero hasta ahora no habíamos visto la imagen completa de la tribu al completo.

Ha sido en su perfil de Instagram, donde Ana ha colgado una estampa que ya suma cientos de miles de 'me gusta': los tres hermanos mayores rodean a la recién nacida mientras la mamá sonríe a cámara. Y en el texto que acompaña la instantánea han desvelado lo que todo el mundo esperaba: el nombre de la nueva integrante del clan.

Se llama Sofía, tal y como confirma la propia Ana en el post, y se une a Miguel (2019), Mateo (2021) y Martín (2024). La elección, clásica pero con un toque dulce, ya ha enamorado a los seguidores, que llenan los comentarios de corazones y felicitaciones. «La familia más bonita de España», «Bienvenida, princesa Sofía» y «Qué suerte tienen los Verdasco» son algunos de los mensajes que más se repiten.

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La imagen que ha desatado la ternura en redes

La fotografía, en blanco y negro y con una luz muy natural, muestra a Ana sentada en el sofá de casa con los cuatro niños a su alrededor. Miguel y Mateo aparecen con una sonrisa enorme, mientras que Martín, con solo dos años, mira a su hermana pequeña como quien ha descubierto su nuevo juguete favorito. Todo muy espontáneo, muy familiar y, sobre todo, muy Verdasco-Boyer.

La publicación ha llegado justo un día después de que Fernando Verdasco colgara un story con la canción de cuna que le canta a la pequeña, lo que hizo pensar que el anuncio oficial era inminente. Y no se equivocaba nadie: el nombre de la pequeña ha sido la guinda de una semana llena de pistas y rumores que ahora, por fin, se confirman.

Sofía, el nombre que completa la familia Verdasco-Boyer

Con Sofía, Ana y Fernando cierran —al menos de momento— una familia numerosa que siempre dijeron querer. El nombre, de origen griego y que significa 'sabiduría', no es ninguna sorpresa viniendo de una pareja que ya apostó por nombres tradicionales para sus hijos varones. Además, encaja a la perfección con el estilo del clan Preysler, donde los nombres compuestos y con solera son casi marca de la casa.

Eso sí, hay quien ya especula con que esto no se va a quedar en cuatro. En una entrevista reciente en El Hormiguero, Ana bromeó con que «si Dios quiere, seguirán llegando», una frase que ahora cobra todo el sentido del mundo y que deja la puerta abierta a nuevos embarazos.

Los Boyer-Verdasco, una saga que no deja de crecer (y de sumar likes)

El fenómeno de las grandes familias mediáticas no es nuevo, pero Ana y Fernando lo están llevando con una naturalidad que engancha. Mientras otras celebridades gestionan la exposición de sus hijos con cuentagotas, ellos han encontrado el equilibrio perfecto entre privacidad y cercanía, compartiendo solo lo justo para que la audiencia sienta que forma parte del día a día sin invadir.

Si miramos atrás, el precedente más cercano es su hermana Tamara Falcó, que con su primer hijo conectó de inmediato con un público deseoso de ver crecer a la siguiente generación del linaje Preysler. Ahora, la llegada de Sofía vuelve a demostrar que la fórmula de la familia real (sin trono) sigue siendo imbatible en el corazón de los lectores. La pregunta ahora es: ¿veremos un quinto Verdasco? Con Ana, nunca se sabe.

El chisme en 3 claves (TL;DR)