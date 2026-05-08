Luis Díaz se cuela en el once ideal de Champions pese a la eliminación del Bayern

Luis Díaz ha hecho historia y se ha colado en el once ideal de las semifinales de la Champions League a pesar de que el Bayern se fue a casa con la maleta llena de goles y la derrota en el marcador global (6-5). El colombiano es el primer jugador eliminado en esta ronda que aparece en el equipo de la semana, y no es para menos: lleva 17 goles en la competición, récord absoluto para Colombia.

La UEFA ha reconocido una actuación que, según la prensa alemana, fue 'una verdadera amenaza por la banda izquierda'. El extremo se convirtió en el motor del Bayern en los 180 minutos, con una intensidad que pocos esperaban ante el campeón PSG. Mientras Harry Kane empataba sobre la bocina, Díaz ya había dejado su sello: un gol y un despliegue defensivo que enamoró a los datos.

No es un detalle menor: el guajiro compartió once con Dembélé, Saka o Kimmich, los únicos dos bávaros en un listado copado por Arsenal y PSG. 'Su centro a Olise generó la primera ocasión clara del Bayern', destacó el diario Sport. Y la nota media de 7,8 puntos le puso a la altura de Kane y por encima del capitán Joshua Kimmich, según el portal de estadísticas que maneja la propia organización.

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17 goles que huelen a eternidad

Atrás quedaron los 13 de Jackson Martínez, la referencia colombiana en la Liga de Campeones hasta ahora. Díaz ha pulverizado el registro con 17 dianas, siete solo en esta edición. 'Es una barbaridad lo que ha hecho en tres años', comentan en la redacción mientras repasamos los números: 26 goles y 17 asistencias en 48 partidos de la temporada, con tres jornadas de Bundesliga aún por disputar.

El dato que mejor explica su impacto es el compromiso defensivo. ‘Fue una verdadera arma en la presión tras pérdida y recuperó varios balones’, escribió el diario TZ, que aún así le puso un 3 (en Alemania, cuanto más baja la nota, mejor). Se esforzó mucho, pero no tuvo suerte en la definición, añadieron.

El reconocimiento que duele en Múnich

Que un futbolista de un equipo eliminado sea incluido en el once ideal es el termómetro perfecto del rendimiento individual: Díaz fue el quinto mejor jugador del partido de vuelta según las puntuaciones recogidas por Bild, y escaló al podio en las de otros medios. 'Superó a Zaire-Emery en el uno contra uno con una facilidad pasmosa', apuntó Sport. Incluso en la jugada que falló en el área, la afición bávara se quedó con la sensación de que este colombiano no merecía la derrota.

En lo colectivo, la final la jugarán PSG y Arsenal el 30 de mayo en Budapest. Pero en lo personal, Díaz ya está en los libros de historia del fútbol colombiano. 'El máximo goleador colombiano en Champions es Luis Díaz, y eso ya no se lo quita nadie', leemos en Twitter mientras medio Múnich sigue lamentando lo cerca que estuvieron de la remontada.

¿Y si el Bayern hubiera pasado? Quizá estaríamos hablando de un Balón de Oro. De momento, el colombiano se conforma con este guiño de la UEFA, que sabe reconocer cuando un jugador da el callo incluso en la derrota.

El chisme en 3 claves (TL;DR)