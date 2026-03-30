'La Promesa' arranca la semana con una boda urgente

La cadena pública ha decidido alterar la programación habitual de 'La Promesa' con motivo de las festividades de Semana Santa. El palacio cerrará sus puertas temporalmente el Jueves y el Viernes Santo, lo que significa que los promisers solo podremos disfrutar de tres episodios de estreno en esta recta final del mes.

Esta misma tarde de lunes 30 de marzo, el capítulo 804 aterrizará en la pantalla con una carga dramática espectacular que sacudirá los cimientos del servicio y de la planta noble. Veremos una inesperada propuesta de matrimonio que exigirá respuestas inmediatas y presenciaremos una ruptura que dejará secuelas físicas y emocionales.

'La Promesa' desata el drama con la ruptura definitiva de María y Carlo

'La Promesa' desata el drama con la ruptura definitiva de María y Carlo | Fuente: La Promesa en X

María Fernández y Carlo protagonizarán un enfrentamiento que marcará un antes y un después irreversible en su historia. El foco principal del conflicto girará en torno a la casa que Manuel les ha ofrecido. Las posturas de ambos chocarán y la discusión subirá de tono hasta alcanzar niveles completamente inaceptables para las estrictas normas de 'La Promesa'. Los gritos resonarán tanto que Cristóbal se verá en la obligación de intervenir. El encargado reprenderá a la pareja por alzar la voz, dejándoles muy claro que esa actitud no tiene cabida entre los trabajadores.

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Este altercado no terminará con una simple disculpa de rigor. María tomará una decisión drástica para su futuro y romperá definitivamente su relación sentimental con Carlo. Semejante nivel de tensión acumulada pasará factura a la doncella de la peor forma posible. En el transcurso del capítulo, empezará a sufrir unas molestias muy intensas en la zona del vientre que encenderán todas las alarmas médicas.

Completamente angustiada y al borde del colapso, buscará consuelo en su compañera Pía. Se desahogará con ella explicándole detalladamente esa sensación extraña que no la deja respirar tranquila. Por su parte, el ama de llaves intentará calmarla utilizando toda su veteranía. Le asegurará que esos dolores son síntomas habituales y propios del proceso de embarazo.

Choque de intereses en los despachos y la llegada de un duque a palacio

Choque de intereses en los despachos y la llegada de un duque a palacio | Fuente: La Promesa en X

En la planta noble de 'La Promesa', el mundo de los negocios tomará un protagonismo absoluto y generará fricciones insalvables. Manuel y Julieta regresarán a la finca después de mantener una importante y secreta reunión de negocios con el Duque de Carril. El balance de este encuentro será muy dispar según a quién se le pregunte en los pasillos. Manuel regresará pletórico y muy satisfecho con lo que ha escuchado en la mesa de negociaciones. Sin embargo, Julieta adoptará una postura diametralmente opuesta frente a su socio. Se mostrará escéptica, desconfiada y en extremo cautelosa respecto a las posibles inversiones económicas que se han planteado.

Julieta, tienes todo el apoyo de Manuel (y el nuestro también 😍) #LaPromesa



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Las tensiones para el joven heredero no acabarán en ese punto. Ciro intervendrá para advertir a su primo precisamente sobre las verdaderas intenciones de Julieta. Lejos de agradecer el consejo familiar, la reacción será completamente hostil. Esta advertencia desatará la faceta más dura y confrontativa de Manuel, quien dejará muy claro que no está dispuesto a ceder en sus estrategias financieras. Para sumar, la rutina de los señores se verá alterada por un acontecimiento social de primer nivel. Un duque cruzará las puertas del recinto, un detalle que promete agitar las dinámicas habituales.

Ángela exige un matrimonio inminente frente a las firmes dudas de Curro

Ángela exige un matrimonio inminente frente a las firmes dudas de Curro | Fuente: La Promesa en X

El apartado romántico también reclamará su espacio esta tarde, aunque vendrá acompañado de exigencias mayúsculas. Ángela pondrá las cartas sobre la mesa y sorprenderá a Curro con una contundente petición de matrimonio urgente. Le exigirá que abandone para siempre la obsesiva búsqueda del título nobiliario de su abuelo. En su visión del mundo, el amor puro que sienten el uno por el otro es lo único que importa y resulta fundamental para construir una vida juntos. Por ello, le expresará su deseo irrenunciable de casarse de inmediato.

A pesar de la intensidad, Curro no compartirá esa misma urgencia temporal y frenará en seco las grandes ilusiones de su pareja al mantener su postura inamovible respecto a su ansiada herencia. Para él, recuperar ese título nobiliario no representa un simple capricho de vanidad, sino una necesidad. Curro le insistirá a Ángela en que ese reconocimiento oficial es la única herramienta válida para asegurar un futuro próspero y verdaderamente estable para ambos.

Los rumores inundan las cocinas por el misterioso alejamiento de Ricardo

Los rumores inundan las cocinas por el misterioso alejamiento de Ricardo | Fuente: La Promesa en X

Las cocineras de 'La Promesa' empezarán a convencerse y a murmurar por los rincones que Ricardo, conocido por todos como Pellicer, podría estar ocultando una nueva relación amorosa con otra mujer. Este creciente rumor añadirá una enorme carga de toxicidad al ambiente laboral, pero Pía sospecha algo más turbio.

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La trama femenina sumará un importante componente de tensión psicológica. Leocadia aprovechará un momento de tranquilidad para lanzar un discurso magistralmente calculado sobre el sagrado papel de las madres y el peso de la familia. Hablará de forma directa delante de Martina, Ángela y Vera, soltando comentarios hirientes con la clara intención de dejarles caer que esa supuesta independencia de la que presumen a diario es solo una ilusión pasajera. Subrayará sin ningún tipo de pudor que todo lo que poseen les ha venido dado gracias a su posición acomodada.

En paralelo, Martina tendrá que lidiar con la actitud incisiva de Jacobo que no perderá detalle de los movimientos de su prometida y utilizará un tono marcadamente irónico para preguntarle por la famosa entrevista y su reciente visita al refugio junto al periodista. Jacobo empezará a sospechar muy seriamente de la evidente cercanía física y emocional que existe entre su pareja y Adriano.

Ese no será el único revés para los planes de Jacobo. Martina recibirá una correspondencia que podría cambiar su rumbo social de forma drástica. La prestigiosa Duquesa de Alba y Montenegro le enviará una invitación muy exclusiva para asistir a un gran baile de gala en la ciudad de Madrid. Finalmente, para cerrar esta trepidante jornada, Adriano irrumpirá en escena sosteniendo un ejemplar recién impreso del periódico “La Voz Sureña”. En sus páginas se habrá publicado por fin la esperada crónica detallada sobre el refugio.