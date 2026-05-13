Atención, Mercadona cambia los horarios de apertura esta semana: revisa el calendario antes de ir

Si eres de los que el sábado va a Mercadona a las nueve en punto, esta semana toca mirar el reloj con más cuidado. La cadena de Juan Roig ha anunciado cambios en los horarios de apertura y cierre de muchos de sus supermercados y, si no lo revisas, igual te toca esperar en la puerta con cara de póker.

Según ha adelantado El Debate, las modificaciones afectan a una buena parte de las más de 1.600 tiendas que Mercadona tiene repartidas por toda España. Desde el lunes 11 de mayo hasta el sábado 16, algunas abrirán más tarde o cerrarán antes, aunque el ajuste exacto varía según la zona y la tienda. En redes sociales, varios clientes han mostrado su sorpresa al encontrarse la persiana bajada a la hora de siempre. “Esta mañana he llegado a las nueve y cuarto y estaba cerrado”, comentaba un usuario en X. Así que la advertencia va muy en serio.

¿Qué cambia exactamente en los horarios de Mercadona?

No es un cambio homogéneo: cada supermercado ha adaptado su horario en función de sus necesidades. En algunos casos, la apertura se retrasa media hora; en otros, el cierre se adelanta una hora o incluso dos. La compañía no ha detallado las causas concretas, pero suele deberse a ajustes de personal, inventarios o reorganización interna de turnos.

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Lo que sí sabemos es que la mayoría de tiendas mantiene su horario habitual de lunes a sábado, pero una de cada tres podría tener modificaciones puntuales. La buena noticia: los domingos y festivos, donde Mercadona no suele abrir (salvo excepciones en zonas turísticas), no hay cambios, porque sencillamente no abren. El servicio a domicilio, sin embargo, funciona con total normalidad: si no quieres líos, puedes hacer la compra online sin preocuparte por el horario de la tienda física.

Cómo saber el horario de tu Mercadona sin ir hasta la puerta

Lo más sensato es que compruebes el calendario de tu tienda antes de salir de casa. La web oficial de Mercadona tiene una herramienta de búsqueda por código postal o localidad que te dice al momento el horario actualizado de cada establecimiento. Entra en la sección de horarios de la web de Mercadona, mete tu código postal y listo. También puedes usar la app móvil de la cadena, que muestra la información en apenas unos segundos.

Llamar por teléfono a tu tienda habitual es otra opción, aunque no siempre es la más rápida. Y si eres de los que consultan Google Maps, ojo: la información que aparece allí puede no estar actualizada al minuto. Mejor acude a la fuente oficial. Si prefieres el contacto humano, el servicio de atención al cliente de Mercadona (900 500 103) también puede confirmarte el horario de tu tienda de referencia.

Por qué Mercadona ajusta los horarios ahora (y si volverá a pasar)

No es la primera vez que la cadena modifica horarios de forma puntual. Ya lo hizo en Semana Santa, en Navidad y en otras fechas señaladas. Mercadona suele comunicar estos cambios con poca antelación, así que el revuelo es habitual entre los más madrugadores.

En mi opinión, es un pequeño fastidio, pero tiene sentido: las tiendas necesitan acoplar su operativa a picos de demanda o a la rotación de personal. Eso sí, si no te enteras te puede pillar con el carro vacío. Por eso, el consejo de hoy es claro: revísalo antes de salir.

🛒 Directo al grano

Precio: No hay descuentos ni promociones asociadas a este cambio. Fechas: Del lunes 11 al sábado 16 de mayo de 2026. Cómo consultar: Web oficial de Mercadona, apartado 'Horarios de tiendas', introduciendo tu código postal.