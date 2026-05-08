El gran estreno televisivo de Samantha Vallejo-Nágera que revoluciona por completo el prime time de Antena 3

Samantha Vallejo-Nágera regresa a los platós para convertirse en la estrella invitada del principal formato musical de Atresmedia. Este movimiento estratégico confirma que la empresaria sigue ganando terreno y consolidando su presencia en la televisión privada, dejando definitivamente atrás su extensa etapa en la cadena pública.

El nuevo rumbo profesional de Samantha Vallejo-Nágera lejos de los fogones

El nuevo rumbo profesional de Samantha Vallejo-Nágera lejos de los fogones | Fuente: Antena 3

A principios de este mismo año, la noticia de su salida sacudió a los seguidores del talent culinario más famoso de La 1. Samantha Vallejo-Nágera comunicó su decisión de abandonar el programa en el que había permanecido como jurado durante casi trece años ininterrumpidos.

Su objetivo principal era centrarse en nuevos proyectos profesionales desligados de esa exigente rutina de grabaciones. Tras su marcha, la productora confió en Marta Sanahuja, creadora de contenido conocida en el entorno digital como Delicious Martha, para ocupar su silla en la edición de aspirantes anónimos, formando equipo con los veteranos Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

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Poco tiempo después de hacer oficial este drástico cambio de rumbo, Samantha Vallejo-Nágera decidió sentarse en el plató de un conocido programa de la competencia para someterse a las preguntas de Pablo Motos. Durante esa entrevista, detalló los pormenores de su decisión y dejó clara su postura frente a su futuro profesional en el medio. "Me encanta la tele. He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos. Tengo millones de cosas que hacer en la vida", confesó.

De hecho, antes de consumar su traspaso a Antena 3, la audiencia pudo seguir viéndola en la programación de Televisión Española. Samantha Vallejo-Nágera participó como concursante en un reality centrado en el mundo de la decoración que también cuenta con la producción de Shine Iberia. En este espacio, que culminó con la victoria de la modelo Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, la empresaria demostró su versatilidad ante las cámaras fuera del ámbito estrictamente gastronómico.

El reto de imitación que asume Samantha Vallejo-Nágera en su gran debut

El reto de imitación que asume Samantha Vallejo-Nágera en su gran debut | Fuente: Antena 3

La cita ineludible para los espectadores está fijada para este viernes a partir de las 22:00 horas. Antena 3 emitirá la cuarta gala de la decimotercera edición de su exitoso concurso de imitaciones, donde Samantha Vallejo-Nágera será el gran reclamo de la noche.

La mecánica del programa establece que, tras las actuaciones de los nueve participantes oficiales, un rostro popular atraviesa el icónico clonador para ofrecer un número especial fuera de competición. En esta ocasión, la invitada asume la enorme responsabilidad de meterse en la piel de la legendaria Concha Velasco para interpretar el clásico tema musical sobre una chica ye-yé.

La expectación ante este número musical es máxima, especialmente por la actitud que ha mostrado la propia protagonista durante los ensayos y grabaciones. "Por fin llegó mi momento, llevo toda la vida esperando este momento", anuncia Samantha Vallejo-Nágera justo al inicio de su intervención sobre el escenario.

El respaldo absoluto de la audiencia a la actual temporada

El respaldo absoluto de la audiencia a la actual temporada | Fuente: Antena 3

La llegada de Samantha Vallejo-Nágera coincide con un momento de absoluto liderazgo para el programa conducido por el presentador Manel Fuentes. Tras la emisión de sus tres primeras entregas, el formato ha demostrado ser un producto incombustible en la noche de los viernes.

Los datos de seguimiento son contundentes, registrando una media del 20,6% de cuota de pantalla. Cada semana, el concurso congrega a más de 1,6 millones de seguidores de media, alcanzando picos que superan los 4,4 millones de espectadores únicos durante su franja de emisión.

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Estas cifras consolidan al espacio como líder indiscutible entre todos los perfiles de público, dejando sin opciones a la competencia. En términos estadísticos, el programa supera a sus principales rivales directos con ventajas que oscilan entre los +14,3 y los +9,4 puntos de cuota.

Resulta especialmente llamativo su impacto entre las franjas de edad más tempranas. El formato arrasa entre el público joven de 13 a 24 años con un sobresaliente 26,8% de share, mientras que en la franja infantil de 4 a 12 años anota un robusto 21,6%. Además, el alcance de las actuaciones trasciende las fronteras nacionales gracias a la emisión simultánea a través del canal Antena 3 Internacional.

Para evaluar el desempeño de todos los participantes y de la propia Samantha Vallejo-Nágera, el concurso mantiene intacta su mesa de especialistas. El jurado titular, compuesto por Àngel Llàcer, la cantante Chenoa, el humorista Florentino Fernández y la artista Lolita, será el encargado de aportar las valoraciones técnicas y los comentarios que caracterizan la dinámica del show tras cada número musical.