Las estrictas normas de Adriana Torrebejano para rodar escenas de pasión

La carrera de Adriana Torrebejano atraviesa uno de sus momentos más dulces y prolíficos, consolidándose como una de las actrices más versátiles del panorama nacional. Tras el éxito de la primera temporada de ¿A qué estás esperando? en Atresplayer, la ficción ha dado el salto a la televisión en abierto a través de Antena 3, permitiendo que un público mucho más amplio descubra su interpretación de Sonia Beched.

En una reciente entrevista concedida al medio El Español, la intérprete ha dado los detalles de este proyecto basado en las famosas novelas de Megan Maxwell, revelando además algunas de sus normas estrictas a la hora de enfrentarse a los rodajes más comprometidos.

El rotundo veto de Adriana Torrebejano a sus compañeros de reparto

El rotundo veto de Adriana Torrebejano a sus compañeros de reparto | Fuente: Atresplayer

En su conversación con El Español, Adriana Torrebejano confirmó ciertos rumores sobre sus exigencias de higiene y hábitos antes de rodar este tipo de momentos. No es una exageración afirmar que la actriz impone una serie de prohibiciones directas para garantizar que el trabajo fluya sin distracciones desagradables ni incomodidades innecesarias.

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Ante la pregunta de si realmente veta ciertos comportamientos antes de un beso en pantalla, la respuesta fue contundente. “Eso así es real. Y siempre digo que un lavadito de dientes también se agradece, que si te acabas de comer el bocata… por favor”, explicó con naturalidad. Estas normas incluyen la restricción de fumar o consumir alimentos de olor persistente, como el plátano, justo antes de entrar en el set para una escena íntima.

El caos de Sonia Beched y la conexión con la realidad

El caos de Sonia Beched y la conexión con la realidad | Fuente: Atresplayer

Para entender por qué esta serie ha conectado tan bien contigo y con el resto de la audiencia, hay que mirar directamente al personaje que encarna Adriana Torrebejano. Sonia Beched no es la clásica protagonista perfecta e inalcanzable; es una mujer que abraza su propio desorden vital. La actriz confiesa que, desde que leyó la primera sinopsis, sintió que debía luchar por ese papel a toda costa para poder trasladar a la pantalla esa mezcla de fortaleza y duda que define a Sonia.

La preparación para el casting fue una de las más intensas de su carrera. Tras devorar el libro de Megan Maxwell, la intérprete tuvo claro que no podía dejar escapar la oportunidad. “¡Wow!, tengo que ser Sonia sí o sí, no hay alternativa”, se dijo a sí misma en aquel momento.

Para Adriana Torrebejano, Sonia es un espejo de muchas mujeres actuales de 30 años: personas que son valientes y luchadoras, pero que a la vez lidian con una vida caótica, inseguridades y el ritmo frenético que impone la sociedad moderna, el trabajo y las responsabilidades diarias.

La figura clave que protege a Adriana Torrebejano en el set

La figura clave que protege a Adriana Torrebejano en el set | Fuente: Atresplayer

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista es el análisis sobre cómo ha evolucionado la industria en cuanto a la protección de los actores. En una serie con una carga erótica tan evidente, la presencia de coordinadores de intimidad se ha vuelto un requisito innegociable. Esta figura se encarga de coreografiar las escenas y establecer límites claros, permitiendo que la interpretación sea lo único que importe durante el rodaje.

La actriz agradece profundamente este cambio en la dinámica de trabajo, ya que elimina el estrés emocional que solía acompañar a la desnudez en televisión. “Por fin puedo hacer una escena de intimidad sin estar preocupada por la intimidad, porque a mi personaje no le preocupa estar desnuda, me puede preocupar a mí. Gracias a este departamento se consigue que yo me olvide de eso y pueda hacer la escena”, relata Adriana Torrebejano.

El deseo de dejar atrás la comedia por el drama puro

El deseo de dejar atrás la comedia por el drama puro | Fuente: Atresplayer

Aunque la hemos visto triunfar recientemente en proyectos como Muertos SL, donde interpreta a un personaje en una funeraria bajo la dirección de los hermanos Caballero, Adriana Torrebejano siente que es el momento de explorar nuevos horizontes interpretativos. A pesar de que disfruta enormemente del humor y de los guiones de alta calidad de la comedia, la actriz busca proyectos que le permitan mostrar un registro más crudo y emocional.

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Este giro profesional parece haber encontrado su cauce en la grabación de Reina Roja, un proyecto que la actriz buscó activamente para romper con la imagen que el público tiene de ella. “Estoy deseando que salga, y a ver si así me llegan personajes dramáticos...”, confiesa Adriana Torrebejano sobre sus expectativas de futuro.

El ritmo de trabajo de la intérprete no se detiene y actualmente se encuentra inmersa en la grabación de la segunda temporada de ¿A qué estás esperando? Esta nueva tanda de capítulos supone un reto adicional para Adriana Torrebejano, ya que, al no existir libros previos en los que basarse, la evolución de los personajes recae totalmente en la visión de los guionistas y en su propia capacidad actoral. Existe una gran expectación por ver cómo reaccionarán los fans de Megan Maxwell ante este nuevo rumbo narrativo.

En cuanto a su participación en programas de entretenimiento, la actriz se muestra cauta. Aunque ya ha realizado colaboraciones puntuales, rechaza por el momento participar en concursos de larga duración como Tu cara me suena o El Desafío debido a la incompatibilidad con su agenda de ficción. Afortunadamente para sus seguidores, Adriana Torrebejano tiene el calendario lleno de rodajes, lo que confirma su posición como una de las piezas fundamentales de la industria televisiva española actual.

Finalmente, la actriz reflexiona sobre el papel social de las series que protagoniza. A pesar de los avances aparentes, ella considera que la sexualidad continúa siendo un tema tabú en las conversaciones cotidianas. Por ello, ve una función pedagógica y necesaria en mostrar personajes que viven su intimidad con una naturalidad absoluta. “No, el sexo sigue siendo un tabú. Solemos hablar de otras emociones y de otras cosas, pero del sexo no se suele hablar. Por eso es importante este tipo de series”, afirma Adriana Torrebejano.