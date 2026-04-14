"No te soporto": Marta Sanahuja rompe el silencio sobre su verdadera relación con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en 'Masterchef 14'

La cocina de La 1 ha vuelto a encenderse, pero esta vez el calor no viene solo de los quemadores. La llegada de Marta Sanahuja, a la que casi todos conocemos en redes como Delicious Martha, ha puesto un punto de picante extra a 'Masterchef 14'. No es fácil aterrizar en un formato que lleva más de diez años funcionando como un reloj, y menos hacerlo al lado de dos pesos pesados como Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Lo que ha contado Marta en el pódcast 'El Copiloto' ha levantado temas de conversación dentro y fuera de 'Masterchef 14'. No ha buscado la respuesta políticamente correcta que todos esperaríamos de una nueva incorporación. Al contrario, ha hablado de tensiones, de cabezonerías y de esos días en los que el ambiente en el plató de 'Masterchef 14' se corta con un cuchillo.

Marta Sanahuja se sincera en 'Masterchef 14': “Un día puedo llegar y decir: ‘No te soporto, Pepe’”

Marta Sanahuja se sincera: “Un día puedo llegar y decir: ‘No te soporto, Pepe’” | Fuente: RTVE

Marta ha explicado que su relación con Pepe Rodríguez no es lineal. “Hay días alternos”, soltó la influencer para definir esa montaña rusa de sensaciones. “Un día puedo llegar y decir: ‘No te soporto, Pepe’”, confesó entre risas, evidenciando que la química entre ellos incluye también la libertad de mandarse a paseo si hace falta.

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Con Jordi Cruz la cosa cambia, pero no por ello es más relajada. Marta admira su talento, pero ha puesto el dedo en la llaga sobre uno de los rasgos más conocidos del catalán: su incapacidad para dar el brazo a torcer. “Es un genio, sabe muchísimo, pero cuando le llevas la contraria y sabe que no tiene la razón, no te lo va a reconocer”, explicó. A pesar de estas "pullas", Sanahuja insiste en que el grupo funciona porque fuera de la seriedad de las valoraciones impera el cachondeo. Según ella, “nos hemos pillado el punto muy rápido” y asegura que “nos reímos muchísimo, son muy de la coña. Yo soy igual”.

¿Hay trampa en el programa? La jueza lo desmiente

Otro de los temas que Marta ha querido zanjar es el eterno rumor sobre los guiones en el concurso culinario. Existe esa creencia popular de que los jueces actúan siguiendo órdenes de arriba para generar espectáculo, algo que a la influencer le parece, sencillamente, una soberana tontería. “Mentira, no hay ni un solo guion”, soltó. Para la nueva jueza de 'Masterchef 14', la clave del éxito del programa es que la realidad es la que manda, por mucho que a veces parezca ficción.

Según su versión, nadie les dice qué opinar ni a quién salvar. “Los concursantes son 100% ellos y nosotros valoramos los platos diciendo lo que nos da la gana”, sentenció. Con esto, Marta Sanahuja pone en valor el trabajo de un equipo que lleva años liderando la audiencia.

Un reto de memes que acabó en tragedia culinaria

Un reto de memes que acabó en tragedia culinaria | Fuente: RTVE

El arranque de la última gala de 'Masterchef 14' fue un viaje a la nostalgia y al humor. El programa propuso a los aspirantes convertir los memes más virales de la historia de MasterChef en platos de alta cocina. Parecía una prueba amable para soltar nervios, pero acabó siendo una trampa para muchos. Hubo quien brilló, como Annie, que fue la mejor del reto con una tarta de peras al vino soberbia, o Carlota, que supo captar el espíritu de Yolanda Ramos en su guiso. Germán, Javier y Camilla también se llevaron el aplauso del jurado.

Pero en la otra cara de la moneda, el desastre fue total. Vimos de todo: desde las “cocretas de Pitingo” de Pepe hasta un merengue cortado de Omar. Gema presentó una crema que no tenía nada que ver con el meme asignado y Nacho ya empezó a cavar su propia tumba con un plato que los jueces no terminaron de entender. En ese momento, nadie imaginaba que el nivel de exigencia de Marta, Pepe y Jordi iba a subir tanto de tono en la prueba final.

Yo quiero esta tarta por favor. ¿Quién me la hace? #MasterChef pic.twitter.com/zJWWch5KaR — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2026

La prueba de exteriores de 'Masterchef 14' nos llevó a las Bodegas Valdespino, en Jerez, bajo el mando del chef Juanlu Fernández. Aquí la presión estalló de forma literal. Annie tuvo una capitanía para olvidar; se bloqueó, no supo organizar a sus compañeros y el equipo se le fue de las manos por completo. El momento crítico llegó cuando Nacho se cortó en plena faena y tuvo que dejar de cocinar un rato, dejando el hueco libre para que Germán intentara, a la desesperada, reflotar el servicio.

Carlota, en cambio, estuvo mucho más fina. Supo mover sus fichas y, aunque le echaron en cara que se sentó demasiado en el banquillo, el resultado de sus platos fue mucho más profesional. Al final, el equipo de Carlota se salvó de la quema, mandando al de Annie directo a una eliminación.

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La sentencia: Doble expulsión y adiós a Soko y Nacho

El reto de las tartas invertidas fue la estocada final en 'Masterchef 14'. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja avisaron: querían una interpretación clásica, pero bien ejecutada. Chambo e Inma cumplieron con nota, pero la parte baja de la clasificación fue un auténtico drama. Nacho volvió a fallar, esta vez por olvidarse el papel de horno y presentar algo que apenas se podía llamar tarta. Gema también patinó con una masa líquida, pero lo de Soko fue lo que colmó la paciencia del jurado.

Soko decidió que no iba a seguir la receta invertida, presentando algo totalmente distinto a lo solicitado. Ante tal falta de atención a las reglas, el veredicto fue fulminante. Pepe Rodríguez no se anduvo con rodeos: “El aspirante que abandona las cocinas es Nacho... y Soko”. Una doble salida que nadie esperaba y que deja claro que en 'Masterchef 14' no hay espacio para el despiste.