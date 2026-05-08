Brandi Glanville estalla contra LeAnn Rimes por el rumor de 'Real Housewives of Beverly Hills'

A Brandi Glanville le ha bastado un rumor para volver a cargar contra LeAnn Rimes, la mujer por la que su exmarido la dejó. La noticia de que la cantante podría fichar por Real Housewives of Beverly Hills ha removido viejas aguas turbias, y la exconcursante del reality no ha tardado en reaccionar.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Tenemos a la exmujer, a la actual esposa, un pasado lleno de infidelidades y ahora un reality que amenaza con juntarlas bajo el mismo paraguas. Si esto no es culebrón de primera, que baje Bravo y lo vea.

Qué ha soltado Brandi (y por qué está ardiendo todo)

Los rumores empezaron a correr este mismo lunes en varias cuentas de fans del universo Real Housewives. Según apuntaba Deadline haciéndose eco de una información del Daily Mail, LeAnn Rimes estaría en conversaciones avanzadas con la cadena Bravo para unirse al elenco de la próxima temporada. La noticia cayó como un jarro de agua fría para Brandi Glanville, que formó parte del reparto principal entre las temporadas 3 y 5 y que todavía mantiene una tensa relación con Rimes tras el escandaloso divorcio de Eddie Cibrian. Glanville no se ha mordido la lengua: comentó la publicación con un sarcástico «bueno, al menos ya tiene trabajo fijo» en sus redes sociales, acompañado del emoji de la carita riendo.

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La pulla no se ha quedado solo en un tuit. En su podcast Unfiltered, donde ya ha repasado el pasado con Cibrian hasta la saciedad, dejó caer que ver a Rimes en su antigua casa televisiva le parecía «una jugada de guionistas aburridos». El tono era irónico, pero el recado estaba claro: ella sigue sintiendo la franquicia como territorio propio y no le hace ninguna gracia que aparezca quien dinamitó su matrimonio.

La guerra de trincheras que dura ya quince años

Para quien haya llegado tarde al folletín: en 2009, cuando Glanville estaba embarazada de su segundo hijo, Cibrian la abandonó por LeAnn Rimes, con quien había protagonizado un telefilme. El escándalo fue mayúsculo y desde entonces las dos mujeres se han cruzado dardos en entrevistas, libros y redes sociales. Brandi siempre ha jugado la carta de la víctima dolida pero con afilada capacidad de réplica, y Rimes, más reservada, suele limitarse a frases de autoayuda en Instagram. Que ahora Bravo decida reactivar el conflicto metiendo a la protagonista de Coyote Ugly en la mansión de las amas de casa es la prueba definitiva de que el espectáculo estaba un poco apagado.

Y no es la primera vez que una franquicia de este tipo utiliza a una expareja como reclamo. En Real Housewives of Orange County ya vimos a la nueva mujer de un exmarido entrar en escena con un conflicto servido. Aquí la diferencia es que el odio acumulado viene avalado por años de titulares, portadas de tabloide y memorias televisadas.

¿Hay detrás un beef calculado o solo es pura bilis?

Aquí viene el matiz que pocos están comentando. Brandi Glanville lleva tiempo quejándose de que la franquicia la ha dejado de lado. Su reacción, tan rápida como ácida, tiene todo el aspecto de quien aprovecha la ola para volver al foco mediático. Si Rimes acaba firmando, las cámaras tendrían un filón automático, y Brandi, aunque sea como invitada recurrente, podría recibir una llamada. El propio Andy Cohen, productor ejecutivo del programa, es un amante confeso de los reencuentros explosivos. No sería extraño que en realidad él mismo filtrase el rumor para testar la temperatura en redes antes de mover ficha de verdad.

En cualquier caso, el culebrón está servido. Glanville ha dejado claro que no se va a callar, Rimes sigue sin confirmar nada y los responsables del programa saben que tienen entre manos la telenovela perfecta. Si el fichaje se concreta, la audiencia está garantizada; si se queda en una cortina de humo, habrá servido para recordarnos que Hollywood es un patio de vecinas en el que los trapos sucios nunca caducan.

El chisme en 3 claves (TL;DR)