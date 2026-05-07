María Iborra carga contra MasterChef por Verónica Forqué en su libro

Se ha acabado el silencio y María Iborra viene con todo. La hija de Verónica Forqué publica este jueves 7 de mayo el libro que promete remover los cimientos de la televisión nacional. En sus páginas, Iborra carga sin paños calientes contra MasterChef Celebrity y señala al programa como uno de los detonantes del infierno que vivió su madre antes de morir.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un libro que apunta directo a la línea de flotación de un formato líder de audiencia, con el dolor de una hija como motor y la memoria de una de las actrices más queridas del país en el centro. Las redes llevan calientes desde que se filtraron las primeras líneas y esto no ha hecho más que empezar.

La frase que hiela la sangre: "Ir al matadero"

El adelanto que ya está corriendo como la pólvora por los grupos de WhatsApp es la comparación que la propia Verónica Forqué le habría confesado a su hija. Según recoge Iborra en el libro, la actriz sentía que cada entrega del talent era "ir al matadero". No hablamos de una crítica ligera al ritmo de grabación, sino de una confesión íntima sobre el desgaste psicológico que sufría semana tras semana.

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La presión de las cocinas, la exposición constante y la edición del programa, que para muchos espectadores resultó incómoda en aquella edición, son señalados directamente. María no se anda con rodeos: "MasterChef no fue una anécdota en su caída, fue uno de los motivos", escribe.

El paso de Forqué por MasterChef que ya escoció a toda España

Recordemos que Verónica Forqué participó en la sexta edición de MasterChef Celebrity en 2021. Su paso estuvo marcado por momentos de vulnerabilidad extrema que el programa mostró sin filtros, lo que desató una ola de críticas hacia la productora y RTVE. La actriz abandonó el concurso por voluntad propia unas semanas antes de su trágico fallecimiento, y aunque entonces el foco se puso en el cuidado de la salud mental de los concursantes, el debate se fue diluyendo.

Ahora, cuatro años después, la hija de la intérprete reabre la herida con un relato que mezcla el dolor personal y la denuncia pública. No se trata solo de su historia, es un toque de atención a toda una industria que sigue exprimiendo las emociones en busca de audiencia.

¿Le debemos a los realities una conversación sobre la línea roja?

El libro de María Iborra llega en un momento en el que la salud mental ya no es un tabú, pero los formatos que exprimen la fragilidad humana siguen en antena con datos millonarios. Ya vimos el caso de Carlota Prado en otro reality, que terminó en los juzgados, o la presión insoportable que viven los participantes de La Isla de las Tentaciones. Sin embargo, la diferencia aquí es que señalar un programa con nombre y apellidos, y además en una obra publicada, eleva la acusación a otro nivel.

Yo creo que el relato de Iborra va a obligar a las productoras a mirarse al espejo. No basta con los psicólogos de plató si luego el montaje convierte una crisis en un clip viral. El libro va a doler en algunas oficinas, y está bien que así sea. Porque si de verdad aprendimos algo de aquel 13 de diciembre de 2021, es que detrás del personaje había una mujer que lo estaba pasando muy mal.

El chisme en 3 claves (TL;DR)