El lado más íntimo de Pablo Alborán entre confesiones de amor y su verdadera nacionalidad en 'Al cielo con ella'

El plató del programa 'Al cielo con ella' de RTVE se convirtió en el escenario perfecto para una charla profunda y sin filtros. Bajo la conducción de Henar Álvarez, a quien el invitado admira profundamente, la emisión de La 1 logró atrapar a la audiencia desde el primer minuto al mostrar el perfil menos conocido de Pablo Alborán.

Durante este encuentro televisivo, Pablo Alborán abordó desde sus miedos más ocultos hasta la manera en que gestiona su agitado día a día. Hubo espacio para lanzar una merecida crítica a la prensa rosa que inventa detalles sobre su vida privada, pero también para regalar a los espectadores varias actuaciones en directo que enmudecieron por completo el estudio de grabación.

La prematura capacidad de Pablo Alborán para componer

La prematura capacidad de Pablo Alborán para componer | Fuente: RTVE

Durante la entrevista, el cantante sorprendió a la presentadora al relatar que su instinto creativo despertó en plena infancia. Con apenas doce años, ya era capaz de estructurar canciones que hablaban de complejas relaciones de pareja, una etapa en la que evidentemente carecía de experiencia propia en ese terreno sentimental.

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Fue exactamente en esa época cuando dio forma a su conocido tema. "Desencuentro lo escribí con 12 años sobre cosas que no me pasaban", confesó. Pablo Alborán explicó que funcionaba como un observador silencioso de su entorno. Su método de trabajo consistía en absorber las dinámicas de las personas que orbitaban a su alrededor. "Recogía las historias que veía sobre mi familia, mis amigos y de pronto me dejaba llevar por ese camino", relató el andaluz.

Los pelos de punta con la interpretación “Mis 36” de Pablo Alborán 🎶#AlCieloConElla



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El intérprete reflexionó sobre la magia que se produce cuando una pieza musical llega al público y adquiere de repente nuevos significados. "Veo que escribo canciones desde la soledad y de pronto hay una persona que tiene una historia completamente diferente. Siempre hay algo que decir", apuntó.

El peso del romanticismo en la vida de Pablo Alborán

El amor es la materia prima indiscutible en la extensa discografía de Pablo Alborán, y Henar Álvarez no dejó pasar la oportunidad de indagar a fondo en este aspecto. Al abordar sus dinámicas sentimentales, reconoció que tiende a idealizar las relaciones. Sin embargo, tiene muy clara la frontera entre la ficción que consumimos en las pantallas y lo que ocurre verdaderamente en la calle. "Una cosa son las películas y otra cosa es la mirada en el momento oportuno", aclaró.

Cómo me está molando la entrevista con @pabloalboran

Y que bien ha descrito la necesidad que a menudo sentimos de hacer cosas por complacer los demás y no porque nos apetece. #AlCieloConElla @rtve pic.twitter.com/Ew1ETQdKaK — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) May 5, 2026

Lejos de esquivar las etiquetas de la industria o intentar mostrar una imagen fría, el músico asumió su naturaleza con total naturalidad y un toque de humor, sentenciando con un rotundo "Soy romántico y ya está". Esta afirmación cobró aún más fuerza cuando detalló cómo esa pasión empapa absolutamente cada decisión que toma en su rutina. "He sido muy intenso y soy intenso, para lo bueno, para lo malo y para todo", aseguró con total convicción.

Para él, esta predisposición a sentir a flor de piel no representa ninguna debilidad emocional, sino una herramienta fundamental para su desarrollo humano. Comprender al otro resulta clave en su filosofía de vida. "Soy una persona sensible, yo le doy lugar a las emociones mías, del otro y eso hace que el mundo avance", defendió. Además, destacó la enorme capacidad del arte para derribar barreras entre individuos distintos, señalando que "Nos llegamos a poner de acuerdo realmente cuando nos dejamos de tanta tontería y dejamos que la piel actúe".

Un revés de salud redefinió las prioridades de Pablo Alborán

Un revés de salud redefinió las prioridades de Pablo Alborán | Fuente: RTVE

El artista andaluz decidió abrirse sobre un duro capítulo reciente que paralizó la tranquilidad de su círculo más íntimo. Con un tono mucho más serio, relató los complicados obstáculos médicos que tuvo que afrontar su familia, un golpe de realidad que alteró por completo la percepción de las prioridades cotidianas de Pablo Alborán.

Para contextualizar la magnitud del problema clínico, el músico enumeró los difíciles procesos que atravesaron de puertas hacia adentro. "Hace un año y medio mi familia pasó por un proceso de trasplante de médula, quimioterapia, inmunosupresión y se curó pero pasamos un infierno", detalló ante las cámaras. Según relató en la propia entrevista, salir de esa etapa sombría le sirvió para recuperar de golpe una ilusión que creía estancada. Volvió a conectar con la pasión por su trabajo y renovó su respeto hacia las relaciones personales.

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Diferencias de público durante la gira de Pablo Alborán y la tajante defensa de Pablo Alborán sobre su nacionalidad

A pocos días de arrancar sus fechas programadas dentro del territorio nacional, la conductora le planteó una duda muy habitual en el sector musical y quiso saber si el comportamiento del público latinoamericano difiere realmente de la respuesta que ofrecen los asistentes españoles.

Frente a esta cuestión directa, Pablo Alborán optó por una respuesta integradora, valorando la singularidad de cada recinto que visita durante sus viajes. "Creo que todos los públicos son diferentes, inclusive entre ciudades de España. Eso es lo bueno, es lo que nos hace ser como somos", argumentó. No obstante, sí admitió que la distancia geográfica genera unas expectativas distintas al otro lado del océano.

El hecho de no poder visitar América con la misma frecuencia que recorre su país natal provoca reacciones tremendamente efusivas en las gradas. "En Latinoamérica no estoy tanto tiempo, por lo que hay un fervor muy guay. En la gira me han estado dando regalos que han preparado durante todo un año", agradeció públicamente.

Uno de los momentos más reivindicativos de la noche surgió cuando la conversación derivó hacia los continuos ataques que cuestionan su verdadera identidad nacional. Aprovechando el gran altavoz de la cadena pública, Pablo Alborán no dudó en exponer y denunciar los comentarios despectivos que recibe habitualmente en redes sociales debido al árbol genealógico de su familia.

PABLO ALBORÁN en AL CIELO CON ELLA:



“españa es mi país, he nacido aquí… mi madre es francesa nacida en marruecos que es que algunos dicen que ahora yo no soy español porque claro porque como no soy de padre y madre española… igual ya no soy español según quien” pic.twitter.com/EVsNDabRd3 — ‎rs10 (@rafalozzz) May 5, 2026

Con una notable carga de ironía en sus palabras, el artista relató la situación tan absurda a la que se enfrenta con ciertos sectores críticos. "Mi madre es francesa y nacida en Marruecos. Ahora algunos dicen que no soy español porque no soy de padre y madre españoles. Ya no soy español según quién...", se quejó abiertamente. Para zanjar cualquier debate infundado sobre su fuerte arraigo, fue sumamente tajante al afirmar que "Pero España es mi país, he nacido aquí".

Reconoció abiertamente que el apoyo inicial de sus compatriotas fue el motor indispensable para lograr la internacionalización de su enorme proyecto musical. "Pero el caso es que este país, España, ha sido el que ha hecho que yo pueda ir a Latinoamérica o a Europa. Llegar aquí ahora con todo lo que tenemos preparado es muy bonito. Es mi primer público, el que ha hecho que yo pueda salir de España", sentenció.