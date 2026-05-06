¿Con quién fue infiel? La sorprendente confesión de Alaska que sacudió el plató en 'Cara al Show'

El formato nocturno de La Sexta, capitaneado por Marc Giró, ofreció una velada cargada de titulares imprevistos que han revolucionado la crónica social. El espacio arrancó con las divertidas intervenciones de Berto Romero y Judit Martin, sirviendo como el preámbulo perfecto antes de confirmar la participación de Alaska como segunda invitada estelar de la noche.

El inicio del encuentro funcionó como una declaración de intenciones por parte del presentador catalán, quien dejó claro que no pretendía asumir debates externos que suelen rodear la figura de la vocalista principal de Fangoria. Con un estilo directo y perspicaz, el conductor del espacio soltó una frase contundente nada más verla aparecer: “Yo no voy a heredar ninguna de las polémicas con las que vienes hoy”. La respuesta de la invitada no se hizo esperar, demostrando una agilidad mental implacable al replicar de inmediato: “¿Quieres una especial para ti?”.

La entrevistada se tomó un tiempo para analizar de forma analítica los cánones estéticos y las transformaciones físicas asociadas al mundo del espectáculo contemporáneo. Al abordar el tema de la cirugía estética y los límites que la sociedad traspasa en la búsqueda de una determinada apariencia física, no dudó en emplear un curioso símil de la literatura clásica. Mencionó explícitamente la figura de "el doctor Frankenstein" para ilustrar esos excesos quirúrgicos donde, a su juicio, a veces se pierden las barreras naturales en el intento por modificar la imagen externa.

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El rumbo de la velada dio un giro absoluto cuando el comunicador decidió rescatar un llamativo archivo de la prensa del corazón para poner en aprietos a su invitada. Giró recordó una antigua portada de revista en la que Alaska comentó “que solo habías sido infiel una vez”. Ante el recuerdo de este dato del pasado, la protagonista de la noche reaccionó mostrando cierta preocupación por cómo se podía interpretar esa cantidad y cuestionó al presentador preguntándole: “¿Es poco?”. La interacción se volvió todavía más dinámica cuando el presentador catalán intentó distanciarse de la experiencia de su invitada defendiendo su propio historial amoroso en tono de broma.

El conductor exclamó: “Yo nunca he sido infiel, no sé de qué me estás hablando”. Esta afirmación sirvió como el pretexto ideal antes de que Alaska aclarase sus declaraciones y explicara minuciosamente qué sucedió realmente en el momento en que decidió romper las reglas de la fidelidad por única vez en su existencia.

Los detalles de una infidelidad que se convirtió en clamor popular

Los detalles de una infidelidad que se convirtió en clamor popular - Fuente: LaSexta

La aclaración de la artista arrojó luz sobre un episodio fundamental de su historia personal que afectaba de forma directa a su presente sentimental. Sin ningún tipo de tapujo o incomodidad, desveló la identidad de la persona por la que dio ese paso tan controvertido en su juventud. La cantante evidenció que aquella traición afectiva tuvo un motivo de peso, declarando textualmente: “Fue para irme con Mario [Vaquerizo]”. De este modo, vinculó su única falta de fidelidad con el nacimiento de su relación con su actual marido, un romance sumamente sólido que ya acumula más de 25 años como pareja.

Lejos de catalogar aquel suceso como una anécdota irrelevante o un desliz pasajero sin consecuencias reales, la artista admitió la enorme repercusión pública que tuvo el inicio de su noviazgo en aquella época. Explico que el entorno y los seguidores eran plenamente conscientes de las dinámicas que estaban ocurriendo, convirtiendo la situación en un secreto a voces imposible de ocultar. La gestión de aquella crisis no fue sencilla para Alaska, quien en un primer momento optó por la estrategia del desmentido absoluto ante los medios de comunicación y las personas de su círculo más cercano.

Al recordar la presión de aquellos días en el plató de La Sexta, la invitada reconoció la veracidad de los rumores con una gran dosis de honestidad: “No era una tontería, era una cosa que era un clamor popular”. La cantante no tuvo problemas en confesar cómo actuó públicamente en mitad de aquella tormenta mediática, asumiendo su antigua postura con una frase rotunda: “Y yo lo negué”.

El esperado regreso de Fangoria con Alaska al frente

El esperado regreso de Fangoria con Alaska al frente - Fuente: LaSexta

Más allá de las jugosas revelaciones sobre su privacidad amorosa, el motivo central que llevó a la artista a sentarse en el plató de televisión fue de carácter estrictamente profesional. La invitada acudió para presentar de manera oficial el nuevo proyecto discográfico de su mítica banda, un lanzamiento de gran relevancia para la industria musical dado que supone el primer disco de Fangoria en diez años. Este esperado trabajo de estudio ha sido bautizado bajo el título de “La verdad o la imaginación”, una obra que promete recuperar la esencia bailable de la formación.

Marc Giró no escatimó en elogios a la hora de celebrar la vuelta al mercado de la agrupación y quiso subrayar el mérito que tiene mantener un proyecto musical vivo durante tanto tiempo al lado de los mismos colaboradores. Dirigiéndose directamente a la cantante, el presentador exclamó con entusiasmo: “¡Fangoria vuelve a reunirse! Bueno, no es que os hayáis separado, porque sois amigos tú y Nacho Canut, pero de repente aparece este pedazo de disco”. Acto seguido, el comunicador pidió un caluroso aplauso al público presente en el estudio para homenajear la constancia de los dos músicos.

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Al detallar las características del lanzamiento, Alaska detalló cómo se ha concebido este nuevo proyecto, haciendo hincapié en que, aunque el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales, el verdadero valor diferencial reside en sus cuidadas ediciones físicas. El presentador se mostró especialmente fascinado por los detalles que acompañan al formato clásico de reproducción, observando con asombro que “El vinilo va con cantidad de cosas en el interior”. Entre los componentes más llamativos de esta edición física, se desveló que el disco viene acompañado de unas gafas 3D diseñadas especialmente para contemplar la profundidad de las mil y una portadas borrosas que componen el elaborado diseño gráfico.

Por si esto fuera poco, la vocalista compartió con los espectadores un detalle muy exclusivo que eleva el valor de este lanzamiento y que supone un auténtico motivo de orgullo personal. Explicó que el proyecto incluye una pieza artística complementaria nacida de una alianza muy especial en el estudio de grabación. Con una sonrisa, la invitada detalló el proceso: “Y esto para mí es un regalazo para mí misma, porque hemos colaborado con un chico al que admiramos que se llama Roju y hemos hecho un CD aparte, completamente diferente, con cuatro canciones nuevas”.