Marta Hazas confiesa en 'El Hormiguero' su bronca con Javier Veiga: callados tres días por la independencia de Cataluña

Marta Hazas ha soltado este miércoles en El Hormiguero la bronca más absurda —y más real— de su relación con Javier Veiga: una discusión política sobre la independencia de Cataluña que les dejó tres días sin dirigirse la palabra. Tres. Días.

La pareja de actores acudía al programa de Antena 3 para promocionar Un matrimonio sin filtros, la obra que escribió Veiga y que protagonizan juntos, y acabaron sirviendo en bandeja el salseo casero más jugoso de lo que llevamos de año. A Pablo Motos se le iluminó la cara en cuanto Hazas reconoció que su hogar se convierte a veces en una «guerra fría», pero el bombazo llegó cuando concretó el motivo de la pelea más gorda: «Discutimos por la independencia de Cataluña y estuvimos tres días sin hablarnos».

El momento que dejó el plató en silencio (y Twitter encendido)

La confesión no fue un sketch de la obra, ni una anécdota edulcorada. Fue la propia Hazas, entre risas nerviosas, quien puso sobre la mesa un rifirrafe que cualquiera con pareja reconoce: esas discusiones estupidas que escalan por una tontería, pero en este caso con un trasfondo político de los que parten España en dos. «Creo que ha sido la discusión más gorda que he tenido con Javi», remató, mientras él asentía con media sonrisa.

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El Hormiguero lleva toda la semana regalando titulares —y buena audiencia—, pero este careo entre dos actores que comparten vida, escenario y ahora confesionario íntimo ha traspasado la pantalla. En la redacción lo hemos puesto dos veces en un bucle, no solo por la anécdota, sino por lo identificable que resulta ver a una pareja sólida pelearse por algo que no les afecta personalmente.

Por qué una bronca política es la peor pelea de pareja

A ver, discutir por el mando de la tele es un clásico, pero llegar a tres días de silencio por un debate territorial tiene tela. Y sin embargo, tiene todo el sentido: cuando una pareja es funcional en lo importante —ellos insisten en que están «bastante de acuerdo»—, las batallas acaban librándose en el terreno simbólico. La independencia de Cataluña es el ejemplo perfecto de asunto que casi ninguno de los dos puede resolver desde el salón de casa, y aun así es capaz de incendiar una cena.

El propio Veiga bromeó con que Hazas es un «buen personaje», tanto que a menudo ella le grita «¡y esto no lo apuntes!» cuando la discusión se descontrola. El actor, que escribe el guion de la obra que comparten, admitió sin pudor que toma notas. Cosas que pasan cuando tu marido es dramaturgo. O cuando tu pareja te ve como material dramático.

Lo que este salseo dice de ellos (y de nosotros)

Más allá del pique político, la anécdota confirma que el matrimonio Hazas-Veiga se nutre de un desparpajo poco común en la promoción de una obra. No es la primera vez que una pareja de famosos airea sus broncas en televisión —ahí está el precedente de Chenoa y David Bisbal contando con detalle sus peleas—, pero sí llama la atención la naturalidad con la que Marta y Javier convierten un conflicto áspero en anécdota de plató. El público está premiando esa verdad sin filtros, la misma que intentan trasladar al escenario.

Por lo demás, la noche también dio para el clásico reparto de bienes en caso de divorcio: Hazas se llevaría las fotos y una escultura de Francisco Leiro, que además se la regaló él. Lo de los álbumes impresos dice mucho de una pareja que en pleno 2026 todavía revela carretes. Un detalle vintage que enternece más que cualquier bronca.

El chisme en 3 claves (TL;DR)