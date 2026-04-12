La historia de Javier Boñar, la joya del Atlético que se estrenó con gol en el Sánchez-Pizjuán

El joven defensor Javier Boñar ha vivido una jornada histórica para su carrera profesional este sábado. Durante el encuentro disputado en el Sánchez Pizjuán, el canterano no solo hizo su aparición con la plantilla principal del Atlético de Madrid, logró anotar el tanto de la igualada frente al Sevilla. La acción ocurrió en el minuto 35 de la primera parte cuando el equipo visitante se encontraba por debajo en el marcador.

​El desarrollo de la jugada tuvo una particularidad relevante. El gol nació de un centro preciso de Julio Díaz, quien ocupa la posición de lateral izquierdo. Boñar, actuando en la banda derecha, ingresó con determinación al área rival para rematar el envío de su compañero de la Academia.

Esta conexión entre los dos laterales de la cantera permitió al conjunto dirigido por Simeone establecer el empate momentáneo en un escenario de alta exigencia.

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​El origen de la imagen viral de Boñar y los guantes con el escudo del Atlético

​Dentro del entorno de los aficionados colchoneros, la figura de Javier Boñar ganó visibilidad mediática tiempo atrás por un detalle estético durante la Youth League.

El futbolista disputó un partido en el Metropolitano utilizando unos guantes que portaban el emblema del club, una imagen que se difundió rápidamente por las redes sociales. Este accesorio se convirtió en un símbolo de su identificación personal con la entidad madrileña.

​El propio jugador aclaró la procedencia de dicha prenda en declaraciones previas. "Mi madre los compró en una tienda del Atleti. Creo que los dejaron de hacer por lo del escudo. A día de hoy no sé si se pueden conseguir", afirmó el defensa sobre el origen de los guantes. En la cita celebrada en la capital andaluza, el jugador participó con las manos descubiertas debido a que las condiciones climatológicas de la ciudad de Sevilla no requerían el uso de protección térmica.

Javier Boñar celebra su gol ante el Sevilla Fuente: Agencias

​Una trayectoria de trece años ligada a las categorías inferiores del Atlético

​La vinculación de Javier Boñar con el Atlético de Madrid se remonta a su infancia. El lateral ingresó en las estructuras de la Academia con siete años de edad. Ha completado un ciclo de trece temporadas consecutivas defendiendo los intereses deportivos de la institución. Este debut en la Primera División representa la culminación de un proceso formativo extenso dentro de las instalaciones de Majadahonda.

​Su relación con el fútbol y con el equipo tiene raíces familiares profundas. Proviene de una familia con tradición atlética donde destaca una anécdota histórica particular. Su bisabuelo tuvo un papel determinante en la trayectoria de una leyenda del club, pues fue el encargado de fichar a Luis Aragonés para el Getafe Deportivo durante los inicios del "Sabio de Hortaleza" como futbolista. Este legado familiar refuerza el compromiso del joven canterano con los valores de la entidad desde su nacimiento.

​Clsro que la irrupción de futbolistas como Javier Boñar y Julio Díaz en el primer equipo pone de manifiesto el trabajo realizado en las categorías de base. La capacidad de los canteranos para asumir responsabilidades en partidos oficiales fuera de casa ofrece alternativas al cuerpo técnico. En un contexto donde la exigencia del calendario es elevada, la aportación goleadora de los defensores jóvenes supone un recurso valioso para la plantilla profesional.

​El club mantiene una apuesta decidida por promocionar a los talentos que demuestran madurez en el filial y en los torneos internacionales juveniles. El acierto de Boñar en su primer partido oficial en la liga confirma que la preparación recibida durante más de una década permite competir al máximo nivel. Los aficionados valoran positivamente ver a jugadores que sienten los colores desde las etapas prebenjamines alcanzando el éxito en estadios de prestigio como el del Sevilla. El futuro del lateral derecho parece estar garantizado dentro de la estructura deportiva del Atlético de Madrid tras esta destacada actuación.