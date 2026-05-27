Tu router WiFi identifica personas con casi un 100 % de precisión: la ciencia lo confirma

Que tu router sepa cuándo estás en casa es tan viejo como el WiFi mismo. Pero que aprenda a distinguirte entre una multitud con una precisión que roza el cien por cien y sin usar cámaras… eso ya es otra historia. Científicos del Karlsruher Institut für Technologie (KIT) acaban de demostrar que la info de beamforming que manejan los routers modernos es suficiente para que una IA te reconozca con una fiabilidad de película de espías. Sí, tu cacharro de 50 euros, colgado detrás del sofá, podría identificarte mejor que tu vecino con prismáticos.

El concepto es más sencillo de lo que parece si pasas de los tecnicismos. Cuando tu móvil y el router se comunican, las ondas no viajan en línea recta mágica: tu cuerpo las absorbe, las refleja y las desvía como una piedra en un estanque. Esa distorsión deja una huella única, una especie de 'firma corporal' que queda grabada en los paquetes de datos. Los del KIT han entrenado modelos de inteligencia artificial con miles de ejemplos para que lean esas minúsculas alteraciones y asocien cada patrón a una persona concreta. El resultado, publicado en un paper reciente, alcanza un 99% de acierto en condiciones de laboratorio.

Beamforming para dummies: de la bombilla al foco

Para entenderlo hay que saber que los routers de hoy no escupen señal a lo bruto en todas direcciones, como las antiguas bombillas. Desde que el WiFi se hizo listo, concentran la señal hacia tu dispositivo, igual que una linterna (eso es el beamforming). Para apuntar bien necesitan que el móvil les diga constantemente 'estoy aquí y la señal me llega así de bien o así de mal'. Ese mensaje de vuelta, el Beamforming Feedback Information (BFI), incluye detalles sobre las interferencias sufridas en el camino. Y entre esas interferencias estás tú, con tus dos metros de altura y tu bolsa de la compra.

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Los investigadores alemanes se dieron cuenta de que ese flujo de datos, a priori inocente, es un caramelo para cualquier sistema de detección de presencia. Entrenaron una red neuronal con BFI de 197 voluntarios en salas controladas. Tras suficientes repeticiones, la IA no solo sabía si había alguien en la habitación, sino que distinguía a casi todas las personas con una precisión que rozaba el pleno. El sistema no ve caras ni objetos: solo 'nota' la forma en que cada cuerpo estorba a las ondas.

El WiFi ordinario se convierte en un sensor de vigilancia sin que nadie haya instalado una cámara nueva.

El salto de laboratorio a la vida real es otro cantar. Para funcionar en una cafetería con cien clientes, haría falta reentrenar el modelo con datos de ese entorno y con cientos de personas identificables. No es un interruptor que puedas encender mañana. Pero la investigación deja una verdad incómoda: cualquier router moderno lleva dentro las tripas de un sistema de vigilancia pasivo. Y eso, en 2026, con la hiperconectividad que tenemos, no es una buena noticia para la privacidad.

Paranoia controlada: ¿vamos a ser vigilados por el WiFi de la esquina?

Los propios autores del estudio, citados en el artículo de Xataka, no se andan con rodeos: «Esta tecnología convierte a cada router en un medio potencial de vigilancia». Si pasas a diario por delante de la red WiFi de un comercio, podrías ser identificado sin enterarte y reconocido después por autoridades o empresas. Suena a distopía, pero el sistema actual solo funciona con entrenamiento ad hoc y un entorno estable. No es un botón rojo que cualquiera pueda pulsar.

Ahora bien, la advertencia está hecha: los datos de BFI viajan sin cifrar en muchos casos y basta con ser un poco manitas en software de radio para capturarlos. Mientras ningún organismo regulador imponga restricciones, estaremos a un par de años de ver apps de vigilancia casera basadas en esta técnica. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de apretar las tuercas a los fabricantes. La mala, que la historia demuestra que solemos llegar tarde.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No porque vayas a ver un detector humano en el súper mañana, sino por el escalofrío conceptual que te deja. Un 8 porque los tíos del KIT han probado que la amenaza es real y no requiere ni un céntimo de inversión extra en hardware. La pega: pasar de laboratorio a calle es un marrón logístico que deja margen para que la privacidad se defienda —si es que alguien quiere.

El resumen para vagos (TL;DR)