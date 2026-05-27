Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal: el fin de una amistad de 38 años que nadie vio venir

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal han puesto fin a una amistad de 38 años y nadie sabe exactamente por qué. La noticia saltó este martes en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde el entorno de la cantante confirmó el distanciamiento, y desde entonces el timeline no habla de otra cosa. Vamos por partes, porque el drama tiene capas.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una amistad que empezó con Marta en pleno éxito de 'Desesperada' y Vicky recién llegada a Madrid, rota por una entrevista de podcast que dejó titulares incómodos. Con portavoces hablando en plató y la cantante zanjando el tema sin querer mojarse, esto tiene pinta de ir para largo.

El detonante: un podcast que no gustó nada

Según ha contado la periodista Beatriz Cortázar en el programa de Antena 3, el conflicto viene de la entrevista que Vicky le hizo a Marta en su podcast. Al parecer, a la cantante no le sentaron bien algunos titulares que salieron de aquella conversación, ni la forma en que se trataron ciertos temas. No se ha filtrado el contenido exacto del desencuentro, pero fuentes cercanas hablan de un malestar que llevaba meses cocinándose.

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Lo que empezó como un proyecto entre amigas terminó siendo la mecha que ha volado 38 años de relación. Cosas que pasan en 2026.

Las reacciones en 'Y ahora Sonsoles'

El primero en romper el silencio fue Emiliano Suárez, empresario y amigo íntimo de Marta Sánchez. Sin pelos en la lengua, soltó: "Yo ya dije lo que opinaba de Victoria y compañía, no me voy a meter en en más líos". Un zasca en toda regla que dejaba claro que el distanciamiento no es solo con Vicky, sino con parte de su entorno.

Suárez añadió que él estaba "encantado de su ausencia en el cumpleaños" y que ahora la que tiene que hablar es la propia Marta. El mensaje era nítido: la pelota está en el tejado de la cantante.

Una amistad de 38 años no se rompe por un simple titular malinterpretado; aquí hay historia acumulada que ninguna de las dos quiere ventilar.

La respuesta de Marta: elegante pero firme

Ana Obregón, que ha ejercido de interlocutora, contó que había hablado directamente con Marta. La cantante le pidió que transmitiera un mensaje muy claro: "Lo que haya entre nosotras se queda entre nosotras. Es parte de mi vida. Es verdad que yo estoy con mucho trabajo y tras lo de mi hermana... a estas alturas de la vida no me preocupan este tipo de cosas".

La frase es un portazo en toda regla. Marta no desmiente la ruptura, la confirma con una elegancia que deja entrever que el daño está ahí. No hay ganas de guerra pública, pero tampoco de reconciliación. El 'a estas alturas de la vida' es de esas frases que duelen más que un insulto.

Vicky, de momento, no ha hecho declaraciones.

El chisme en 3 claves (TL;DR)