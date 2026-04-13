Neuralink y salud: logran que personas con ELA vuelvan a comunicarse mediante una interfaz directa entre cerebro y máquina

Neuralink es la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk que desarrolla interfaces cerebro-computadora implantables, la cual tiene por objetivo conectar el cerebro humano con ordenadores para tratar enfermedades neurológicas y restaurar funciones motoras y sensoriales.

Ahora, en lo que es un gran avance para la salud, la empresa estadounidense ha conseguido que personas con ELA vuelvan a comunicarse, utilizando para ello una interfaz directa entre cerebro y máquina. Esta tecnología puede suponer un antes y un después para todos esos pacientes que sufren esclerosis lateral amiotrófica.

NEURALINK PERMITE COMUNICARSE A PACIENTES CON ELA

Elon Musk es habitualmente noticia por sus polémicas declaraciones, pero en otras ocasiones lo es gracias a sus numerosos proyectos, entre los que se encuentra su empresa Neuralink, su compañía de neurotecnología que puede tener grandes beneficios para la salud.

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Esta compañía se encarga de desarrollar interfaces cerebro-ordenador a través de implantes para conectar la mente con dispositivos electrónicos. Su finalidad es la de ayudar a personas con parálisis a poder lograr una comunicación a través de estos ordenadores, a través de la tecnología.

Uno de sus proyectos es Telepathy, que consiste en unos microhilos implantados por robots, cuya finalidad es la de lograr potenciar las capacidades cognitivas de las personas. Tras varios años en los que se han llevado a cabo varios implantes experimentales en pacientes, uno de ellos ha sido publicado por el propio Elon Musk en la red social X.

Este es el caso de Kenneth, quien tras varios años en silencio al padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA), logró comunicarse con su esposa gracias a uno de los chips desarrollados por Neuralink, todo un avance médico que puede cambiar el futuro de las personas con esta enfermedad.

NEURALINK PUDE CAMBIAR LA VIDA DE LOS PACIENTES CON ELA

Fuente: Unsplash

La empresa de Elon Musk, que también busca acabar con la ceguera con el chip Blindsight, ha dado un gran salto hacia adelante con estos chips que pueden permitir a personas con ELA volver a comunicarse.

El caso de Kenneth llegó después de otros casos en los que los pacientes fueron capaces de hacer determinadas actividades en pantalla o interactuar con dispositivos electrónicos con tan solo usar su pensamiento. Sin embargo, este fue un caso impactante porque le permitió volver a comunicarse con su esposa.

Neuralink enables people with ALS to speak again https://t.co/jGLiUjRT1R — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2026

La esposa de Kenneth se mostró muy emocionada con el hecho de que su marido pudiese volver a hablar con ella después de cuatro años de silencio. La ELA quita a los pacientes la capacidad de comunicarse, y este tipo de avances de la mano de Neuralink puede ayudarles a mejorar su calidad de vida.

Desde la compañía de Elon Musk se explica que ahora el paciente puede hablar durante horas sin necesidad de hacerlo en voz alta, con el intento de mover la boca en silencio de una manera cómoda. Se trata de un gran cambio para su vida y del que se espera que cada vez se puedan beneficiar más personas en todo el planeta.

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ASÍ ES LA INTERFAZ DE NEURALINK

Fuente: Unsplash

En un momento en el que la competencia de los chips cerebrales es brutal, Neuralink sigue trabajando para diferenciarse del resto y poder mejorar de forma notable la vida de los pacientes que reciben alguno de sus chips cerebrales.

En este caso, el chip implantado capta las señales eléctricas que generan por la intención del movimiento o habla del paciente. Se trata de señales decodificadas y traducidas a acciones digitales, como pueden ser escribir en una pantalla, mover un cursor o, como en este caso, articular palabras sin necesidad de sonido.

De esta manera, la compañía de Elon Musk deja claro que gracias a estas interfaces entre cerebro y máquina se pueden devolver funciones esenciales para personas que las han perdido, ya sea porque se trata de pacientes con ELA o con otra enfermedad que suponga algún tipo de limitación para sus capacidades para comunicarse.