PcComponentes hunde el precio de este Motorola con diseño premium que parece costar 900 euros

Si tienes en mente renovar tu viejo smartphone sin que tu cuenta bancaria sufra las consecuencias, hoy traemos unas noticias inmejorables. La tienda online PcComponentes ha rebajado drásticamente el Motorola Edge 70 Fusion 5G, situándolo en su mínimo histórico de 324,99 euros. Hablamos de un coste verdaderamente rompedor para un terminal con 256 GB de almacenamiento interno que, a simple vista, se asemeja sin ningún problema a las opciones más caras de la telefonía móvil.

PcComponentes rompe el mercado con una rebaja histórica en Motorola

PcComponentes rompe el mercado con una rebaja histórica en Motorola | Fuente: PcComponentes

PcComponentes sabe perfectamente cómo llamar la atención de los compradores más exigentes del sector. El protagonista indiscutible de la semana es el Motorola Edge 70 Fusion 5G, un teléfono inteligente que redefine los estándares de lo que podemos exigir por poco más de trescientos euros.

Lo primero que capta todas las miradas al sacarlo de su empaquetado original es su impecable apartado estético. Heredando las líneas maestras de diseño de sus hermanos mayores de gama alta, este dispositivo apuesta decididamente por un chasis extremadamente delgado que facilita un agarre natural.

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A diferencia de los terminales pesados que parecen auténticos ladrillos en el bolsillo, este modelo destaca por sus bordes suavizados y una ergonomía excepcional. Los usuarios habituales de PcComponentes valoran estas características, especialmente porque la sensación al tacto es prácticamente idéntica a la de un móvil que superaría tranquilamente los 800 o 900 euros en cualquier escaparate tecnológico.

Además del brillante exterior, la oferta actual de PcComponentes incluye una configuración de memoria muy holgada y atractiva. Nos referimos a un almacenamiento interno de 256 GB, una capacidad que te garantiza un espacio más que suficiente para olvidarte por completo del tedioso y temido mensaje de "memoria llena".

Podrás instalar todas tus aplicaciones favoritas, guardar miles de fotografías en alta calidad y descargar largas listas de vídeos sin la molesta necesidad de estar borrando archivos constantemente ni depender de suscripciones a servicios en la nube.

Pantalla curva y potencia interior para dominar tu día a día

Al encender este Motorola que puedes encontrar en PcComponentes, te topas de frente con un panel que impresiona desde el primer segundo de uso. La firma ha integrado una espectacular pantalla curva pOLED de 6,78 pulgadas que aprovecha al máximo los márgenes físicos del dispositivo, creando un efecto inmersivo muy logrado.

Esta tecnología puntera ofrece una resolución Full HD+ capaz de emitir colores vibrantes, contrastes absolutos y negros puros, superando con creces a los tradicionales paneles LCD que solemos ver estancados en esta horquilla económica.

Pero ten claro que este móvil no es solo una cara bonita diseñada para presumir sobre la mesa de la oficina. El panel cuenta con una fluida tasa de refresco de 120 Hz. Esta importante característica técnica garantiza una absoluta suavidad visual a la hora de hacer scroll infinito en tus redes sociales favoritas o al disfrutar de largas sesiones de lectura en internet.

Asimismo, la pantalla soporta la certificación HDR10+, un estándar indispensable para que puedas reproducir las series y películas de Netflix con la mejor y más fiel interpretación de color posible. Pasando a examinar las entrañas del terminal, el equipo monta un procesador Snapdragon 7s Gen 3, un chip que brilla con luz propia por su encomiable eficiencia energética y su control de la temperatura. Trabajando en perfecta sintonía con una memoria RAM de 8 GB, este cerebro electrónico gestiona la multitarea con mucha soltura.

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El apartado fotográfico respaldado por Sony que triunfa en PcComponentes

El apartado fotográfico respaldado por Sony que triunfa en PcComponentes | Fuente: PcComponentes

Otro de los puntos más críticos a la hora de elegir un nuevo teléfono es, sin lugar a dudas, el módulo de cámaras. En este sentido, Motorola no se ha andado con florituras integrando sensores de relleno de baja calidad que nadie utiliza en la vida real. La estrategia ha sido apostar por la excelencia en las lentes principales. Nos encontramos con una cámara trasera de alta resolución de 50 MP firmada por el prestigioso fabricante Sony.

Junto a la lente principal, el módulo incorpora un sensor ultra gran angular que cumple con creces su cometido. Este objetivo secundario resulta la herramienta ideal para capturar paisajes inmensos, encuadrar monumentos imponentes durante tus viajes de vacaciones o realizar esas complejas fotos grupales donde necesitas que todo el mundo entre en la imagen sin tener que retroceder varios pasos.

No obstante, como buenos asesores tecnológicos, debemos mantener un enfoque objetivo sobre tus necesidades. Si eres un perfil de usuario cuya única métrica indispensable para comprar un móvil es la cámara y sueles hacer muchísimas fotos en interiores oscuros o en ambientes de fiesta por la noche, debes replantear tu elección. En esos escenarios lumínicos tan complejos, un dispositivo como el Google Pixel de la serie "A" te dará resultados ligeramente superiores en el procesado final, aunque a cambio tendrías que sacrificar el impresionante diseño premium que te ofrece este Motorola.