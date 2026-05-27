'Madring', asfaltado: el circuito de F1 en Madrid completa su pavimento y ya se puede circular

5,4 kilómetros de asfalto negro, 22 curvas y una fecha: este domingo termina la última capa del Madring, el circuito semiurbano que acogerá el GP de España 2026. El asfalto ya cubre todo el trazado de Valdebebas y el tráfico ha vuelto a la normalidad en la calle Francisco Umbral, la arteria que corta el barrio. La cuenta atrás para la Fórmula 1 en Madrid ha entrado en su recta final.

El asfalto ya es un hecho (y el tráfico ha vuelto)

La semana pasada, los operarios extendieron la última capa de rodadura —la que agarrarán los monoplazas— en el interior del recinto ferial de Ifema. Esta semana se rematan los flecos dentro del recinto y, según fuentes de Ifema, el domingo 31 de mayo todo el asfaltado estará completado al 100%. Ese era el plazo autoimpuesto, y lo van a clavar.

Este martes, además, se ha recuperado la circulación en en la calle Francisco Umbral y su conexión con la M-11. El autobús 171 de la EMT ya sigue su ruta habitual. Ninguna afección nueva al tráfico, por ahora. Los vecinos respiran: las obras no volverán a cortar accesos hasta que monten las gradas temporales en verano.

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Lo que aún falta: boxes, gradas y el pit building

Con el asfalto listo, la joya de la corona del Madring sigue en obras: el pit building. Un edificio de 18,5 metros de altura y tres plantas que ocupará los pabellones 1 y 2 de Ifema. Ahí irán los 14 garajes de las escuderías, la zona técnica de la FIA, y las terrazas VIP con vistas a boxes. 20.000 plazas premium que ya se venden entre 1.300 y 5.000 euros el pase. Lujo puro.

Además, hasta septiembre se colocarán las gradas desmontables y los hospitalities, esas áreas de experiencias gastronómicas y talleres que tanto molan. Ifema también debe instalar pantallas acústicas en las calles Francisco Umbral y Florentino Rodríguez Alonso, para que el rugido de los motores no se convierta en una pesadilla vecinal.

Madrid ya no sueña con la F1: la está asfaltando a contrarreloj y con vistas a un septiembre histórico.

El Madring vs el Jarama: ¿tiene Madrid cuerda para un gran premio?

No es la primera vez que Madrid acaricia la F1. El Jarama albergó carreras hasta 1981, pero el trazado se quedó obsoleto. Ahora, Ifema apuesta por un circuito semiurbano que combina asfalto nuevo con la logística de un recinto ferial. Las comparaciones con Bakú o Miami son inevitables, pero el Madring tiene una carta: la cercanía al centro de Madrid y un aforo de 110.000 espectadores que pocos circuitos europeos pueden igualar. Eso sí, el verdadero test llegará en septiembre, cuando los monoplazas rueden a 300 km/h entre bloques de viviendas. Si el ruido y la logística funcionan, Madrid se consolida en el calendario. Si no, el sueño puede convertirse en un dolor de cabeza para los vecinos de Valdebebas.

Mientras, las entradas vuelan: ya se han vendido más de 90.000 para el fin de semana del 11 de septiembre. Los precios van desde los 150 euros de la grada general, hasta los 5.000 de las zonas premium. El efecto F1 en Madrid prometen ser un terremoto económico y mediático. Y con el asfalto ya negro, la cuenta atrás se siente en el acelerador.

El chisme en 3 claves (TL;DR)