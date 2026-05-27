Crema solar antimanchas de Mercadona por 6 euros: una farmacéutica la recomienda

Reconócelo, a ti también te da pereza aplicarte crema solar todos los días. Pero si encuentras una que además de proteger, unifique el tono y disimule las manchitas, la historia cambia. Esta semana Mercadona ha vuelto a ser noticia gracias al Fotoprotector Unificador SPF 50 de Deliplus, un producto que una farmacéutica de referencia ha analizado y ha terminado recomendando. Y lo mejor: cuesta solo 6 euros.

La experta es Carmen Padilla, farmacéutica y divulgadora con un ojo clínico para los cosméticos de supermercado. Ha publicado su valoración en redes y, sinceramente, nos ha sorprendido. No se ha limitado a decir que 'está bien para el precio', sino que ha entrado en materia destacando la protección de amplio espectro y la estabilidad de los filtros. Es decir, lo que le pides a una crema de farmacia de gama media, pero por menos de lo que cuesta un menú del día.

Qué dice realmente Carmen Padilla sobre esta crema de Mercadona

Lo primero que aclara la profesional es que no estamos ante un simple bloqueador. Hablamos de un protector solar con extras muy bien pensados que previene las manchas y el fotoenvejecimiento. Padilla subraya que los filtros son modernos y fotoestables, lo que significa que no se degradan con la luz y mantienen la protección durante más tiempo. Vamos, que no te la juegas a las dos horas de habértela puesto.

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Su análisis no es un 'me gusta' superficial. La farmacéutica detalla la fórmula y desmenuza los activos, algo que siempre nos da confianza. Según ella, el producto está formulado para el día a día, con una textura ligera y un acabado que deja la piel bonita sin efecto careta. Y eso, para quienes huimos de los protectores densos, es un puntazo.

Los ingredientes que hacen que por 6 euros sea un chollazo

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La fórmula incluye niacinamida, uno de los activos estrella para unificar el tono y reforzar la barrera cutánea. Además, lleva carnosina, un dipéptido antioxidante que protege contra el daño infrarrojo, y glutatión, otro antioxidante con acción antiinflamatoria que interfiere en la formación de manchas. El broche final lo pone la silica, que aporta un efecto soft focus y deja la piel con un 'buena cara' inmediato. Una maravilla.

Que tanta batería antioxidante quepa en un producto de seis euros es, como mínimo, llamativo. Y ojo, no es una crema antimanchas al uso; es un fotoprotector con extras que convence incluso a los más escépticos de la cosmética low cost. Si lo usas a diario, el efecto preventivo a largo plazo te sale más rentable que cualquier sérum caro.

¿Merece la pena? El veredicto directo

Carmen Padilla no se corta: 'Me parece un producto que merece bastante la pena'. Y cuando alguien acostumbrada a analizar fórmulas de alta gama suelta eso, prestamos atención. No es un milagro, es una crema bien formulada, con buena protección y activos que funcionan. Ideal para quien busca prevenir manchas sin dejarse un dineral y sin complicarse la rutina.

Eso sí, no esperes que borre las manchas ya existentes de la noche a la mañana; su papel es preventivo y de cuidado diario. Pero para mantener a raya el fotoenvejecimiento y lucir una piel más uniforme, es una opción redonda. Ya me contarás.

🛒 Directo al grano

Precio: 6 euros. Sección: perfumería de Mercadona, junto a los protectores solares faciales de Deliplus. Disponible en la mayoría de tiendas físicas y en la web. Es una referencia fija de la cadena, así que no tiene fecha de caducidad de oferta.