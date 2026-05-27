El Ministerio de Cultura destina 750.000 euros de dinero público para ver películas gratis en cines de los pueblos

Este mes de mayo, el Ministerio de Cultura da luz verde a Cine Vecino, un programa público destinado a llevar películas independientes a pequeños municipios rurales y zonas despobladas que no cuentan con una sala de exhibición cinematográfica cercana. La iniciativa está financiada con algo más de 747.000 euros durante dos años y debería permitir organizar sesiones gratuitas para los espectadores en hasta 200 entidades locales, según el propio departamento que dirige Ernest Urtasun.

El proyecto se dirige a ayuntamientos, asociaciones y agrupaciones de municipios de menos de 10.000 habitantes, con especial atención a las localidades de menos de 5.000 vecinos, siempre que no dispongan de una sala de cine abierta al público en un radio de hasta 25 kilómetros. Fuentes de Cultura aseguran que lo que se busca es reducir la brecha de acceso a la cultura entre las grandes ciudades y el medio rural, donde la oferta cinematográfica suele depender de desplazamientos largos o directamente no existe.

"Ir al cine no puede depender del código postal", asegura el ministro Urtasun. "Queremos que vuelva a haber una pantalla encendida en pueblos donde hace demasiado tiempo que se apagó el cine".

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'Cine Vecino' tendrá un catálogo de cine independiente

Las entidades adheridas podrán acceder al catálogo a través de PLATFO, la plataforma digital pública del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICAA. El programa permitirá programar hasta dos proyecciones semanales sin coste para el público, en espacios habilitados como centros culturales, locales municipales o sedes de asociaciones vecinales.

Un espectador en el cine | Fuente: Freepik

El catálogo estará compuesto por 100 películas por semestre, con renovación cada seis meses, y podrá incluir largometrajes, cortometrajes, documentales y cine experimental. Las obras deberán tener al menos un año de antigüedad, de modo que el plan no sustituye al circuito comercial de estrenos. La composición prevista reserva un 40% de los títulos al cine español, un 30% al cine europeo, un 15% al cine latinoamericano y otro 15% a películas del resto del mundo.

Entre los títulos citados en las primeras selecciones figuran películas como Alcarràs, de Carla Simón; Cerrar los ojos, de Víctor Erice; Las niñas, de Pilar Palomero; La peor persona del mundo, de Joachim Trier; Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi; La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, o La infiltrada, de Arantxa Echevarría, ganadora de un premio Goya. También se prevé que haya versiones originales subtituladas, subtítulos en lenguas cooficiales y opciones de accesibilidad como la audiodescripción.

Desde el ministerio deslizan que procurarán también incorporar un número significativo de películas dirigidas por mujeres y que se tendrán en cuenta obras premiadas en festivales nacionales e internacionales acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos.

Convocatoria abierta

La convocatoria de adhesión ya se encuentra abierta y permanecerá así durante un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez seleccionadas, las entidades beneficiarias podrán programar las sesiones dentro de los límites establecidos por el programa. El Ministerio calcula que Cine Vecino podrá llegar a hasta 200 puntos de exhibición en todo el país durante sus 24 meses de duración.

Captura de uno de los módulos de PLATFO | Fuente: platfo.es

La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para facilitar el acceso a la cultura, junto a programas como Cine Sénior o el Bono Cultural Joven. En este caso, Urtasun quiere centrarse en los municipios donde la desaparición de salas de cine ha dejado a generaciones enteras sin una oferta estable de proyecciones colectivas.

Si bien las proyecciones serán gratuitas para el público, estarán financiadas, obviamente, con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, que cubrirá tanto los derechos del catálogo como la gestión del servicio en PLATFO.

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Eso sí, conviene distinguir este programa de otras iniciativas con nombres similares. La web cinevecino.org corresponde a un proyecto audiovisual latinoamericano vinculado a obras documentales realizadas en Paraguay, y no es la página oficial del programa del Ministerio de Cultura español. La información administrativa del plan estatal se canaliza a través del portal público de Cine Vecino asociado a Cultura.