Londres escanea 3 millones de caras al año: el reconocimiento facial ya no es exclusivo de China

Imagina ir por la calle, distraído, y que una cámara te escanee la cara sin que te des cuenta. Eso le pasó a un tipo hace unos días en Londres, que acabó arrestado en minutos. La ciudad ya no solo es la más vigilada de Europa con sus 600.000 cámaras: ahora tiene un cerebro de IA japonesa que no pestañea.

Desde principios de 2024, la Policía Metropolitana ha realizado 2.500 arrestos gracias al reconocimiento facial en tiempo real, y solo ha tenido diez falsos positivos. El sistema, firmado por NEC, escanea hasta 5.000 rostros por hora y coteja con una base de datos de 17.000 sospechosos.

Durante un piloto en el distrito de Croydon, se escanearon 470.000 transeúntes y solo hubo un falso positivo. El resultado fue una caída del 10,5% en la criminalidad, según la policía. Y en el día a día, presumen de lograr un arresto cada 35 minutos. Cifras de manual para justificar cualquier inversión.

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Pero no todo el mundo aplaude. La organización Big Brother Watch ha llevado el asunto ante el Tribunal Superior, argumentando que se normaliza la vigilancia masiva y que las estadísticas ocultan un despliegue logístico enorme que desvía a los agentes de su labor tradicional. Y eso que el tribunal falló a favor de la legalidad, abriendo la puerta a más cámaras.

El sistema ha generado solo diez falsos positivos en más de 3 millones de escaneos. La cuestión no es la precisión, sino si queremos vivir en una ciudad que nos reconoce sin pedir permiso.

De Pekín a Londres: el precedente que ya está aquí

Llevamos años señalando a China como el epicentro de la vigilancia facial masiva, pero Londres ha montado su propio sistema con sello europeo. La diferencia es que aquí se destruyen los datos de los inocentes y la policía jura que el algoritmo no discrimina por raza ni género. Lindsey Chiswick, la directora, lo llama "revolucionario" y las encuestas le dan un 80% de apoyo ciudadano.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La efectividad está probada y el apoyo ciudadano es alto, pero la pendiente hacia la vigilancia totalitaria es resbaladiza. Si Londres sigue ampliándolo sin debate real, pasaremos del “qué miedo” al “ya me he acostumbrado” en un suspiro.

El resumen para vagos (TL;DR)