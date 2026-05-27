El chip cuántico de Japón: 1000 veces más rápido que los semiconductores actuales y sin sobrecalentamiento

El futuro de los chips acaba de dar un salto desde un laboratorio de Tokio. Un equipo de la Universidad de Tokio ha creado un dispositivo de conmutación cuántica que procesa información mil veces más rápido que los semiconductores actuales y, además, lo hace sin sobrecalentarse. Si la noticia te suena a ciencia ficción, tranquilo: es solo ciencia. Pero ciencia de la que te hace cruzar los dedos.

La clave está en cómo representan los bits. En lugar del flujo de electricidad que usan las CPU y GPU de toda la vida, este cacharro recurre a las propiedades magnéticas de los electrones. El resultado es una velocidad de procesamiento de 40 picosegundos por bit, frente al nanosegundo que tarda un chip convencional antes de empezar a achicharrarse.

40 picosegundos: la velocidad que lo cambia todo

Para que te hagas una idea: un nanosegundo son mil picosegundos. Así que reducir el tiempo de proceso a una milésima parte actual es como pasar de esperar un año a recibir la respuesta en menos de nueve horas. La magia ocurre gracias a una mezcla de tantalio y manganina que convierte señales eléctricas en información magnética sin depender de una corriente continua.

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Lo más sorprendente, es que este dispositivo ha superado más de 100.000 millones de ciclos sin un solo fallo. Una CPU o GPU actual se habría sobrecalentado después de apenas 10 millones de ciclos trabajando a una velocidad parecida. El prototipo japonés no solo aguanta, sino que se mantiene completamente estable incluso después de ese abuso de laboratorio.

Ni calor, ni fallos: la magia del tantalio y la manganina

El truco está en la física cuántica aplicada a materiales exóticos. Una fina capa de tantalio recibe una señal eléctrica y la transfiere a la manganina, donde queda registrada como una diminuta fuerza magnética orientada en una dirección concreta. Esa orientación representa un bit, y no necesita electricidad para mantenerse, lo que elimina el calor casi por completo.

¿Lo mejor? Los investigadores han comprobado que el rendimiento mejora a medida que los componentes se hacen más pequeños. La mayoría de los prototipos tiene margen para escalar hacia consumos energéticos de apenas una centésima parte de los niveles actuales. Eso sí, sacar esta maravilla del laboratorio y meterla en una fábrica de chips es un desafío de ingeniería de primerísimo orden.

Procesar 100.000 millones de bits sin fallos y sin calentarse es la diferencia entre un experimento curioso y un producto real. Y este ya pisa terreno de producción.

¿Cuándo lo veremos en un portátil? De Tokio a la fábrica de chips

El próximo hito está marcado para 2030, cuando se espera tener un prototipo funcional listo para su fabricación a escala. A nadie se le escapa que es mucho tiempo, pero tecnologías como esta suelen seguir caminos similares: nacen en un laboratorio universitario, enfrentan una década de incertidumbre y, de repente, cambian las reglas del juego. Pasó con los transistores de efecto campo y podría pasar con la conmutación cuántica basada en magnetismo.

Comparado con la carrera por los ordenadores cuánticos de IBM o Google, este enfoque apunta a una integración más inmediata con la infraestructura de semiconductores existente. No busca resolver problemas combinatorios imposibles, sino sustituir el silicio en tareas cotidianas de cómputo sin los cuellos de botella térmicos que hoy limitan el rendimiento. O sea, más fácil de imaginar en tu PC que un criostato a -273 °C.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La física funciona, los números asustan y la promesa de chips rápidos sin ventilador es un sueño húmedo tecnológico. El calendario hasta 2030 enfria el entusiasmo inmediato, pero el concepto es lo bastante sólido como para estar atentos. Si consiguen fabricarlo en masa, los centros de datos serán los primeros en celebrarlo.

El resumen para vagos (TL;DR)