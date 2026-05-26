'Flow Sex Out' en el Teatro Lara: La comedia que rompe los tabúes sexuales de Madrid

La Sala Lola Membrives del mítico Teatro Lara de Madrid acoge un montaje que da mucho que hablar para los habituales de las obras más underground de la capital en esta primavera que ya apunta a calurosa. Nos referimos a Flow Sex Out, una propuesta escénica atrevida que aborda la sexualidad femenina y las relaciones humanas desde una perspectiva desacomplejada, gamberra y, ante todo, profundamente cómica. Bajo la dirección de Jesús Amate y con una sólida dramaturgia la obra se desmarca de los tabúes tradicionales para ofrecer una radiografía hilarante de los deseos, frustraciones y fantasías que configuran el mapa afectivo de nuestra sociedad actual.

La pieza se estructura con gran dinamismo a través de dos monólogos y dos historias cruzadas, donde el sexo funciona como el gran hilo conductor que une a personajes tan cotidianos como desquiciados. El gran acierto del texto radica en su capacidad para retratar situaciones extremas en las que cualquiera de los espectadores puede verse reflejado de inmediato. Desde una mujer que decide confesar sus catastróficas desdichas en la aplicación de Tinder en mitad de la boda de su mejor amiga, hasta una celebridad que irrumpe con ansias de protagonismo desvelando sus fantasías más ocultas, el montaje no da tregua al espectador.

Flow Sex Out (Fuente: Teatro Lara)

Un reflejo sin filtros de la fluidez sexual actual

Las encargadas de insuflar vida a esta amalgama de pasiones y enredos son las actrices Aisha Wizuete y Gisela Novais, que está impresionante durante toda la obra, quienes demuestran una química formidable sobre el escenario del Teatro Lara de Madrid. Ambas intérpretes despliegan un arsenal de recursos cómicos y una notable versatilidad para encarnar los diferentes arquetipos de la obra. Resulta especialmente brillante el segmento que confronta a dos compañeras de trabajo con visiones diametralmente opuestas sobre el amor, así como la honesta e hilarante representación de una pareja de lesbianas cuya salud sexoafectiva pende de un hilo.

Publicidad

A nivel técnico, la producción de Benamate opta por un minimalismo inteligente que cede todo el protagonismo a la palabra y a la expresión corporal. La composición musical de Dani Campos arropa a la perfección los cambios de ritmo de la función, logrando que los 75 minutos de duración discurran con la ligereza de un suspiro. La iluminación y la escenografía cumplen con creces su cometido de delimitar los espacios mentales y físicos de los personajes, transformando la íntima sala madrileña en un confesionario abierto donde el público se convierte en cómplice directo de cada secreto revelado.

Sex Out en la Sala Lola Membrives (Fuente: Teatro Lara)

El humor como herramienta de liberación y crítica social

Más allá de la carcajada fácil, que se repite de forma constante en el patio de butacas, esta obra de teatro en Madrid logra abrir un espacio necesario para la reflexión. Las actrices no solo buscan el chiste rápido, sino que dignifican las experiencias femeninas abordando la necesidad del sexo como vía de escape, como recurso de autoafirmación o simplemente como un impulso vital que a veces nos gobierna por exceso o por defecto. El texto plantea de manera inteligente preguntas incómodas sobre cómo gestionamos el placer en tiempos de hiperconectividad digital.

En conclusión, esta propuesta se consolida como uno de los grandes aciertos de la temporada para quienes buscan monólogos en Madrid con una vuelta de tuerca extra. Es una comedia fresca, ágil y necesaria que huye del tono moralista para abrazar la imperfección humana con los brazos abiertos. Si desea disfrutar de una velada teatral diferente, desternillante y con altas dosis de realidad, la cita de los miércoles por la noche en la madrileña Corredera Baja de San Pablo es una apuesta segura que le reconciliará con sus propias torpezas sentimentales. Estarán hasta el 24 de junio.