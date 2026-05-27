El vocalista fundador de los Sex Pistols se pasea por Madrid y Barcelona este fin de semana

Public Image Ltd, la histórica banda de post-punk liderada por John Lydon, confirma que su nueva gira This Is Not The Last Tour pasará por España con dos conciertos: 29 de mayo en Razzmatazz 2, Barcelona y 30 de mayo en Sala But, Madrid. El grupo visitará nuestro país dentro de un amplio recorrido por Europa y Reino Unido.

Esta nueva gira llega en un momento especialmente significativo para Lydon. Tras un periodo personal muy duro —la pérdida de su esposa Nora en abril de 2023 y la muerte repentina de su mánager y amigo cercano, John “Rambo” Stevens, en diciembre del mismo año— el vocalista llegó a pensar que no volvería a actuar con PiL. Sin embargo, la respuesta del público durante su reciente gira de spoken word en Reino Unido cambió ese rumbo. “Pensé que sería el final”, explica. “Pero la gente fue increíblemente cariñosa, me pedían que volviera con PiL. Con tanto apoyo, no podía quedarme sin hacer nada.”

Aunque PiL ha actuado en festivales en los últimos años, la gira de 2026 supone un nuevo arranque creativo para la banda, que llegará a España con la formación actual: John Lydon, Lu Edmonds (guitarra), Scott Firth (bajo) y el recién incorporado batería Mark Roberts. Los conciertos celebrarán la trayectoria del grupo y su importancia en la música alternativa.

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PiL nació en 1978 tras la etapa de Lydon como vocalista de Sex Pistols, aunque pronto se convirtió en un proyecto completamente propio. Considerados una de las bandas más innovadoras del post-punk, firmaron trabajos esenciales como Metal Box (1979) o el éxito de temas como "This Is Not a Love Song” (1983), además de acumular varios singles y álbumes en el Top 20 del Reino Unido. Su sonido, siempre en evolución, ha influido en varias generaciones de artistas.

Tras un parón de 17 años, su vuelta en 2009, el grupo regresó en 2009 y desde entonces, ha seguido publicando discos de forma independiente a través de su sello PiL Official Ltd, destacando This Is PiL (2012), What The World Needs Now… (2015) y End of World (2023). Ahora, con This Is Not The Last Tour, la banda vuelve a demostrar que su historia continúa más viva que nunca.